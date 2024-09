En las últimas semanas los habitantes de la Costa Caribe han experimentado temperaturas inimaginables, con sensaciones térmicas que llegan a 40 y hasta 45 grados, lo que obliga a mantener, al menos, un ventilador en su máxima potencia para aliviar el sofoco.

Mientras tanto, más allá del calor que se vive, los cerca de 11 millones de colombianos se debaten entre no morirse del calor o dejar que las facturas por el servicio de energía les quemen sus bolsillos, porque los cobros han llegado a niveles impagables por una simple razón, a los actuales concesionarios les autorizaron cobrar las pérdidas técnicas en cada recibo.

La situación ha llegado a tal punto que en muchos pueblos y ciudades la gente, especialmente de los estratos más bajos, en muchos casos sin ingresos fijos y permanentes, a plantearse la disyuntiva entre pagar la luz o morirse del calor o de inanición, pagan los recibos o comen.

Al respecto la senadora Liliana Bittar, conservadora del departamento de Córdoba, señala que se requieren soluciones de inmediata aplicación y otras de mediano y largo plazo para aliviar los precios de la energía en el Caribe y, porque no, en todo el país.

Le puede interesar: Medellín y Antioquia concretó 624 encuentros comerciales en la Vitrina Turística Anato 2024

“Hay que hacer dos soluciones, una a corto y otra a mediano plazo, la del corto plazo es aplicar la ley vigente de servicios públicos que permite los subsidios a los estratos bajos, el gobierno tiene que dar esos subsidios hasta que determine que va a pasar con estas comercializadoras; porque no es posible que estratos uno y dos estén pagando $180.000, $200.000 por la energía, que ni siquiera son sus ingresos mensuales, ver qué tipo de ayuda podemos darles a estos estratos o ver como el gobierno, preocupado por la transición energética, puede instalar paneles solares a estas viviendas de manera rápida y lo segundo, que es a mediano plazo, revisar los contratos de concesión; el Presidente tomó casi todos los contratos del sector transporte y los está revisando, lo mismo nos toca con estos contratos y la forma como se les entregó la comercialización de la energía en la Costa Caribe, para sentarnos a negociar una tarifa que sea justa para todos”, explica la senadora Bittar.

Además, Liliana Bittar asegura que hoy la situación de la costa en materia de energía está peor que cuando el servicio los prestaba Electricaribe, empresa de la que señala que jamás hizo las reposiciones e inversiones necesarias para garantizar la calidad y la permanencia del buen servicio, lo que heredaron las actuales concesionarias a quienes se les autorizó el cobro de las denominadas pérdidas negras sin que hicieran las inversiones requeridas de antemano.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

“Hoy tenemos sensación térmica de 40 y 45 grados, imagínate cómo no puede tener uno un ventilador todo el tiempo; este es un problema que viene desde hace mucho rato, desde Electricaribe, porque Electricaribe nunca hizo las reposiciones y las inversiones que tenían que hacerse, entonces, además de que pagábamos una luz costosa, adicionalmente teníamos que sufrir un pésimo servicio; sale Electricaribe, vienen estos dos nuevos operadores y la situación es peor. Esta licitación inicialmente se declaró desierta, precisamente por la carga tan grande que dejaba Electricaribe y tenían que recibir, entonces, cuando entran estos operadores para que la licitación pudiera ser viable les permiten que todas las pérdidas técnicas se las cobren a los usuarios, hoy cobran eso y no invierten y así va la cosa, además de que no tenemos un buen servicio, ellos primero les cobran a los usuarios y después es que hacen las inversiones, tenemos un pésimo servicio y un alto costo”, insiste la congresista costeña.

Bittar señala que se necesita con urgencia buscar muchas alternativas especiales y de inmediata aplicación para aliviar el bolsillo de los más necesitados, pues considera que no puede ser posible que la gente tenga que debatirse entre “comemos o pagamos la luz”.

Más noticias de Política