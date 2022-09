[VIDEO] Indígenas armados intentaron invadir tierras en el Norte del Cauca

in

Este sábado 24 de septiembre, indígenas trataron de invadir tierras en el municipio de Guachené, Norte del Cauca.

Según información preliminar, los indígenas habrían llegado disparando a la comunidad y trabajadores de los ingenios azucareros que se encontraban en el predio “El Chimán” en la vereda de Llano de Taula del municipio de Guachené.

La personera municipal de Guachené, denunció que fue hasta el lugar de los hechos para dialogar con el grupo de indígenas que trataban de invadir las tierras, sin embargo, la respuesta que recibió fue disparos en su contra y el hurto de su moto.

“Se me llevan la moto, yo les muestro mi chaleco, no les importo. Empiezan a disparar, cogí a un niño que estaba afuera. No les importo que fuéramos defensores de derechos” señaló la personera municipal de Guachené.

Le puede interesar:

[VIDEO] Creciente súbita inundó la vía vieja Barbosa – Cisneros https://t.co/wwomN8Q77B — Minuto30.com (@minuto30com) September 25, 2022

Para leer otras noticias de Colombia, clic AQUÍ.