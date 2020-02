VIDEO: Hubo reunión de ¡HEROÍNAS! en los Óscar 2020 y dieron cátedra de feminismo

Brie Larson (Capitana América), la legendaria Sigourney Weaver y Gal Gadot (la Mujer Maravilla) se unieron a la causa feminista de Hollywood y dieron cátedra a los hombres sobre inclusión e igualdad.

Las representantes de las súper heroínas mujeres en Hollywood salieron juntas e impecables al escenario del Dolby Theatre para presentar la categoría de Mejor banda sonora. Antes de anunciar los nominados y la ganadora (Hildur Guðnadóttir por ‘Joker‘), las tres actrices reconocieron el hecho histórico de que por primera vez una directora mujer, Eímear Noone, dirigía la orquesta de los Óscar.

Luego de esto Weaver anunció que las tres intérpretes iban a abrir un “club de la pelea” (haciendo referencia a la cinta protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt) y dijeron que todos los hombres estaban invitados “sin shorts“. También anunciaron que el ganador iba a tener “suministro vitalicio de desodorante, sushi y tequila” y el perdedor iba a tener que responderle a los periodistas “cómo se siente ser una mujer en Hollywood”.

Sigourney Weaver: “We decided that after the show, we’re going to start a fight club.”

Gal Gadot: “Men are all invited…and the loser gets to answer questions from journalists about how it feels to be a woman in Hollywood.” https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/lShTdAWOhh

