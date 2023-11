Hugh Jackman ofreció $100 millones de dólares por divorcio buscando la confidencialidad de su esposa y que no se revelen detalles de familia.

Ofreciendo lo que sería la mitad de su fortuna, Wolverine Hugh Jackman a través de sus abogados, ofreció a su ex esposa el dinero esperando guardar secretos de familia. Cuentan que el actor lo que desea es tener un control después de haber convivido 27 años con Deborra-Lee Furness. Ambos son padres de dos hijos y no desea que algún comentario o hecho que se ventile los afecte en el futuro ante las buenas relaciones que llevaba con su ex esposa. Ellos tienen una buena amistad y se demostró el día de cumpleaños de Jackman cuando Deborra lo acompañó sin tomarse fotos. El equipo de abogados de los dos, preparan un documento en detalle de divorcio en el quede consignado la petición del actor y sea del agrado de su ex. De acuerdo al National Equirer: «La preocupación de Hugh nunca ha sido el dinero, sino tenerlo todo bajo control. Es un hombre con muchos secretos y no quiere que ninguno de ellos quede expuesto». Con ese dinero, busca también que ella se libere de preocupaciones y sus hijos. «Digamos que Deb no tendrá que preocuparse por conseguir un trabajo. Tendrá suficiente dinero para el resto de su vida… si firma un acuerdo de confidencialidad hermético» dijo una fuente al medio norteamericano.

HUGH JACKMAN OFRECIÓ A SU EX $100 MILLONES DE DÓLARES

HUGH JACKMAN SE PREPARA PARA INTEPRETAR A WOLVERINE

