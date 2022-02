No debería aspirar a representar a los colombianos: Íngrid Betancourt pide que Piedad Córdoba renuncie a su candidatura

in

Luego de la investigación periodística que fue revelada el pasado domingo, en la cual, se señaló a la exsenadora Piedad Córdoba de retrasar la liberación de Íngrid Betancourt, la precandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, pidió que renuncie a su aspiración como congresista de la República.

Según indicó Íngrid Betancourt, “si Piedad Córdoba tuviera un recato o resto de prioridad lo debería hacer. Es decir, mientras ella esté cuestionada por la justicia de esta manera ella no debería estar aspirando a representar a los colombianos. Esto ya no es presunto, en cualquier otro país del mundo esto implicaría un arresto y no vemos que la justicia opere”.

Y es que en el informe, fue precisamente el exasesor de Córdoba, Andrés Vásquez, quien expresó que la exsenadora si se hacía llamar Teodora de Bolívar, y que habría pactado con miembros de las antiguas Farc, un plan que la impulsara para ser presidenta del país, a lo que Íngrid Betancourt manifestó que «la confirmación por parte del asesor es la ficha que faltaba en el rompecabezas».

Y añadió: “Hay muchas cosas que pasan por la cabeza, es decir, ¿Cómo con fines políticos por ambición política se pudo jugar con la vida de todos nosotros y qué va a pasar después? A nosotros las víctimas nos queda la necesidad de una verdad completa y que se haga justicia”, dijo Betancourt.

Finalmente, Íngrid Betancourt pidió que se haga justicia por todas las víctimas del secuestro, y que este no es un asunto de persecución política. “Lo que yo esperaría es que no se vaya a encubrir esto y que la justicia vaya hasta el fondo de toda esta investigación y que haya consecuencias legales. Los corruptos tienen esa facultad de decir fue a mis espaldas, me están persiguiendo, son mentiras, nosotros queremos la verdad como colombianos y queremos justicia”, dijo.

«Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones.» https://t.co/TqIA8oFoc1 — Minuto30.com (@minuto30com) February 14, 2022

