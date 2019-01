Horóscopo del día 5 de enero de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 5 de enero de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, sabe que la palabra es ley y a veces tiende a decretar cosas de las que ni siquiera es consciente. Si en la actualidad no gana el dinero que le gustaría, diga siempre lo que le gustaría ganar, pero no decrete en negativo. A veces, sin querer, podría estar dificultando su propia economía. Sea siempre positivo al respecto. Si se encontrase más bajo de energía, con una salud resentida o un cuerpo dolorido, plantéese visitar pronto a su médico de cabecera. Un análisis de sangre le mostraría las carencias actuales y sabría poner remedio al resultado. Si le sugieren tomar algún determinado número de alimentos o vitaminas, haga caso a la persona que se lo recete, pues seguro que acierta de pleno. Hágale caso, no sea testarudo. Cuide su salud.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es posible que en este momento casual esté algo perdido y no sepa lo que quiere de la vida en general. En ese caso, no piense más y disfrute del momento. Ya recapacitará y sabrá muy pronto por dónde irá su vida. Mientras tanto, aproveche la vida, los amigos y la diversión si así lo sintiera. Podría incluso pasar noches divertidas e inesperadas. No se cierre a nada, pues igual podría estar necesitando esos momentos de diversión. En cuanto al trabajo, éste podría estar angustiándole. Si se encuentra en una toma de decisiones importante, en algún proceso, piense en que todo saldrá correctamente, como deba de ser. No piense más allá, déjelo estar. Pensar demasiado podría agotarle, dejarle sin fuerzas. Actúe y gaste toda su energía en hacer el trabajo lo mejor que sepa.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, quizá tenga alguna conversación muy interesante con alguien: bien respecto al tema empresarial o en el ámbito más personal. Sea lo que fuere, hable, comuníquese con esa persona. Sabe de la importancia de las palabras y la oratoria es uno de sus platos fuertes. Seguro que a raíz de ese encuentro, surgen grandes cosas: bien alguna firma o cooperación, bien el reencuentro de un gran amor o de una gran amistad. Ese encuentro será clave en su vida, si está en sus manos, no lo deje pasar. Su familia necesitará verlo pero también aparecerán amigos para lo mismo, será muy demandada su presencia en diversos ámbitos. No se haga de rogar e intente atenderlos a todos pues, cuanta más gente frecuente, mayor será su gozo y alegría. Olvide ese lado más tímido o pudoroso y abra su corazón a los que le rodean. Saldrá ganando.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, si no se siente bien al cien por cien, hágase algún análisis de sangre para quedarse completamente tranquilo tras los resultados. Una analítica completa le haría recuperar la confianza en su salud. Intente no preocuparse en exceso hasta no ver el problema o la enfermedad si es que la hubiera, es decir, trate de no ser hipocondríaco puesto que el mayor perjudicado sería usted mismo. Probablemente, esa molestia o malestar podría ser debido a múltiples factores de la vida cotidiana. En cuanto a su pareja, si la tuviera en la actualidad, podría seguir con la misma situación: podrían ser la pareja perfecta, la que aguanta mareas y tempestades y disfruta como el primer día. Viva la vida minuto a minuto y se sentirá mejor que nunca.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si en estos momentos se sintiera más desconectado de la vida espiritual y sintiese que su vida es demasiado terrenal, haga el esfuerzo una vez más por aproximarse a su vida espiritual. Es probable que necesite reencontrarse con su esencia, su parte más perfecta, no cambiable. Podría plantearse hacer algún retiro espiritual durante algunos días o algún puente o fin de semana. Vería cómo en unos días de silencio interno, acallando su mente y su ego, le harían rápidamente reencontrarse con ese lado que creía más olvidado. Si tiene algo más olvidado que de costumbre a sus familiares y amigos, haga el esfuerzo o saque tiempo para verlos o llamarlos, así se sentirá mucho mejor y se lo agradecerán. Será muy beneficioso para ambas partes.