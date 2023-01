in

Por medio de su cuenta de TikTok la mujer se desahogó, la influencer reveló que le daba $ 12 millones mensuales a su novio y la engañó.

La ‘influencer’ Audrey Ochoa contó la historia de amor por la que perdió varios millones. La mujer de Guadalajara, México, comenzó su narración citando una parte de la nueva canción de Shakira, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Y agregó: «Todo comenzó de manera bastante natural, ya que cuando yo lo conocí él me había pagado algunas cosas y yo me sentía con el compromiso de tener que pagarle a él”.

La mujer le empezó a darle regalos costosos, entre ellos un vehículo para que él aprendiera a conducir, el arriendo del apartamento donde vivían juntos y le sostenía un emprendimiento.

«Claramente me estaban viendo la cara de estúpida, pero yo no me daba cuenta. Es que le pagaba hasta las clases de inglés”, continuó.

La influencer contó que se cansó de mantenerlo por lo que quería dejarlo, pero antes de irse se enteró que le estaba siendo infiel.

“Me hizo su drama y todo y al final, adivinen qué, me cuernearon. Moraleja: no mantengan a nadie”, terminó diciendo en su publicación.

