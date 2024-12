En una requisa sorpresa adelantada por la policía y la secretaría de seguridad de Bogotá a uno de los centros de detención temporal de la Fiscalía, las autoridades quedaron más sorprendidas que los detenidos.

En la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Puente Aranda en el centro de la capital del país, fueron hallados 160 celulares en poder de los privados de la libertad lo que, a juicio del secretario de seguridad del Distrito Capital, César Restrepo Flórez, significa 160 estaciones potenciales para la comisión de distintos delitos, ordenados desde el interior de esas unidades de la Fiscalía.

“El día de ayer a un centro de reclusión se le hizo una requisa en la que se capturaron (incautaron) 160 celulares, es decir, 160 estaciones potenciales de extorsión y así les podría decir una cantidad de resultados; sin embargo, lo que tiene más visibilidad son 10 hechos muy graves, muy preocupantes para nosotros, sobre los cuales ponemos un énfasis”, dijo Restrepo.

Las palabras del secretario de seguridad de la capital responden a cuestionamientos sobre la presunta existencia de una epidemia de robos masivos a clientes en restaurantes y bares de la ciudad, a pesar de los anuncios de patrullajes y operativos especiales anunciados desde la Policía Metropolitana y desde su despacho.

“Aquí es el momento de recordar algo que me decían los gremios de restauranteros y de bares, si tenemos en cuenta el número total de establecimientos de comercio de este tipo frente al número de establecimientos que han sido víctimas de los delincuentes, no resulta siendo una epidemia como parece ser y se está mostrando lo que ha pasado en las últimas dos semanas; no estamos disminuyendo la gravedad de la ocurrencia de los hechos, lo que ha ocurrido es grave que ocurra y por eso estamos trabajando en que disminuya y que paguen los responsables, pero no hay una epidemia de robos masivos en la ciudad”, insistió César Restrepo.

En relación con la solicitud que hicieron desde el Concejo de militarizar la ciudad, el funcionario distrital aseguró que las fuerzas militares están realizando labores de apoyo a la gestión policial, pero que una decisión de ese tipo requiere cumplir una serie de requisitos legales y constitucionales, que van más allá de la observación de su despacho y del Alcalde Mayor de la Ciudad, por cuanto debe consultar y respetar los roles definidos en la ley para cada una de las Fuerzas Armadas.

