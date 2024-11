Toronto (Canadá), 5 feb (EFE).- La India no colaborará con la Policía canadiense en la investigación del asesinato en Canadá de un líder de la minoría sij hasta que Ottawa no comparta la información que tiene después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, implicara al Gobierno indio en el crimen.

En declaraciones publicadas este lunes por el periódico canadiense The Globe and Mail, el embajador indio en Canadá, Sanjay Kumar Verma, señaló que Nueva Delhi no cooperará en la investigación del asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio de 2023 en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá, hasta que tenga "información relevante".

Verma añadió que las autoridades canadienses no han mostrado ninguna prueba que vincule a la India con el asesinato de Nijjar, considerado como un terrorista por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.

El asesinato de Nijjar, quien tenía la nacionalidad canadiense, ha provocado una grave crisis diplomática entre Canadá y la India después de que Trudeau declarase el pasado 18 de septiembre en el Parlamento que los servicios de inteligencia canadienses habían implicado al Gobierno indio con el crimen.

Trudeau también solicitó a Nueva Delhi su cooperación para esclarecer el asesinato.

"De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto", dijo Trudeau, que calificó de "extremadamente grave" lo sucedido.

Pero la India reaccionó negando cualquier relación con la muerte de Nijjar y forzando la salida del país de 41 diplomáticos canadienses en protesta por las acciones de Ottawa.

El pasado noviembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a un ciudadano indio, Nikhil Gupta, de contratar a un sicario para asesinar en Nueva York al abogado y activista Gurpatwant Singh Pannun, líder de la organización separatista Khalistani Sikhs for Justice.

Las autoridades estadounidenses añadieron que un alto funcionario indio, al que no han identificado, lideró el grupo encargado con el asesinato de Pannun.

EE.UU. ha solicitado a la India que colabore con Canadá en la investigación del asesinato de Nijjar.

