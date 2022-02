Desgarrador VIDEO: Intentan salvar neonatos en Ucrania llevándolos a refugio antibombas improvisado

Los ataques y el conflicto que se vive en Ucrania por la invasión rusa, le dan la vuelta al mundo y, en las últimas horas, se conoció un impactante video en el que muestran que varios neonatos que se encontraban hospitalizados, tuvieron que ser trasladados a un refugio antibombas improvisado para poder salvaguardar su vida.

Y es que en el video, se ven varios neonatos que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- de un hospital en Dnipro, al este de Ucrania, en el refugio, con personal de la salud, arropados y con algunos equipos necesarios.

El lugar fue acomodado de manera improvisada para estos recién nacidos, quienes a su corta edad, tratan de sobrevivir en medio de los ataques ordenados por Putin.

Dnipro fue el objetivo de los ataques con misiles cuando la invasión rusa empezó en horas de la mañana del pasado jueves, según informó The New York Times, medio que hizo viral el video de los neonatos.

Las imágenes de estos neonatos han causado conmoción en las redes sociales, de cara al tema polémico que vive Colombia sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional esta misma semana de despenalizar el aborto hasta la semana 24.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022