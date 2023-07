¡Pobrecitos! Con armas, intimidaron a dos estudiantes en Medellín para quitarles sus celulares

in

A las afueras del Colegio Pascual Bravo, ubicado en Robledo Pilarica, justo antes de entrar a clases, dos niños de 14 y 15 años de edad fueron amenazados por delincuentes para que entregaran sus pertenencias.

Según un testimonio, entregado a un medio radial del país, los delincuentes le preguntaron a los adolescentes qué llevaban dentro de sus bolsos, mientras los intimidaban con un arma de fuego para así asegurar que les entregaran lo de valor que tuvieran.

Así mismo se contó que los dos delincuentes, se desplazaban a pie y se presentaron como miembros de una banda delincuencial, para pedirles sus celulares.

«Ellos nos dijeron que les mostráramos los celulares para que verifican que no vendíamos drogas, que no tenía contacto con gente de drogas para ingresar al colegio y desde eso, se los llevaron para otro lugar y no aparecieron más», dijo uno de los niños que fue víctima a Blu Radio.

