Hotel en Bogotá le negó estadía a cantante de Pink Floyd Roger Waters quien viene a despedirse del todo de sus fans en Colombia.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En lo que sería su última gira y despedida Roger Waters, sufrió un revés en Urugay, Argentina y Colombia donde se le ha negado hoteles para su estadía. Esto se debe a su posición política y discurso contra Israel en lo sucedido por Hammas. El cantante en algunos escenarios de «This is not a Drill» nombre del tour no ha dejado de expresar su favoritismo por Palestina. Lo que para muchos lo sacó del circuito de hoteles que en algunos casos son los mejores en varios países y fundados por israelís. En Bogotá, la cadena Four Seasons resposable de Casa Medina, hotel que en primera instancia iba a ser la casa del artista, canceló a reserva a los empresarios. “Lo hacen porque creo en los derechos humanos, y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino. Y voy a seguir haciéndolo. Porque se está cometiendo un genocidio ahora mismo, todos los días en Franja de Gaza y Cisjordania y todos los territorios ocupados. Y tiene que detenerse. Ha llegado el momento de que todos nosotros en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas digan basta. No más. No se le puede permitir a Israel que siga con este repugnante desenfreno genocida» afirmó el artista. Hecho similar que vivió en Hotel Sofitel de Montevideo, Alvear y Faena en Buenos Aires.

ROGER WATERS THE WALL LIVE



Lee más noticias de entretenimiento.