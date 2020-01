Interpol no ha informado a Colombia sobre captura de Merlano, dice Minjusticia

Margarita Cabello, ministra de Justicia, dijo en entrevista que aún no tienen la confirmación oficial de la Interpol sobre la detención de Aída Merlano en Venezuela.

Al respecto, la jefe de la cartera de Justicia dijo para RCN Radio que “no tenemos información oficial aún. Interpol no nos ha informado sobre la captura de Aída Merlano y por ello todavía no podemos tomar las acciones correspondientes”.

Por su parte, Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía de Venezuela, confirmó la detención de la excongresista colombiana en Maracaibo la noche del lunes.

Merlano se fugó el 1 de octubre después de que la condenasen a 15 años de prisión.

No tenemos información oficial aún. Interpol no nos ha informado sobre la captura de Aída Merlano y por ello todavía no podemos tomar las acciones correspondientes: Ministra Margarita Cabello en @rcnradio

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 28, 2020