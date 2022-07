El Mínimo Vital de Internet será una realidad para los habitantes de Medellín y beneficiará a más de 3 millones de personas, que pertenecen a los estratos más vulnerables y que por su condición de pobreza extrema y moderada se han visto afectadas por la falta de este servicio público.

Con esta iniciativa, que fue aprobada por el Concejo Medellín, se busca cerrar la brecha digital para que todos los habitantes tengan acceso a derechos fundamentales como salud, trabajo y educación, a través de medios tecnológicos.

«Garantizar el mínimo vital de internet no solo es garantizar la conectividad, sino también otras necesidades y derechos como el acceso a la educación, a la salud, a la participación ciudadana y a los servicios y trámites digitales. La pandemia nos evidenció una situación que se vivía, incluso, antes de esta. Quienes tenían acceso a internet, tenían acceso a la teleasistencia, a la telemedicina, al trabajo remoto, a la educación virtual, pero quienes no contaban con este servicio, no pudieron estudiar, no pudieron acceder a los servicios de salud. Esta realidad cambiará con esta garantía”, señaló el secretario de Innovación Digital, Juan Sebastián González.

Según la muestra tomada por la última Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, del Dane, en comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier, y los cinco corregimientos, más del 30 % de su población no tiene acceso a internet.

Estas comunidades, por ejemplo, serán las más beneficiadas con el Mínimo Vital, pues la Administración Distrital los apoyará con una cantidad mínima de acceso a internet que les permita cubrir las necesidades básicas que deben atender con tecnología, como telemedicina, educación virtual, teletrabajo, entre otros.

Después de sancionado el proyecto por parte del alcalde Daniel Quintero Calle, la Administración Distrital iniciará con la reglamentación y adjudicación de los recursos para comenzar la implementación del Mínimo Vital de Internet, que se realizará de manera progresiva, con base en un plan de conectividad que se deberá crear de la mano de la comunidad.

El Mínimo Vital de Internet llega a complementar las diferentes iniciativas piloto de la Alcaldía de Medellín para llevar internet gratuito a algunas zonas vulnerables, como el proyecto de Conectividad para Corregimientos, en las veredas de San Sebastián de Palmitas, donde se prueban dos tipos de tecnologías inalámbricas. Con este piloto, que beneficia a más de 200 personas, también se entregaron tabletas, se instalaron zonas de wifi pública y se avanza con la alfabetización digital en la comunidad.

Por otra parte, se realizan pruebas con 500 hogares, de estratos 1 y 2, del barrio El Salado parte alta, en la comuna 13, donde se llevó conectividad a través de fibra óptica, una tecnología que favorece la velocidad, la calidad de las imágenes, la simetría en la velocidad de carga y descarga, la conexión con otros dispositivos, entre otros.