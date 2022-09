Influencer que tiró billetes en Las Palmas, violó el Código de Policía, deberá responder ante las autoridades

in

Perturbación del orden público, esa es la contravención que habría cometido la influencer, Valentina Gómez, al convocar a través de sus redes sociales, en las que tiene millones de seguidores, a miles de motociclistas que llegaron a la avenida Las Palmas y luego al Puente de la 4 Sur para hacer piques ilegales, el pasado jueves 15 de septiembre.

De manera «irresponsable», como ella misma lo califica, incitó a jóvenes moteros a participar del acto ilegal. Incluso, durante la convocatoria que hizo en una trasmisión en vivo por Tik Tok, uno de sus seguidores le pregunta que si no está en alerta porque el tránsito o la policía vaya a cerrar las vías, a lo que ella responde: «Pues puede ser una opción… vamos a tener un plan b, obviamente, por si eso llega a ocurrir, pero no creo que la policía o el tránsito pueda con tantas personas, no creo que las puedan contener».

Posteriormente, empieza a nombrar a otros influenciadores que también tenían agendado la participación en ese evento clandestino. Sobre el caso, las autoridades están evaluando cuáles serán los correctivos que se le impondrán a Valentina Gómez y otros responsables del hecho.

«Nuestro grupo jurídico está evaluando las posibilidades de qué acciones se pueden entablar contra las personas responsables, que convocan estos hechos, porque de todas maneras son acciones que perturban la tranquilidad, el orden público y son hechos contrarios a la tranquilidad ciudadana», así lo informó Ómar Rodríguez, subsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín.

