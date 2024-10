Indignante: Ciclista graba a su acosador mientras entrena: «Iba sola, no podía ir más rápido, empecé a orar»

En un lamentable caso de acoso sexual que sufrió una ciclista en Cúcuta, momento en que tuvo que grabar a su acosador, ha dejado desconcertadas a las personas en redes sociales.

La ciclista narra que se encontraba en un momento de ascenso, momento en que sus piernas no le permitían ir más rápido.

Pensando lo peor y comenzando a orar, la ciclista cucuteña se encontraba preocupada ante lo que el sujeto le hiciera.

Ya que narra no saber si este poseía un arma.

A través de redes sociales la ciclista aficionada, Lorena Arce, grabó y denunció el peligroso momento.

El cual tuvo lugar en medio de sus entrenamientos usuales de tiempo libre.

Arce relató a través de sus redes sociales el momento de acoso al que se vio enfrentada.

#ATERRADOR. Lorena Arce, una reconocida ciclista aficionada de la ciudad de Cúcuta, comparte la amarga experiencia que sufrió ppr culpa de un acosador sexual en una de las salidas que habitualmente hace en su bicicleta. pic.twitter.com/FkXJmtEMVl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 14, 2024

¿Actos del acosador contra la ciclista?

Arce contó que un hombre en motocicleta la alcanzó y comenzó a decirle obscenidades.

Metros más adelante el sujeto se bajó de la motocicleta y mientras ella pasaba el hombre se empezó a masturbar.

“Qué tristeza querer salir a montar bicicleta y no poder hacerlo por miedo”, empezó el relato la ciclista.

Asimismo, la ciclista cuenta que en el momento de ascenso, cuando sus piernas no le permitían ascender más, pensó lo peor.

Momento en que comenzó a orar mientras seguía con la escalada.

Por su parte, la cucuteña se encontraba agobiada por la posibilidad de que el hombre portara un arma.

“Me mira con morbosidad, una mirada asquerosa. Él se fue en la moto. Era una zona rural, yo iba en medio de dos ascensos, no podía ir más rápido. Más adelante este asqueroso se estaba masturbando y dice cosas obscenas”, relató la mujer.

Lorena asegura que el sujeto intentó tocarla, por lo que ella se intentó defender.

Finalmente, la mujer se encuentra a dos militares quienes intentaron dar con el paradero del sujeto, aunque no lo encontraran.

Lorena, tuvo que terminar su recorrido y fue acompañada por los soldados que patrullaban la zona.

Lo anterior por el miedo de encontrarse nuevamente con el acosador.

“Me encontré a unos militares que me ayudaron, no lo encontraron, me acompañaron hasta un lugar seguro. Es la primera vez que vivo algo así en la bici”, finalizó la mujer.

