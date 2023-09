Huelga de Guionistas Hollywood termina con «borrador» de acuerdo que se perfeccionaría en contadas horas pero actores seguirán en lucha.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Después de 146 días, la huelga del Sindicato de Guionistas y Escritores en Hollywood, tendría un final a través de un preacuerdo con los Estudios de acuerdo a un comunicado oficial. Mientras que los actores agremiados en la organización SAGAFTRA, continuarían en paro hasta definir sus puntos de negociación para volver a los sets de filmación de películas y grabación de programas. El Sindicato, alcanzó un principio de acuerdo en torno al uso de la Inteligencia Artificial que ponía en riesgo la producción de contenidos, uno de los últimos puntos en los que trabajaron las partes antes de cerrar el pacto. «Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores del gremio», escribió el comité de negociación de la WGA en un correo electrónico enviado a los miembros.

ANUNCIO: HUELGA GUIONISTAS WGA TERMINA CON UN BORRADOR

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAStrike pic.twitter.com/GBg2wZBwGB

— Writers Guild of America West (@WGAWest) September 25, 2023