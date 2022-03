Una indígena no tuvo ritos funerarios por la Alcaldía de Buenaventura

En mayo del 2020 el cuerpo de la indígena wounaan Iluberta Quiro no fue entregada a su comunidad porque supuestamente había fallecido de COVID-19, pero la Corte Constitucional resolvió que la Alcaldía de Buenaventura actuó mal.

La comunidad indígena Wounaan de Santa Rosa de Guayacán, Río Calima, solicitó en ese momento a la Secretaría de Salud de Buenaventura que le entregaran el cuerpo para realizar sus debidos ritos funerarios, pero se encontraron con una negativa porque la mujer tenía síntomas de COVID-19.

No obstante, días después del fallecimiento de Quiro se comprobó que la mujer no tenía COVID-19, así que no aplicaba la medida de que los indígenas que murieran por el coronavirus fueran inhumados y no trasladados.

Ahora bien, mediante la sentencia T-318-21, la Corte Constitucional señaló que el actuar de la Secretaría de Salud de Buenaventura fue inconstitucional, debido a que la mujer no tenía coronavirus.

Por esto la Alcaldía de Buenaventura tendrá que trasladar el cadáver de Iluberta Quiro para que su comunidad la despedida de acuerdo con sus creencias y tradiciones.

