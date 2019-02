Horóscopo del día 9 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 9 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el amor te sonríe, no te puedes quejar. Hoy ha venido a tu trabajo una comercial. Ha venido otras veces pero hoy ha habido cierto flirteo. Volverá de nuevo esta semana. Estás pensando en proponerle una cita fuera de la oficina. No trabaja contigo ni colabora, tan sólo es alguien circunstancial que ha venido a la oficina pero no sucedería nada si te liaras con ella. Y en eso estás. Así que, prepárate para la segunda cita. Has de tantear el terreno, parece que ella está por la labor. Pregunta a alguien de la oficina que os haya visto hablar. Quizás te pueda decir si pasa o no de ti, bajo su punto de vista. Para ti se derrite, estáis ambos dos embobados pero siempre te puedes equivocar e imaginar cosas que no son. De todos modos, actúa según los dictados de tu corazón. El próximo día invítala a un café y hablando, proponle una cena.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, puedes con todo. Si alguna vez lo has dudado, no lo hagas, puedes con eso y con mucho más. Hoy tendrás una llamada vergonzosa de una supuesta amiga a tu trabajo, te quedarás atónito pues jamás en años de amistad te ha llamado al trabajo. Te quedarás muy sorprendido pensando que algo ha pasado: un accidente o algo muy grave. Y comenzará a insultarte sin más, a gritos cuando estás en horas de trabajo. No entenderás nada pero no es el momento ni el lugar. Más tarde oirás o llegarás a saber de ella que se sintió ofendida por una publicación tuya en las redes sociales. Nada tenía que ver con ella, ese mensaje no iba con segundas ni nada tenía que ver en absoluto. Tras este malentendido y dada la gravedad de los hechos, te negarás a volver a hablar con semejante individua.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás muy cansado, descansa un poco. Sabes que es pésimo para tu espalda estar cinco horas seguidas sentado en una silla. Cada dos horas levántate y, aunque sea, ve al baño, a prepararte un café o da la vuelta a la mesa o a la oficina. Cuantas más horas estás con los ojos puestos en libros, folios o un ordenador, más te destrozas la visión. Podrías practicar cada rato, cada hora, un minuto de Mindfulness, verás cómo la hora siguiente te cunde el doble y estás como nuevo, es decir, te desgastas mucho menos haciendo descansos de cinco o diez minutos que estando seis horas seguidas. Por lo tanto, ganas más descansando unos minutos. Es una manera de no agotarse tan rápido. Es muy importante que no desgastes tan rápidamente tu caudal energético pues te quedas por los suelos. Así que, cambia tu rutina.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te quejas de que no tienes dinero; de hecho, dices que no puedes ni comprar comida pero, causalmente, cada día estrenas algo nuevo, vas siempre impecable. Parece contraproducente la imagen que proyectas y la escasez que vendes. Sabes que la gente no soporta las mentiras: si siempre vas hecho un pincel, cada día con ropa diferente o con el último corte de pelo, significa ingresos. Siempre lloras a tus clientes sobre lo mismo, la falta de liquidez porque, el negocio, no prospera. Eres absolutamente incoherente y eso te puede costar a la larga quedarte sin clientes. Si los precios son prohibitivos, carísimos, y dices que nadie te compra, entonces vivirás de rentas, no hay más. Es muy posible que tu gran amigo hoy se dé cuenta de ello y se sienta completamente engañado por ti. Te ha dejado mucho dinero y jamás se lo has devuelto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te espera un viaje de trabajo, has de ir a otro lugar, a otra sucursal a realizar un curso. Y allí, en esos días, surgirá un amor pasional que te romperá todos los esquemas porque no te lo imaginas. Será un flechazo absoluto, no te puedes llegar a imaginar lo que vivirás pero recuerda que has ido a un curso de reciclaje, a trabajar o al menos es parte de tu trabajo aunque sea un curso. Se trata de poder improvisar y mejorar tus faenas, tus tareas en la oficina. Céntrate en las horas del curso aunque luego no duermas o no seas tú. Es una oportunidad única que te da la vida. Ese amor, esa aventura terminará a la par que el curso así que, no le des más importancia de la que realmente tiene. Aprovecha cada segundo de tu vida, la coyuntura es perfecta para ello.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, se presentan cambios en tu vida sentimental. Tu pareja está llegando a su fin y es hora de dejarla marchar. No tiene sentido seguir con una relación que no te aporta nada: sois dos extraños viviendo bajo el mismo techo así que, si así lo quieres y deseas, deberías de dejarte de nuevo un hueco en tu corazón. Sabes que ya no hay amor, en el fondo es una energía enquistada. Libérate de ella. Para eso tenéis que hablar y dejar zanjado el asunto: no hay amor ni pasión así que lo mejor es que cada uno se vaya por su lado. Sólo liberando tu corazón podrá venir alguien nuevo. Haz las cosas bien, has de hacerlas. Así podréis ambos dos empezar de cero con la persona correcta. Está demostrado que no es tu media naranja ni tú la suya. Sé consecuente con tu corazón. Di las palabras exactas, sin dañar pero no des un paso atrás porque sufrirás mucho.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cada vez amplías más tus contactos y tu vida social. Hoy, no pararás, estarás invitado a una fiesta donde conocerás a muchísima gente, algunos de ellos extraordinarios. Sabes que nunca hay que rechazar a la gente, ya te dará la vida la oportunidad de hacerlo si no encajan en tu vida; eso sí, personajes del pasado deberían de desaparecer de tu vida real, de tu presente. Hay personas que te estancan, que no te dejan continuar así que, a partir de ahora, empieza a enfocarte en las nuevas caras conocidas y olvídate de una vez por todas de esas personas envidiosas que te destrozan la vida. Ya no las quieres en tu vida así que, ignóralas. Aprovecha bien esta noche, será excepcional, te lo pasarás en grande, fenomenal. Te irás a casa con muchos números nuevos en tu agenda.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy te irás al bingo y tendrás un golpe de suerte, te llevarás un buen pellizco. Sabes que la suerte siempre te persigue, desde el día que naciste. Hoy la lotería, juegos de azar o cualquier concurso de la radio o de la televisión estarán muy bien auspiciados así que, si está en tus manos entrar un rato a jugar algún cartón al bingo, hazlo porque te irás a tu casa con los bolsillos llenos. Date algún capricho, gasta ese dinero en algo que te haga mucha ilusión. Piensa que es un regalo del universo. Siempre estás a falta de dinero, hoy te llueve dinero para que te lo gastes a tu Libre Albedrío. Agradécelo y gástatelo a continuación. Prueba suerte, verás cómo está de tu lado. Eres un hombre con mucha suerte, no lo dudes nunca. Aprovecha este golpe de suerte, lleva tu nombre.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, déjate ver. Tu familia está cansada de que siempre estés trabajando. Sólo vas a visitarlos cuando necesitas ropa o dinero, los usas como si fueran una tienda o un banco. Cuando algo de ellos te interesa vas, haces la visita de rigor y te vas. Pero es que nunca vas gratis. Les cuestas a tus padres muchos disgustos y además, sales muy caro. Les vas a arruinar un día de éstos. No sabes gestionarte el dinero y es algo muy conflictivo. No puedes seguir así. Vas a tener que hacer algo al respecto. Has de entender que tus padres han cuidado de ti toda la vida y ahora serás tú quien haga lo contrario. Si no es ahora, sucederá en un tiempo, cambia tu chip y sé agradecido. Les debes la vida. Reacciona y ve hoy mismo a verlos. Te lo agradecerán.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás mejor que nunca, más adulto, te has convertido en mejor ser humano que antes pero eso no es casual. Te has estado trabajando, haciendo afirmaciones positivas, creando pensamientos positivos, cambiando patrones. No lo has hecho solo. Has aprendido diversas técnicas las cuales han sido tus instrumentos preciosos, son tus manos. Tras todo este esfuerzo empiezan los primeros frutos: hasta tu padre y más allegados están dándose cuenta de este cambio de personalidad tan abrumador, a mejor. Por supuesto que merece la pena que sigas mejorando tu carácter, te hacía mucha falta. Ya te has librado de parte de tu agresividad y tu odio, era algo manifiesto, estaba ahí dentro. Ahora fluyes mejor. Sigue mejorando.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, cumple con tu parte de responsabilidad y todo irá bien. En el trabajo están sucediendo despidos, un día tras otro. Tú crees que no estás en la cuerda floja, en la lista negra pero no lo puedes adivinar al cien por cien. Y eso te tiene preocupado. En vez de especular y perder tu energía y tu preciado tiempo en hacer cábalas, sería mejor que lo invirtieras en hacer un trabajo de diez. Así no tendrían motivo para echarte a la calle. Estás a gusto en el trabajo, te gusta. Es algo que te motiva y te resulta muy cómodo hacerlo. Para ti es tu trabajo, ahora bien, si te echaran de allí, sería porque el destino aún tendría algo mejor para ti, más ajustado y afinado. Así que, no te preocupes, eres uno de los preferidos, deberías de saberlo. Cree más en ti, confía.

Piscis, acabas de decidir que quieres volver a estudiar. Si es así y tienes claro lo que quieres, siempre puedes buscar por internet algún curso interesante o incluso perfeccionar idiomas. A estas alturas del curso escolar no se puede estudiar gran cosa a no ser que esperes ya al año próximo. Llevas mucho cacao mental porque aunque sabes que quieres de nuevo ponerte a ello, luego no tienes ni idea de qué quieres estudiar. Te haces todo cábalas en tu cabeza, sin parar. Quieres un curso o módulo que, tras hacerlo, puedas ejercer de ello, aunque sea de manera privada o te hagas autónomo. Visto así, lo único que deberías de hacer, no por estudiar, más bien porque es tu misión de vida: desarrollar tus poderes. Eres un hechicero y tienes que despertar tus dones, están dormidos pero te da mucho miedo hacerlo.

Fuente: Astrocanal