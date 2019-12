Medellín lanzó plan de abonos para el 2020

Minuto30.com- Deportivo Independiente Medellín dio a conocer este viernes su plan de abonados para el 2020, el cual denominó “hace parte del equipo de Aldo”.

“Este es Aldo Bobadilla, que llegó al Medallo para ser Campeón decía la camiseta del Todos en Uno 2019-2, como una premonición que tuvo un final feliz el 6 de noviembre, cuando juntos levantamos la Copa Águila. Este 2020-1 queremos contar con vos y por eso te invitamos a hacer parte del equipo de Aldo”, subrayó el ‘Equipo del pueblo’ en el comunicado en el que invita a abonarse.

El plan incluye el ingreso a 10 partidos de local de la fase regular de la Liga I 2020-1 y al primer partido de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el que el ‘Rojo’ haga las veces de local.

Asimismo, trae otros beneficios, entre los que está “el 25% de descuento en la camiseta de competencia 2019”.

Precios de los abonos

Detalles del plan de abonos del ‘Equipo del Puebl0’.

Beneficios

Los beneficios asociados a tu abono Todos en Uno 2020-1 son:

Ingreso a 10 partidos de local de la fase regular de la Liga I 2020-1

Ingreso al primer partido de la Fase 2 de la Copa CONMEBOL Libertadores en el que el DIM juegue como local.

25% de descuento en camiseta de competencia 2019.

Prioridad en recargas para instancias finales de Liga BetPlay 2020-1 y Copa CONMEBOL Libertadores.

10% de descuento en Fanwear oficial en el mes de tu cumpleaños.

Sorteos exclusivos durante el semestre.

Souvenir oficial Todos en Uno 2020-1

Etapas

Estarán a la venta desde el 13 de diciembre a las 1:00 de la tarde en los puntos Tu Boleta de la ciudad:

Etapa 1: Preventa exclusiva para abonados 2019-2

Etapa válida para quienes compraron su abono para la temporada 2019-2 con precio especial y va del del 13 al 19 de diciembre 2019.

Etapa 2: Recarga de abono y venta a nuevos

Va desde el 21 de diciembre de 2019 hasta el 8 de enero de 2020. En esta etapa hay un incremento de precios para abonados antiguos y se mantiene la reserva de la silla. También desde este día pueden adquirir su Todos en Uno los abonados nuevos.

Etapa 3 – Venta a precio full

Etapa final de venta sin reserva de silla ni precio para abonados 2019-1.

ABONO VIRTUAL

Además, y como una novedad, este semestre podés comprar tu abono virtual ya sea como recarga o como abonado nuevo ingresando a la plataforma virtual de tuboleta.com. Para realizar este proceso es indispensable la creación de un usuario y una contraseña y actualizar tus datos.

ABONO INFANTIL

Igualmente, esta temporada se habilita la opción de comprar un abono de niños a un precio especial válido únicamente en la tribuna oriental general. Las condiciones para la compra de este abono son las siguientes:

El valor del abono estará calculado en cada una de las etapas.

El abono debe adquirirse junto con el abono de un adulto.

La tarifa aplica únicamente para niños caminantes y hasta los 10 años de edad.

La ubicación está sujeta a la disponibilidad de sillas dentro de esta tribuna.

El valor del abono no incluye el valor de la tarjeta. La tarjeta física tiene un costo de $12.000 adicionales al valor del abono y el abono digital un valor de $10.000.

Todo niño que porte un abono infantil debe ingresar con un adulto responsable y portar el documento de identidad que respalda la edad del menor para poder ingresar al estadio.

TERMINOS Y CONDICIONES

TODOS EN UNO 2020-1

ABONO 2020-1

Este es un abono de ingreso al estadio para la temporada 2020-1 incluye: 10 partidos de la fase Todos contra Todos de la Liga Águila 2020-1 y el primer partido de Copa libertadores que el equipo juegue como local.

El abono es válido al portador.

El abono da ingreso a la tribuna y silla adquirida e impresa en el abono.

En caso de que la tribuna adquirida o el estadio en general sea cerrado por sanción, no se devolverá el dinero del valor del juego ni será válido para ingresar a otra localidad.

Los términos y condiciones de los beneficios entregados por los aliados son responsabilidad exclusiva de quién presta el servicio y el Equipo del Pueblo S.A no se hace responsable por ellos.

Los abonados nuevos o aquellos que pretendan cambiar de tribuna o silla deben adquirir un nuevo carné de abonos. La tarjeta física tiene un costo de $12.000 adicionales al valor del abono y el abono digital un valor de $10.000

El abono se puede adquirir en los puntos de venta de TuBoleta, en la página tuboleta.com o en el callcenter (4) 5906200 o al #593.

