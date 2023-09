Habitantes de Barbosa, Bello y Medellín tendrán interrupción de acueducto

in

Habrá interrupción de acueducto en Barbosa, Bello y Medellín tendrán interrupción de acueducto por obras de modernización y lavado de tanques.

En la tarde de este lunes 18 de septiembre Empresas Públicas de Medellín, informó que con el propósito de seguir prestando un servicio con calidad a los usuarios es necesario realizar trabajos de modernización del sistema y lavado de tanques en varios circuitos.

Para poder adelantar estas labores se debe interrumpir la prestación del servicio de acueducto, de manera programada, en los siguientes sectores, fechas y horarios:

Distrito de Medellín

Entre las 10:00 p.m. del martes 19 de septiembre y las 4:00 a.m. del miércoles 20 de septiembre:

– De calle 58 hasta calle 59 entre carrera 50 y carrera 50C

– De calle 59 hasta calle 67 entre carrera 51 y carrera 46

– De calle 67 hasta calle 73 entre carrera 53 y carrera 44

– De Calle 73 hasta calle 77 entre carrera 51 y carrera 48A

Incluye 10.985 usuarios de los barrios Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paul, Prado, Parque Norte, San Pedro, San Miguel, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Municipio de Barbosa

Entre las 7:00 p.m. del miércoles 20 de septiembre y las 4:00 a.m. del jueves 21 de septiembre:

– De calle 4A hasta calle 7A entre carrera 18 y carrera 21.

– De calle 8 hasta calle 11 entre carrera 15 y carrera 21.

– De calle 12 hasta calle 13 entre carrera 21 y carrera 23.

– De calle 8 hasta calle 13 entre carrera 6 y carrera 15.

– De calle 16 hasta calle 18 entre carrera 6 y carrera 21.

– De calle 19 hasta calle 20 entre carrera 19 y carrera 21.

– De calle 19 hasta calle 22 entre carrera 16 y carrera 19.

Incluye 7828 usuarios de los barrios: 30 de Mayo, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Buenos Aires, Centro, El Portón, El Progreso, Las Orquídeas, Leticia, Pepe Sierra1, Pepe Sierra 2, Robles, Santa Mónica y Santiago de Los Caballeros.

Distrito de Medellín

Entre las 10:00 p.m. del miércoles 20 de septiembre y las 4:00 a.m. del jueves 21 de septiembre:

– De carrera 87A hasta carrera 90B entre calle 77 y calle 77DD.

Incluye 8.932 usuarios de los barrios: Aures # 1, Bello Horizonte, El Diamante, Kennedy, Palenque y Villa Flora.

Entre las 10:00 p.m. del jueves 21 de septiembre y las 4:00 a.m. del viernes 22 de septiembre:

– De calle 77 hasta calle 86 entre carrera 49 y carrera 52.

– De calle 77 hasta calle 91 entre carrera 52B y carrera 62.

– De calle 85 hasta calle 91 entre carrera 49 y carrera 52.

– De calle 91 hasta calle 96 entre carrera 50A y carrera 54.

– De calle 96 hasta calle 97A entre carrera 50B y carrera 52.

Incluye 24.846 usuarios de los barrios: Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal – Los Alamos, La Piñuela y Moravia.

Entre las 11:00 p.m. del viernes 22 de septiembre y las 5:00 p.m. del domingo 24 de septiembre:

Distrito de Medellín:

– De calle 88A hasta calle 92B entre carrera 69 y carrera 77.

– De calle 92B hasta calle 95 entre carrera 69 y carrera 75B.

– De calle 95 hasta calle 100 entre carrera 69 y carrera 74.

– De calle 101 hasta calle 102B entre carrera 72 y carrera 76.

– De calle 103 hasta calle 104B entre carrera 68A y carrera 76.

– De calle 104B hasta calle 106 entre carrera 70 y carrera 74A.

– De calle 106 hasta calle 109 entre carrera 67 y carrera 75A.

– De calle 109 hasta calle 113 entre carrera 65A y carrera 75A.

– De calle 113 hasta calle 116A entre carrera 65 y carrera 75B.

– De calle 116A hasta calle 121 entre carrera 67 y carrera 74.

Municipio de Bello:

– De calle 21 hasta calle 22A entre carrera 59 y carrera 61AA.

– De calle 23 hasta calle 26A entre carrera 58 y carrera 61B.

– De calle 27 hasta calle 27B entre carrera 57 y carrera 58D.

– De calle 27 hasta calle 33 entre carrera 57 y carrera 58BB.

– De calle 35A hasta calle 37 entre carrera 57A y carrera 58B.

– De calle 24A hasta calle 39A entre carrera 27B y carrera 59 y carrera 59D.

Esta interrupción incluye a 45.073 usuarios de los siguientes barrios y sectores:

Distrito Medellín: Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín de Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas.

Municipio de Bello: Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo.

Entre las 8:00 a.m. del sábado 23 de septiembre y las 10:00 p.m. del domingo 24 de septiembre:

Distrito Medellín:

– De calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87.

Municipio de Bello:

– De calle 20F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83.

– De calle 20F hasta calle 20B entre carrera 77 y carrera 78.

Esta interrupción incluye 6.611 usuarios de estos barrios y sectores:

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.

Municipio de Bello: Paris.

El lavado de tanques de almacenamiento de agua potable del sistema de acueducto se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

