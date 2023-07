VIDEO. ¡Indignación! Un juez en Italia, decidió que no se considera abuso ‘si se toca menos de 10 segundos’

in

La decisión de un Juez en Roma, tiene indignada a muchas personas al rededor del mundo. Esto, luego de que decidiera no condenar a un sujeto que manoseó a una joven de 17 años, porque solo la tocó «menos de 10 segundos».

La víctima, una mujer entonces de 17 años, demandó en el año 2022, (momento del abuso), al conserje de su escuela, Antonio Avola de 66 años, porque le metió la mano en los pantalones, le tocó las nalgas y le quitó la ropa interior.

Inmediatamente sucedió esto, el adulto fue denunciado a la policía por la víctima, y Avola confesó el acto y afirmó que lo había hecho como «una broma».

Pese a esto, luego de más de un año de proceso, el juez decidió no castigar al conserje que claramente cometió un acto de abuso, porque lo hizo por muy poco tiempo, y no hay pruebas de que no se trató de una broma.

La estudiante expresó su molestia con la decisión de la corte de no castigar a Avola: «¿Los jueces dictaminaron que estaba bromeando? Bueno, no fue una broma para mí», dijo el estudiante a la publicación italiana Corriere della Sera.

Además, dio detalles de cómo fue tocada por el hombre de 66 años: «El conserje vino por detrás sin decir nada. Puso sus manos en mis pantalones y mi ropa interior. Me tocó las nalgas… Esto no es una broma para mí. Así no es como un anciano debería bromear con un adolescente».

Finalmente, la joven de 17 años, manifestó su decepción de la justicia italiana: «Empiezo a pensar que me equivoqué al confiar en las instituciones».

Debido a esta situación, la mujeres italianas están compartiendo videos de ellas mismas frotándose los senos en protesta por la decisión de un juez que se negó a castigar al conserje.

Incluso, el actor italiano Paolo Camilli publicó un video en su cuenta de TikTok filmándose a sí mismo frotándose el pecho en silencio durante casi 10 segundos.

