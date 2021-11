¡Ya va a tener platica pal estrén! Beneficiarios del Ingreso Solidario recibirán más de $600 mil en el mes de diciembre

El Departamento de Prosperidad Social informó a través de su cuenta de Twitter, cómo se realizarán los próximos pagos correspondientes al programa del Ingreso Solidario.

Susana Correa, directora de la entidad, explicó que en el mes de diciembre, los beneficiarios del programa recibirán un total de $640.000 correspondientes a los pagos acumulados de los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022.

“¡Atención beneficiarios de Ingreso Solidario! En el mes de diciembre se realizarán los pagos acumulados de noviembre y diciembre. Adicionalmente, recibirán un pago extraordinario de $320.000, correspondientes a enero y febrero de 2022”, señaló Correa en su cuenta de Twitter.

En entrevista con Blu Radio, la directora explicó que se tomó la decisión de realizar estos pagos acumulados, debido que diciembre es el mes en el cual los ciudadanos tiene más gastos. Además, dijo que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el cual se les avisará que ya está disponible el pago.

“Les va a llegar un mensaje de texto, por eso es importante registrar los cambios de número ante Prosperidad Social. Parte de que la gente no haya cobrado es porque no saben, cambian de celular y no hay formas de contactarlos. Diciembre es un mes en donde hay la mayoría de los gastos. Consideramos que era importante entregar en diciembre lo de enero y febrero”, agregó.

¡Atención beneficiarios de #IngresoSolidario! En el mes de diciembre se realizarán los pagos acumulados de noviembre y diciembre. Adicionalmente, recibirán un pago extraordinario de $320.000, correspondientes a enero y febrero de 2022. — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) November 24, 2021