Los almacenes éxito no están autorizados a vender tribunas populares.

Las edades para ingreso al estadio son: Partidos Tipo B: Tribunas Oriental y Occidental: niños caminantes, Tribuna Norte: mayores de 14 años, Tribuna Sur: mayores de 5 años. Partidos Tipo A: Tribunas Oriental y Occidental: Mayores de 5 años, Tribunas Norte y Sur: Mayores de 14 años. Estas edades podrán ser modificadas por el gobierno local para fechas específicas.

En caso de perdida o robo de la tarjeta de abonado se debe hacer la reposición. Esta tiene un costo de $22.000 abono físico y $ 10.000 abono digital. La reposición se hace efectiva en la taquilla #2 del Estadio.

En caso de cierre de tribuna o estadio por sanción, NO se hará reposición del ingreso.

A continuación, se detallan las etapas de venta de abonos:

RECARGA ABONADOS 2019-2:

ETAPA 1: Recarga exclusiva para ABONADOS 2019-2 del 13 de diciembre al 19 de diciembre.

ETAPA 2: Recarga exclusiva para ABONADOS 2019-2 del 20 de diciembre al 8 de enero 2020, el 9 de enero se libera la reserva y queda a precio de nuevo.

Reserva de ubicación (silla) para ABONADOS 2019-2 únicamente hasta el 8 de enero a las 23:59 horas.

NUEVOS ABONADOS 2019-2:

ETAPA 1: Venta abonos nuevos del 20 de diciembre al 21 de enero 2020 o cierre de temporada.

La tarifa RECARGA solo aplica para abonados 2019-2. Si no presenta su carné no podrá acceder a la prioridad de recarga y reserva de ubicación de abonado.

Únicamente podrá adquirir la misma ubicación que compró para 2019-2 en las fechas establecidas para recargas de abonados, el cambio de ubicación está sujeto a disponibilidad de sillas en cada etapa.

Si el abonado no realiza la recarga de su abono hasta el 8 DE ENERO 2020 las ubicaciones serán liberadas y se pondrán a la venta para público en general.

Todos los puntos Tu Boleta de la ciudad están habilitados para la venta de los abonos.

Si desea tramitar su nuevo carné, hacer reposición o cualquier caso de servicio al cliente debe hacerlo únicamente en la TAQUILLA 2 ESTADIO.

Norte y sur NO se venderán en los puntos Tu Boleta de los almacenes Éxito, para estas localidades están habilitados los demás puntos y además: Hotel Dann, Teatro Pablo Tobón Uribe, Todo En Artes Tesoro, Todo En Artes Los Molinos, Todo En Artes Santa Fe, Taquilla 2 Del Estadio, Planet Comic Unicentro.

ABONO INFANTIL

Válido únicamente para la tribuna oriental general. El valor del abono estará calculado en cada una de las etapas.

El abono debe adquirirse junto con el abono de un adulto.

La tarifa aplica únicamente para niños caminantes y hasta los 10 años de edad.

La ubicación está sujeta a la disponibilidad de sillas dentro de esta tribuna.

El valor del abono no incluye el valor de la tarjeta. La tarjeta física tiene un costo de $12.000 adicionales al valor del abono y el abono digital un valor de $10.000.

Todo niño que porte un abono infantil debe ingresar con un adulto responsable y portar el documento de identidad que respalda la edad del menor para poder ingresar al estadio.

Para tener en cuenta:

Si su tarjeta de abonado 2019-2 está en perfectas condiciones, en el punto de venta le deben de entregar un voucher para firmar, esto significa que recibe la tarjeta a plena satisfacción.

Abonado: Si la tarjeta esta mala o no da lectura en el punto donde vaya hacer la recarga, le venderán el abono y luego debe de dirigirse a LA TAQUILLA 2 ESTADIO para reclamar el carnet si lo quiere en físico pero si lo quiere digital en el punto se lo generan de inmediato.

Para cualquier tipo de consulta o inquietud debe de hacerlo en los puntos tu boleta o llamando al call center: 2356456-6048171 Para compra a través de línea telefónica al 5906200

BENEFICIOS

Los descuentos y beneficios son personales e intransferibles.

Para acceder a los descuentos y beneficios es indispensable actualizar los datos del abonado en la plataforma tuboleta.com y presentar el abono y el documento de identidad en el momento de la compra.

El descuento de la camiseta de competencia es válido durante la duración del torneo 2020-1 y aplica hasta 4 veces por abonado. Una vez el equipo finalice su participación en la Liga, finaliza el descuento.

El descuento de cumpleaños aplica por una sola vez y durante el mes de cumpleaños iniciando el 16 de diciembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020

El abonado podrá ser ganador de un solo sorteo durante el semestre.