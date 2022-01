Al menos 19 muertos y más de 60 heridos en incendio en Nueva York

Este domingo 9 de enero se reportó un incendio en un edificio de viviendas en El Bronx, Nueva York, el cual tiene un saldo hasta el momento de al menos 19 muertos y más de 60 heridos, aproximadamente 30 de ellos con lesiones graves.

En el incendio, de acuerdo con las autoridades neoyorquinas, hay nueve niños.

Según la información dada por el Departamento de Bomberos de Nueva York, el incendio se inició en el tercer piso, de los 19 que hay en el complejo de apartamentos. Sin embargo aún no se saben cuáles fueron las causas.

Además, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró que adicional a las 19 muertes confirmadas hay varias personas en estado crítico y más de 60 heridos.

Al lugar acudieron alrededor de 200 bomberos, después de que el incendio iniciara poco antes de las 11:00 a.m. y se fuera extendiendo el humo por todo el edificio, por lo que la inhalación de este es la principal causa de las vidas perdidas.

Para leer más noticias internacionales ingrese aquí.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022