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es un ser muy ordenado pero no llegue a serlo tanto que pudiera caer en convertirse en alguien repleto de manías. Sea más libre, más flexible consigo mismo. Permítase errar, lo necesita. Quiérase más, piense que usted es el ser más importante de su vida. Si considera que está haciendo demasiadas cosas o favores a sus semejantes, frene un poco. De seguir haciéndolo, terminaría cansado y agobiado y al final, todo serían reproches hacia los demás. No está bien cargarse de los problemas de los demás. Suelte todo aquello que no le corresponda, se sentirá mucho mejor. Ha de comenzar a liberarse de energías que no son suyas. Al vaciarse de carga, se sentirá liviano y nuevas situaciones podrán acontecer en su vida. Pruebe a hacerlo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tiene muchos sueños por cumplir pero la impaciencia nunca ha sido una buena compañera, por lo tanto, comience a decidir por qué se decantará, qué sueños son los prioritarios en esta época del año. Cuanto más claro lo tenga en su cabeza, antes se resolverán los hechos. Trate de bocetar su vida en los terrenos que considere; si quiere algo en concreto en el ámbito que sea, trace un plan, unas metas y un tiempo. Será lo más inteligente para llegar cuanto antes a su destino. Debería de hablar con un miembro de su familia que parece alejado de usted, quizá por algún malentendido o alguna palabra en el pasado que le pudiera molestar. Sabe que todo tiene solución en esta vida así que, si se decide a ello, sería conveniente que fuera usted la persona indicada en dar ese primer paso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, en ocasiones podría mostrarse muy reservado. Intente cambiar esa manera de ser o de actuar. Ábrase a los demás, diga lo que piensa, muéstrese sin miedo y verá cómo es sorprendente la respuesta que recibe. No debe de ser tan introvertido porque, entonces, no deja que nadie llegue a conocerlo, es decir, al abrirse, saldrá lo bueno y lo malo de usted pero así la gente podrá quererle por lo que es, por quién es realmente. Recuerde que nadie es perfecto, es humano y tiene el derecho y la obligación de equivocarse. Además, la vida es un aprendizaje así que, trate de extraer la lección correspondiente que hay detrás de cada fracaso o error. Todo es positivo, siempre hay que extraer la lección, el aprendizaje. Por lo tanto, empiece a errar y será cada día más sabio.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, es posible que cada vez entienda menos lo que hace en el mundo, que a veces se pregunte cosas y que nadie sepa responderle a ello. Si se hace demasiadas preguntas, se cuestiona su existencia e incluso piensa demasiado en su lado más espiritual, quizás haya llegado la hora de abrir la puerta a la espiritualidad. Si hubiera estado cerrada por mucho tiempo, ábrala sin miedo, podrá hacerlo y si la abandonó hace tiempo, quizás le ha llegado la hora de volver a interesarse por ella. Encontrará a las personas adecuadas para comenzar si así lo deseara. Verá cómo, si se decide, muchas de sus preguntas hallan respuestas lógicas y convincentes con gran rapidez. Permítase fluir con el universo, no se empeñe en controlarlo todo ni se aferre a lo que ya no puede ser, a lo que ya no tiene sentido en su vida. Suelte aquello que le hace daño.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sabe que una buena alimentación sería sinónimo de una buena salud. Probablemente se encuentre mejor que hace tiempo pero sabe que la salud debería de ser cuidada cada día. Mime su cuerpo pues tan sólo tiene uno para toda su vida; cuanto mejor lo trate, mejor funcionará. Si sus hábitos son saludables, su sueño conveniente y su alimentación bien planificada, seguramente tendrá una vida longeva. Esté atento porque podrá entrarle alguna cuantía de dinero importante. Podría ser incluso una sorpresa para usted. Es muy probable que comience a incrementarse su cuenta bancaria terminando así cualquier posible problema de liquidez. Si no los tuviera, disfrute de ese regalo extra, ese dinero para darse cualquier capricho.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, plantéese qué haría si un ex apareciera de repente en su vida sin más, sin avisar. Podrían suceder diversas opciones dependiendo del ex y de su situación actual. Si estuviera actualmente sin pareja, podría plantearse darle una segunda oportunidad a esa persona a la que tanto pudo amar en un pasado reciente. Podría sufrir en cualquier momento un ataque de ansiedad por lo tanto, intente calmarse para que nada malo le pueda suceder. Si así fuera, trate inmediatamente de respirar y serenarse o vaya a urgencias si la situación lo requiriera. Acuario, si se encontrara tan alterado, debería de ir a un médico pues no podría estar así haciendo vida normal. Tómese un buen descanso porque su cuerpo podría estar agotado de tanta emoción continuada.

Piscis, su naturaleza dudosa podría hacerle una vez más dudar. Ante una oferta laboral, se sentirá culpable de su posible decisión. Si fuera a trabajar, no podría llevar la casa y si se quedase en el hogar, no podría traer dinero, es decir, vea siempre el lado positivo y negativo de las cosas, lo que le conviene y lo que no. En el caso de estar en activo, su situación sería perfecta, pues todo iría sobre ruedas. Aprenda a adaptarse a las circunstancias si aún lo no lo hubiera hecho. Es muy probable que lleve tiempo haciéndolo pero, ante circunstancias adversas como las que podrían llegar a su vida de manera inesperada, debería de ser capaz de adaptarse de la mejor manera posible que conozca. Esté siempre atento a los acontecimientos.

Fuente: Astrocanal