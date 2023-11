‘Inténtalo más tarde’. No es el celular, usuarios reportan fallas y claves bloqueadas en plataforma de Bancolombia

in

Los canales virtuales de Bancolombia no están funcionando y miles de personas han comentado su inconformidad con lo sucedido

Pero ¿Qué pasó?

La entidad despues de las múltiples quejas, en un comunicado dijo que:

¡Hola! Nuestros servicios virtuales no están funcionando. Discúlpanos, mientras lo solucionamos puedes retirar en cajeros, corresponsales bancarios y pagar con tus tarjetas.

¡Hola! Nuestros servicios virtuales no están funcionando. Discúlpanos, mientras lo solucionamos puedes retirar en cajeros, corresponsales bancarios y pagar con tus tarjetas. ⬇️ — Bancolombia (@Bancolombia) November 12, 2023

Despues varios usuario manifestaron en los cajeros sus tarjetas aparecen bloqueadas a lo que el banco respondió que «Si te apareció un bloqueo en la clave principal en la app o en la sucursal virtual, puedes estar tranquilo, esto ya fue solucionado y puedes usar tus tarjetas sin problema».

Si te apareció un bloqueo en la clave principal en la app o en la sucursal virtual, puedes estar tranquilo, esto ya fue solucionado y puedes usar tus tarjetas sin problema. ¡Gracias por tu paciencia! ʘ˧ — Bancolombia (@Bancolombia) November 12, 2023

Lo que se sabe es que Bancolombia, tenia programado un mantenimiento de sistemas digitales para hoy 12 de noviembre entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. situación que hasta el momento no se ha solucionado.

Por ahora la entidad bancaria no ha dicho en que momento se puede restablecer el servicio.

Más noticias de Colombia