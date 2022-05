Se inventaron un panfleto del ‘Clan del Golfo’ para cancelar las clases en un colegio

in

Circuló un panfleto en las aulas de la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia, Atlántico, en el que amenazaban con un atentado en contra del establecimiento educativo, el pánico se apoderó de todos.

Autoridades aseguran que el panfleto es falso

No obstante, la Policía que llegó hasta las instalaciones el colegio, constató que el panfleto es totalmente falso.

El coronel Oscar Daza, comandante operativo de seguridad ciudadana, precisó, «verificamos este panfleto y carece de toda veracidad no hay una concordancia del inicio al fin porque se está auto incriminando el ‘Clan del Golfo’ y mencionan otras palabras que realmente no son usuales de esta organización, es así que le decimos a todos los ciudadanos, padres de familia y estudiantes que pueden venir a clases desde el día de hoy».

El oficial invitó a la ciudadanía a confiar en ellos quienes estarán todos estos días vigilando los alrededores de todos los colegios del Área Metropolitana.

El panfleto que además no corresponde a tipografía, hoja membretada y colores que acostumbra a usar la organización autodenominada ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o también llamados ‘Clan del Golfo’.

El documento con la falsa amenaza dice: «Nos comunicamos a toda la institución cisnerista para hacer público que el día de mañana haremos un atentado contra la institución, no más el asesinato indiscriminado que llevamos sufriendo por parte del ‘Clan del Golfo’ y si las autoridades no hacen nada nos veremos forzados hacer algo para su reacción, si para las 8:00 de la mañana no liberan a alias “mamon” haremos un baño de sangre».

