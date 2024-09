¡Atención! Interrupción del servicio de acueducto en Copacabana, Sabaneta, Bello y Medellín

Resumen: ¡Atención, usuarios de Copacabana, Sabaneta, Bello y Medellín! Se interrumpirá el servicio de acueducto para el lavado de tanques y reparación de un daño. Fechas y sectores afectados: Miércoles 12 de junio, 8:00 p.m. - Jueves 13 de junio, 4:00 a.m. Municipio de Bello: Zona Industrial 3 Municipio de Copacabana: Vereda La Beta Usuarios afectados: 1.874 Jueves 13 de junio, 5:00 p.m. - Viernes 14 de junio, 1:00 a.m. Municipio de Sabaneta: Cañaveralejo, Pan de Azúcar Municipio de Caldas: Pueblo Viejo Usuarios afectados: 2.925 Viernes 14 de junio, 12:30 p.m. - 8:00 p.m. Municipio de Bello: Barrio París Distrito de Medellín: El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho Usuarios afectados: 6.611