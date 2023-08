En la tarde de este miércoles, atienden incendio de cobertura vegetal en Altavista

in

El Dagrd con Bomberos Medellín atienen incendio de cobertura vegetal en Altavista.

Con el apoyo del grupo Ponalsar de la Policía Nacional y la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín atiende un incendio de cobertura vegetal en la calle 18 con 91, Altavista. Un total de 19 unidades están en el lugar.

La atención del incidente, que fue reportado sobre las 2:32 de la tarde de este miércoles (9 de agosto) a la Línea Única de Emergencias 123, se está haciendo de manera manual debido a que a la zona no ingresan las máquinas.

Recomendaciones para evitar incendios durante la temporada de menos lluvias

– No hacer fogatas en zonas verdes.

– No dejar colillas de cigarrillos. Vidrios en zonas boscosas porque ante las altas temperaturas, estos son iniciadores de incendios forestales.

– No hacer quemas que se puedan salir de control.

