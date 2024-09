«La Iglesia Patólica» existe y alaba a los patos amarillos de goma en un tradicional barrio español.

Leo Bassi es el «Papa Patólico» que se le ocurrió luego de sus múltiples trabajos como payaso, crear la «Iglesia Patólica». En el barrió Lavapiés en España, se erige un espacio donde con misa y otros detalles de ambientación esta el culto a los «Patos de Goma». En instagram ya suma 19.000 seguidores y es un tour o programa turístico. Con visitas incluidas de viernes a sábado y tres misas los domingos celebra matrimonios además de divertidos rituales en los que se les entrega hasta los mandamientos. Turistas de diferentes países los siguen visitando este 2023, diciembre no ha sido la excepción para conocer al Papa Leo Bassi y su púlpito de patos de goma.

LA IGLESIA PATÓLICA CELEBRA BODAS

MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA PATÓLICA

1) Amarás el buen Humor sobre todas las cosas

2) No te tomarás en serio a ti mismo (tampoco lo harás con los demás)

3) Santificarás las fiestas

4) Honrarás la Libertad de Expresión

5) No matarás, excepto de Risa

6) No cometerás actos impuros si no son divertidos

7) No robarás a Hacienda

8) No codiciarás los chistes ajenos

9) No considerarás tus instintos como deseos impuros

10) Harás de tu vida una oda a la alegría y al Amor.

