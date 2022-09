Por medio de redes sociales circula el video en el que el ‘influencer’ coreano denuncia cobros excesivos en Cartagena.

Zion Hwang, amigo de Yeferson Cossio, contó todo lo que le pasó mientras estaba de turismo en Cartagena. Por medio de un video publicado en su canal de YouTube contó que le cobraron $ 600 mil por masaje en Cartagena.

Al amigo coreano de Yeferson Cossio lo estafaron

“Cada vez que vengo al mar recuerdo mi primera vez en Cartagena. Yo normal, estaba nadando en el mar y como estaba cansado, me senté a descansar en la arena. Cuando disfrutaba de ese descanso llegó una señora y me dijo ‘qué lindo chino, tu piel es muy linda’ y me empezó a tocar», dijo el Después me dijo ‘influencer’ coreano.

«Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido. Después llegó otra señora disque para hacerme masajes y yo me negaba pero ella seguía. Pasaron dos minutos, les dí las gracias y me dicen ‘chino masajes y bloqueador valen 600 mil pesos’”, contó.

Y agregó: “Peleamos 10 minutos y decidimos que eran 300 mil pesos y aun así era muy costoso. Entonces les dije que por una agua de coco les pagaba $150 mil y así aceptaron”.