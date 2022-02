in

Sin la contundencia presentada ante los azucareros, con errores individuales y la clara muestra de jugadores imprecisos en su actuar futbolístico, el Deportivo Independiente Medellín perdió nuevamente de visitante en la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano esta vez ante el Once Caldas de Manizales.

Imprecisos se mostraron jugadores como Luis Erney Vásquez quien en una desafortunada jugada, permitió que Carreazo le robara un balón en el área y convirtiera en el minuto seis del primer tiempo. De igual manera se presentó un Germán Gutierrez quien aparte de tener un discreto partido frente al Blanco Blanco, no termina de convencer como para reafirmar que debería ser el titular de nuestro equipo.

La defensa escarlata esta vez estuvo imprecisa también, con un Andrés Cadavid que se viene quedando corto y lento en su juego aunque muestra la misma actitud de liderazgo y de aquel que no le importa desviar un balón a la tribuna para alejarlo de todo peligro en nuestra cancha así se vea burdo y poco técnico en el dominio de la esfera.

Mantener al canterano Juan Carlos Díaz por encima del «Indio» en la titular a mi consideración es una imprecisión del estratega rojo. La dupla en esta zona del campo debe ser sin discusión alguna la de Arregui y Loaiza sin desconocer el trabajo que ha cumplido el «Nene» en la contención del equipo.

Una y otra vez hemos dicho que el «Equipo del Pueblo» tiene una buena base titular pero que no cuenta con jugadores alternantes que le puedan cambiar la cara a un partido como el que se presentó en la Palogrande de Manizales.

El Once Caldas no fue un equipo arrollador o superior al Medellín como para justificar llevarse los tres puntos. Tan solo aprovechó la imprecisión de su rival en algunos jugadores y por ello alcanza su primer triunfo en casa en la presente Liga del campeonato y se ubica en el cuarto lugar con ocho puntos.

La derrota del «Rey de Corazones» de visita en el Palogrande lo hacer ver como un equipo de altibajos donde ilusiona en su juego en un partido pero te decepciona en el otro. Nuevamente por ello tiene a la poderosa hinchada en la expectativa de lo que podrá mostrar en su próximo encuentro de local y esta vez será con un equipo que viene de ganarle a los «Diablos» de la Sultana del Valle.

El siguiente rival del Deportivo Independiente Medellín será en el Atanasio Girardot ante el Cortulua, equipo que le viene pisando los talones al ‘Decano’ en la tabla de posiciones y que espera demostrar con su juego la llegada a la primera categoria del fútbol profesional colombiano y su contundencia de haberle ganado a un grande como lo es el América de Cali.

Esta vez el «Equipo del Pueblo» ante su poderosa hinchada no se puede mostrar impreciso, corregir los errores obtenidos en su encuentro ante el Once Caldas y precisar desde el pitazo inicial con jugadores que a mi consideración deben ser titulares como el «Indio» Loaiza. Quisieramos de igual manera ver jugar en su dimensión futbolística a un Javier Méndez. Los extranjeros deben marcar diferencia y por ello se contratan, tenerlo en la banca es una señal inapropiada que poco o nada le favorece a la institución escarlata.

La invitación es de igual manera a la poderosa hinchada para que acompañe masivamente a nuestro equipo y pueda con ello obtener un nuevo triunfo en casa frente al Cortulua y más porque estoy seguro que esta vez los jugadores escarlatas no serán, imprecisos.