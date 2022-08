Fiscalía abre investigación tras presunto caso de homofobia a pareja gay en Bogotá

in

La Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá abrió una investigación correspondiente al caso en el que una pareja gay habría sido agredida física y verbalmente, con palos de escoba e insultos, por personas que alegaban que era indecente lo que estaban haciendo: dándose un beso en público.

Los hechos ocurrieron en un parque de la localidad de Engativá y en las grabaciones se expone cómo estas mujeres quieren echarlos del lugar, diciéndoles “cochinos” y argumentando que no podían besarse delante de niños que había en el sector.

“Aquí en este barrio no se permite el sexo… menos delante de los niños”, aseveró una de las mujeres, quien se estaría refiriendo a que estos iban cogidos de la mano y se besaron. No obstante, las agresiones no se quedaron en los insultos, sino que recibieron empujones y, según se ve en el video, estuvieron cerca de recibir golpes con un palo.

DENUNCIA RT RT RT

Esto ocurrió ayer en la zona de Salitre en Bogotá, alrededor de las 5:00pm, un acto de HOMOFOBIA y violencia que compromete a VIDA de las víctimas, dos chicos gays que se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos. ¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/9yVzVhUdfT — No soy tu Psicólogo ⚠️ (@soy_gilbert) July 30, 2022

Por estos hechos, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá ya valora preliminarmente acusar de los delitos de lesiones personales en concurso con el delito de discriminación agravada a las personas que habrían atacado a la pareja gay.

Además, se les brindará un acompañamiento especial en articulación con el fiscal especializado en temas LGBTIQ+ de Bogotá.

Por su parte, las mujeres que se ven protagonizando este hecho de presunta homofobia y discriminación en los videos, han asegurado a medios de comunicación que los jóvenes no solo se estaban besando, sino que también estaban cometiendo actos obscenos.

Cabe mencionar que la respuesta de la gente, especialmente de la comunidad LBTIQ+ en Bogotá, fue realizar un besatón en el mismo lugar donde los jóvenes habrían sido discriminados por su orientación sexual, un plantón que recibió a miles de personas aunque solo se convocó con un día de anticipación.

Para leer más noticias de Bogotá ingrese aquí.