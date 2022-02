Incautaron licor de contrabando avaluada en más de 35 millones de pesos

in

En las últimas horas localizaron una embarcación peruana transportando un cargamento de licor de contrabando, autóctono de la región, avaluado en más de 35 millones de pesos.

En el puesto de control fluvial ubicado en el sector de La Playa, municipio de Leticia – Amazonas, el personal del Grupo de Guardacostas del Amazonas y las autoridades peruanas, inspeccionaron una embarcación tipo metrera, tripulada por un hombre de nacionalidad peruana.

En la embarcación hallaron en su interior 3.841 unidades de licor brasilero, entre cerveza y cachaza de diferentes marcas y presentaciones, las cuales pretendían ser comercializadas de forma ilegal en la zona de triple frontera.

El piloto de la embarcación no portaba documento de zarpe que certificara el puerto de origen y destino de la misma, y a su vez, no pudo justificar la procedencia de la mercancía, al no tener los certificados legales de importación, declaración de impuestos, ni documentación alguna que respaldara la legalidad de la mercancía.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes.