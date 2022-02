Ingrid, del puritanismo al nepotismo

Mucho se viene hablando de Ingrid Betancourt por estos días, no precisamente por su buen paso por nuestro país, sino por ser generadora de lo que se llama en el momento político la causante de la desesperanza en la coalición de la esperanza.

En un bochornoso espectáculo iniciado por la candidata Ingrid Betancur, dejó no solo perplejos a sus compañeros, sino también a toda una nación, a causa de su chantaje moral en el que pone fecha y hora para tomar decisiones sobre su inminente retiro de la coalición, como quien dice: los que están conmigo son raza pura y quienes no están conmigo son los impuros. Prácticas individualistas, poco democráticas, y consensual.

Por poco le pone fin a una coalición que seguramente le costo formarse y que no se puede negar que está compuesta por dirigentes políticos de gran trayectoria y permanencia nacional; además una figura como la de Humberto de la Calle que hoy también se ve manoseada por el berrinche de una pasante de la política nacional, que cayó como paracaidista en una campaña presidencial, luego de haber abandonado al país, a nuestras crisis y a las mismas victimas que como ella han sufrido las consecuencias de la violencia, solo que estas victimas no han tenido la oportunidad de irse a vivir fuera del país, a vivir un sueño francés, como quien dice existen victimas de primera y segunda clase.

Cabe aclarar que soy una creyente de que la política se debe transformar y hacer con ideas que lleven al consenso y no al disenso, ideas con las cuales todos los sectores puedan encontrar un punto de construcción, pero jamás ridiculizando a un coequipero como Alejandro Gaviria, haciéndolo pasar por un politiquero por el hecho de recibir el apoyo de un político que al día de hoy no tiene tachadura alguna en su hoja de vida y política, el senador Germán Barón Cotrino. No podemos olvidar la hoja de vida de Gaviria, un hombre que merece estar sentado en su puesto de candidato no solo por su permanencia y visión de país, sino por su lucha constante en grandes temas e impulso a la educación.

Ingrid Betancourt resulta ser alguien que no le gusta hacer política con políticos, además de ser la más pura entre todos los puritanos. Me invade un serio interrogante: ¿como se hace política sin políticos? Desde que un ciudadano del común se sienta en una acera y socializa con un vecino sobre la situación actual del país se está haciendo política, otra cosa es, doctora Ingrid, no caer en las malas prácticas de la política y convertirse en politiqueros.

No termino de salir de mi asombro por la pobre participación de Ingrid en el primer debate nacional de candidatos a la presidencia de Colombia, cuando veo una nueva participación en el canal RCN donde le preguntan temas puntuales como la edad pensional, a lo que responde que “esta debe aumentar a los sesenta años”, sin ahondar en el tema, ni dar más explicaciones. En temas políticos le preguntan con quién sí haría alianzas y con quién no, a lo cual de una manera desorientada le termina consultando sus respuestas a la presentadora. ¡Por Dios!, Ingrid, deberías tener clarísimas tus respuestas, eres candidata al cargo más importante de nuestro país. Ahora bien, tú que eres tan tajante para determinar quién está untando de maquinaria y quién no, deberías tener clarísimo con quién te juntas y con quién no. Eso fue lo que hiciste al momento de señalar a Alejandro Gaviria o al mismo Petro —que lo tachaste de venderle el alma al diablo—. Pero a nuestra amiga puritana se le olvidó que otra forma de corrupción es el nepotismo que se practica en su lista por el Partido Verde Oxígeno que automáticamente trasladó a la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá de la coalición Centro Esperanza a su sobrina Anastasia Rubio Betancourt, de la cual se rumora que fue una imposición de la tía.

Empecemos ¡ya!, Ingrid, a darle paso a la transformación social, económica y política que el país quiere, no a la desunión que vienes generando últimamente, porque sin querer vienes haciendo eso que tanto no quieres.