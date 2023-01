in

​En ejercicio de la función preventiva y de control, la Procuraduría informó que se encuentra realizando seguimiento a la Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición, implementada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.

La Procuraduría General de la Nación instó al ICBF, a remitir información sobre el estado actual de la producción y entrega de raciones alimentarias y alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.

Como se sabe en Colombia se fabrica la Bienestarina que se entrega a niños, niñas y adolescentes a través de las Direcciones Misionales del ICBF y a grupos poblacionales beneficiados a través de convenios interadministrativos.

El Ministerio Público solicitó a la directora de esa entidad, Concepción Baracaldo Aldana, el reporte de las entregas efectuadas en las vigencias 2021 y 2022, indicando el número de distribuciones, la caracterización de los beneficiarios, forma de entrega y el presupuesto asignado.

La Procuraduría fue más allá. De acuerdo con lo indicado, el ICBF también deberá remitir los estudios previos vigentes y copia del contrato que se encuentra en ejecución para la producción y distribución del suplemento.

Finalmente la directora del ICBF deberá explicar al ente de control si existen estudios efectuados que indaguen sobre el impacto de la Bienestarina en el mejoramiento del estado nutricional de la población beneficiaria o análisis que refieran alternativas de complemento alimentario.

Esta petición de la Procuraduría pudo surgir a partir de las manifestaciones que sobre el alimento hiciera el propio presidente de la República, Gustavo Petro.

El mandatario señaló que “cuando el ICBF entrega Bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es producto importado al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban. Pues no, para que lograr que los niños estén nutridos lo que se tiene que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla”, señaló.

