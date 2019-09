¡Humildad pura! La confesión que hizo Yairo Moreno sobre su amigo Juan Guillermo Cuadrado

El volante Yairo Moreno vive un buen presente en el fútbol mexicano, y producto de eso, fue convocado para los amistosos de la Selección Colombia ante Brasil y Venezuela. El jugador, luego de ese ciclo, dio una entrevista al canal Caracol en la que habló de su relación con Juan Guillermo Cuadrado, y realizó una confesión que demostró la humildad del nacido en Necoclí.

Moreno afirmó que conoce a Cuadrado desde que son niños, pues ambos nacieron en el mismo municipio. Indicó que desde pequeños mantenían juntos, e incluso contó que Juan Guillermo lo peinaba de vez en cuando, e incluso, le colaboraba con los pasajes él y su papá, ya que no tenía el poder económico para transportarse.

Además, comentó que cuando Cuadrado ya era profesional en Independiente Medellín y él era recoge bolas, una vez el extremo marcó un gol y él, sin ser de la plantilla, se le montó encima y celebraron juntos.

Sobre su relación, contó que Cuadrado “siempre me da consejos, con Juan la verdad siempre estamos pendientes. Venimos de Necoclí, una tierra muy humilde y eso nos ayudó a crecer como personas. Siempre he tenido su ejemplo presente”. También se refirió a su convocatoria, y comentó que habló sobre ella con su amigo y este lo “felicitó, me dijo que aprovechara al máximo y que nos veíamos muy pronto. Él es una gran persona y por eso le pasa lo mejor, siempre vivo agradecido con Juan, porque es un gran apoyo”.

Moreno también contó que llegar a ser profesional para él fue muy duro, porque le tocaba subirse a una “bicicleta desde las cinco de la mañana para ir a entrenar, lloviendo, sin desayunar, sin comer muchas veces. Todo esto es recompensa, nunca me quejé y eso me ayudó a salir delante. Siempre tuve la mirada adelante y quería ser un jugador profesional”.