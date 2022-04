VIDEO: ¿Por quién creen que voy a votar?: Así fue la protesta de Humberto De la Calle

in

El senador electo Humberto De la Calle, quien recientemente ha sido centro de polémica por sus diferencias con la candidata presidencial Íngrid Betancourt, tras pedirle que renunciara a su aspiración a la presidencia para unirse a Sergio Fajardo.

Y es que De la Calle ha buscado la forma de manifestar su apoyo a Fajardo, sin caer en el riesgo de incurrir en doble militancia, pues podría perder su curul e incluso quedar inactivo políticamente, pues al ser avalada su candidatura por el Partido Verde Oxigeno, no puede apoyar a otros partidos políticos.

Es por esto que, sin caer en este riesgo, Humberto De la Calle publicó un video a través de su cuenta de Twitter, donde precisamente hace referencia a la situación por al que atraviesa actualmente, y que fue compartido por el Candidato Sergio Fajardo en sus redes sociales.

“¿Por quién creen que voy a votar?”, dice el video, en el que aparece De la Calle con la boca tapada, un mensaje que Según Sergio Fajardo es “un silencio elocuente entre tanto ruido de ‘maquinarias’”.

Además, durante la instalación del comité de campaña en Bogotá, Sergio fajardo manifestó que: “Humberto de la Calle es de acá, pero por un tema jurídico no puede celebrar con nosotros. Estas personas quedaron con los sueños acá, pero atrapadas en un mundo jurídico que no tiene sentido. Donde esté Humberto de la Calle no hay problema. Él representa a la Coalición Centro Esperanza y vamos a construir entre todos y Humberto va a ser importante acá”, dijo.

Un silencio elocuente entre tanto ruido de ‘maquinarias’. pic.twitter.com/qm9OErpYBq — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 7, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí