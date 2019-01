Horóscopo del día 6 de enero de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 6 de enero de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es posible que necesite en la actualidad concentrarse más, si en este momento su trabajo fuera más mental o incluso si estuviera opositando o fuese estudiante, no deje las horas pasar: plantéese un plan y llévelo a la práctica, cúmplalo a rajatabla. Verá cómo logra hacer en el día todo lo que se proponga. Si estuviese trabajando, es posible que cambie de actividad laboral o de puesto. Sabe que todo está en movimiento y en ocasionases, varios trabajos podrían sucederse. Podría haber cambios en dicho ámbito. Además, en su horizonte laboral se podría vislumbrar una oportunidad única para su perfil así que, sepa esperar, no se impaciente. Seguro que sabe estar en el lugar adecuado a la hora precisa. No se adelante a los hechos, sea paciente.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, podría sentirse atado a ciertas personas o situaciones de un pasado que aún colean en su vida. Si así fuese, hágase el firme propósito de cortar cuanto antes con esas personas que ralentizan su futuro o incluso pudieren estar estancándole. Corte las cuerdas que le aten a cualquier hecho o circunstancia. Si siente la necesidad de sentirse libre, hágalo. Rompa contratos o amistades que sabe ahora que no le llevarían a buen puerto. Libérese. En el amor, podría sentirse mal, no tan a gusto como en meses anteriores. Si nota cómo las cosas están cambiando y no le acaban de convencer, mueva la balanza hacia su lado, haga algo para que las aguas vuelvan de nuevo a su cauce. Actué de un modo inteligente y llévese a su terreno a su ser amado.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la vida le sonríe, es innegable. Saque su lado más extrovertido y sorprenda a los que le rodean. Verá cómo son más cada vez los que se encuentran a su alrededor. Usted está sufriendo una gran transformación, muy positiva para usted pero ciertamente habrá personas que se queden por el camino por no entenderla. En la vida hay que evolucionar y tras un tiempo de estancamiento, al mover y avanzar, ciertos movimientos no serán entendidos por su entorno: no se preocupe, podría existir algún cambio de amistades pero no se quedará solo: siempre tendrá gente que le comprenda. Su salud está cada vez mejor, con grandes dosis de energía en su interior, así que, siga así, al final la palabra molestia o dolor tan sólo serán un mal recuerdo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, aunque pudiera estar tentado de comprar algún regalo extra, de tirar la casa por la ventana, hacer reformas o cualquier gasto extraordinario que tenga en mente, pospóngalo pues seguramente en estas fechas sería algo descabellado e impensable. Si su economía no está muy boyante y la liquidez en la cuenta no fuera la deseada, haga el favor de no permitirse caer en la tentación de abordar cosas que ahora no puede. Trate de ajustar sus gastos porque podría verse en la tesitura de estar pendiente de sus movimientos bancarios para poder llegar a fin de mes. Podría, por otro lado, conseguir un dinero extra trabajando algunas horas en una ocupación nueva. Opte por conocer todas las posibilidades del mercado para incluso poder ganar dinero extra desde su casa. Si quiere, podría asentar su economía, estabilizarla.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si se siente melancólico o lleno de nostalgia, haga algo por salir de dicho estado, no lo empeore. Una nostalgia momentánea y bien entendida podría llegar a ser algo beneficioso pero una actitud o estado de melancolía perpetua, ciertamente llevaría a una futura depresión. No permita que los sentimientos de un pasado le invadan y no le permitieran vivir un futuro. Sabe que ha de vivir en el momento presente, ni hechos pasados, ni fantasear con un futuro, por lo tanto, trate de estar presente aquí y ahora, será lo más saludable para usted. Si se siente agobiado por la cantidad o cúmulo de trabajo acumulado, trate de respirar y pensar que, lo que no se haga en un día, se hará dentro de dos. Es mejor que realice el trabajo con pulcritud y de buena manera aunque tarde más tiempo en su entrega, porque, ante todo, primará la calidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, una posible oferta laboral podría acontecer. No la deje pasar aunque no sea su trabajo soñado. Aunque las condiciones no sean las mejores, si necesita incrementar su economía, tome dicha posibilidad. Sabe que un trabajo llama a otro y a medida que la energía se vaya moviendo, podrían aparecer nuevas ofertas en su vida. Dé voces si realmente quiere trabajar en lo que sea. Si busca a conciencia, alguien le tenderá una mano. No la rechace. Los eventos o reuniones familiares estarán a la orden del día. Trate de llevarse bien con todos y de hablar un poco más, no sobre la vida en general sino de descargar su interior, compartir sus vivencias o problemas. En otras palabras, muestre a sus amigos o familiares lo que realmente le pasa, cómo se encuentra: sus necesidades y carencias, sus anhelos. Compartiendo sentimientos, se sentirá mucho más arropado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, se siente cada vez mejor, de hecho, se siente muy afortunado de la vida que tiene, de sus logros, de lo que ha conseguido. Y esa alegría interior la quiere comunicar con los demás. Llame a sus amistades y muéstreles cómo se siente realmente. Desnude su alma pues pocas veces lo hace: es muy celoso de sus sentimientos, de su intimidad. Estaría muy bien que se despojara de lo que ya no le gusta, quiere o necesita: es probable que situaciones del pasado deban de desaparecer de su vida. Si es así, haga que finalicen. Cierre puertas que ya no quiera volver a abrir. Sólo así dejará paso a lo nuevo, a nuevas energías que se asentarán e instalarán en su vida. Comience un nuevo ciclo si así lo considera, está en un momento perfecto de su vida, aprovéchela para su propio beneficio.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, si estuviera pensando de un modo individualista, hágalo de una manera más colectiva. Empatice con los demás, póngase en su piel y verá cómo entiende mejor al ser humano. Recuerde que cada ser es un mundo y por eso no debería de juzgar a la ligera si es que pudiera estar haciéndolo. Por ello, si una persona conocida o un amigo le pidiera ayuda o consejo, escúchele primero antes de sacar sus propias conclusiones o juzgarle porque habría una historia detrás de todo ello. Sea una persona compasiva y trate de ayudar a los que le rodean. En cuanto a su dinero, posiblemente alguien que ni recuerda podría llegar a pagarle algún dinero o deuda contraída en otra época. Si así fuera, gaste ese dinero en lo que considere o ahórrelo para disponer siempre de un pequeño colchón.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, a veces en la vida las personas cambian y las circunstancias también. Si siente que hay hechos o personas, incluso objetos que ya no le pertenecen o que ya no se identifica con ellos, que ya no están en su existencia, retírelos de su vida. Podría ser algo simbólico como poder tirar algo que perteneciera a una ex pareja si ya no pensara en ella, es decir, suelte todo aquello que sea un freno para poder avanzar en la vida. Verá cómo, si lo hace, su vida empieza a evolucionar y cambiar a un paso vertiginoso. En el amor, podrían sucederse aventuras, historias inconclusas sin demasiada relevancia. Si necesitara un tiempo de diversión, de libertad, concédaselo. Bien sabe que sólo usted es responsable directo de sus acciones, nadie más.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si estuviera sufriendo por las noches algunas pesadillas, vigile los alimentos que tome sobre todo en las cenas. Si no hay motivo aparente y está tranquilo, sería poco probable que soñara o, al menos, que las pesadillas le pudieran invadir sus sueños. Sabe que podría interpretarlos para intentar encontrar el mensaje que portan, pues los sueños son portadores de importante información para nuestras vidas. De todos modos, trate de meterse a dormir relajado y así seguro que facilita tener un sueño agradable. Si un problema laboral le preocupara en la actualidad, ponga de su parte y haga lo posible por solucionarlo. A veces, podría uno mismo agrandar algo y convertirlo en problema. Sopese la solución pues quizás no sea tan grave ni preocupante.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en cuanto al amor se refiere, podría estar pasando por un momento crítico de su ruptura con respecto a su pareja actual el cual podría ser doloroso para usted. Si así fuere, trate de minimizar los daños colaterales, sobre todo por la parte que le toca. Eso podría repercutir en su salud. Si se siente más alterado actualmente, trate de tranquilizarse. Tome alguna infusión relajante o practique alguna técnica de relajación pues podría serle muy efectivas. Preferirá encontrarse solo, sin compañía, es posible que no le apetezca ver a ningún conocido. No se preocupe y reste en su domicilio o donde proceda. Si en su caso la relación con su ser amado fuera casi perfecta, salga y disfrute de ella y pase un buen rato compartiendo su amor.

Piscis, si no se encontrara bien de salud, si no estuviera bien al cien por cien, podría espera para conocer el seguimiento de su salud pero si se obsesionara con una posible idea, una idea infundada de que pudiese tener algún problema concreto, vaya raudo a un especialista para poder dormir tranquilo pues su ansiedad ante una posible dolencia o enfermedad no le permitiría, seguramente, hacer una vida normal, dentro de lo cotidiano. No viva con miedo y no piense en la enfermedad o la atraerá a su vida. Piense siempre en positivo. Sea receptivo a las opiniones de familiares y amigos. Ante una posible duda y la ronda de preguntas, escuche bien a todos y si considera que la gente que le ama tiene una misma opinión al respecto de un asunto, no lo deje pasar. Haga caso pues probablemente esa mayoría pudieran estar en lo cierto.

Fuente: Astrocanal