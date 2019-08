Horóscopo del día 24 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 24 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy es tu día. Te toca gozar de un día entero para ti, para tu deleite y disfrute. Levántate pronto y aprovecha el día como hace cierto tiempo que no haces. Planéalo, bien una visita, una excursión o bien caminar por la naturaleza. Hay cientos y cientos de cosas que hacer y amigos por visitar. No te quedes en casa durmiendo y sal. Vas a ver de qué manera gozas cada segundo del día. No te lo vas a creer. Tu pareja te agradecerá un rato de amedrentad, para los 2, a solas. Sorpréndele, puedes. Por si fuera poco, es hora de charlar algunos temas, reparar vuestras diferencias. El día de hoy, es el día. Un viaje de trabajo está muy próximo, en sus inicios. Trata de aprovecharlo al límite puesto que trae algo más. Va a haber mucho dinero alrededor y seguro que hallas la manera de conseguirlo. Sé listo por el hecho de que las posibilidades a fin de que suceda van a estar al alcance de tu mano. No te desvíes de tus metas o bien objetivos. Estás realmente bien encaminado: Prosigue por ahí. El triunfo es tuyo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tu relación sentimental en estos instantes, el día de hoy, , es casi inexistente. Está fallecida, totalmente acabada, consumida. De ahí que, es de los pies en el suelo dejarlo todo. De este modo los dos vais a ser libres y podréis continuar vuestros respectivos caminos. No estáis hechos el uno para el otro y, lo sabes. Es sumamente evidente, muy obvio. No insistas más. Corta por lo sano. En el momento en que lo hagas, que liberes a tu corazón, va a entrar otra persona en él. Bien sabes de qué forma marcha esto. Cuando tiramos algo o bien lo damos, cuando dejamos un hueco libre en algún sitio, en ese momento algo nuevo puede instalarse en ese vacío y empezar. Y no solo ocurre en el amor, es algo general: amistades, trabajo, objetos, hasta en lo más trivial. Cualquier energía enquistada, limpiada y liberada se reemplaza por nueva energía, se remplaza, ocupando el sitio vacante. Un encuentro casual activará tu economía. Prosigue los consejos que te dé y hallarás el modo perfecto de acrecentar tu capital. Enhorabuena.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, comienza a disfrutar del amor. Sí, en un sitio poco frecuentado por ti o bien nuevo para ti y en algún caso poco común, vas a tener una inopinada cita llena de pasión. Todo brotará tal como, sobre la marcha, sin poder meditar en solamente. Va a ser un rencuentro sentimental con grandes dosis de amedrentad y pasión. Considera después si tan solo ha sido sexo y la pasión y excitación del instante, de la situación inopinada o bien, verdaderamente, deseas regresar con este ser. Va a suceder el día de hoy, . Sabes que tu corazón ya había cerrado esa puerta del amor e inclusive había puesto un candado con 8 llaves. De pronto, te hallas con un pasado borrado y superado que consigue, bajo ningún pronóstico, colarse en tu presente para estimar ser parte de tu futuro. Debes pensarlo muy pausadamente. En lo que se refiere a tus relaciones laborales y financieras, empiezan a marchar maravillosamente, con perfección. El dinero te llega de países extranjeros. Viajes y dinero van a estar unidísimos en tu profesión.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, vas a tener un embrollo en tu cabeza. Por una parte, tu pareja te quiere tener cerca todo el rato para poder gozar de ti; por otra parte, tu trabajo te llama, tienes tus obligaciones y las debes cumplir. Desde este momento, vas a deber elegir: si deseas proseguir con tu ser amado, tal vez te resulte viable bajar tu ritmo de trabajo. No te traigas trabajo a casa y no estés todo el fin de semana trabajando, no es normal eso. Con lo que, el día de hoy ya vas a poder iniciar a asombrar a tu ser amado. Cumple con tu parte, sal y diviértete. En la vida, no todo es el trabajo, puede serlo más en menoscabo de la soledad absoluta. No seas radical ni te quedes en los excesos. Vas a aprender a conjuntarlos en su justa medida. Y de este modo, no va a haber reproches en ningún lado. El día de hoy a la noche, deberías asombrar agradablemente a tu amor. Prepara una cena íntima a la luz de las candelas y déjate llevar. Va a ser el preámbulo de todo cuanto sucederá. No te lo vas a creer. Cambia, todavía estás a tiempo de recobrar la dicha perdida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy es un enorme día para ti. Ves de qué forma tu voluntad se marcha robusteciendo y te hallas con ánimo suficiente de lanzarte a la aventura, a cumplir nuevos desafíos y aventuras que tienes en psique, que ya has estado lucubrando. Sabes que ha llegado la hora de mudar o bien desamparar hábitos dañinos, y asimismo a personas que sobran en tu vida, que no te llenan. Sabes que tu pareja es una de ellas y que deberías recortar algunos nudos. Tienes que vivir tu nueva realidad en el momento en que hayas hecho los cambios pertinentes. Vive este presente que es la vida. No te arrepentirás. De este modo, empieza una etapa nueva para ti. En ésta, vas afluir con la vida, con el Cosmos. Vas a marchar al tiempo y conseguirás tocar la dicha con la palma de tus manos. Sabes que la vida es un juego y hay que apostar y arriesgar. Unas veces se gana y otras se pierde. Y ahí extraemos las lecciones para aprender. Todo son pruebas y por este motivo, tienes que seleccionar cada minuto nuevas resoluciones, nuevos caminos: Ley de Causa y Efecto. Sé valiente.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sé objetivo. Eres muy entusiasta y eso te hace ser un tanto fatuo a veces. Crees cosas irreales, das por hecho que puedes jurar la luna cuando es algo materialmente imposible. Por este motivo, no hagas promesas que no puedas cumplir, es feísimo y desilusionante para quien las espera. La dicha está en ti, en ti y no la puedes buscar en el resto. Sobre todo, no puedes fundamentar tu vida en estar haciendo favores o bien prometiendo cosas fabulosas a otros. Lo haces con la mejor voluntad mas está fatal. Los estás obsequiando y comprando con sueños y también ilusiones. Te van a querer igual si bien no te comportes de esta forma. No puedes agradar al mundo entero, es algo absolutamente falso, irreal. Evita a la gente negativa y fatalista. Podría destruirte la vida en un abrir y cerrar de ojos. Presta atención a tu dinero. Tienes cierta facilidad a fin de que se te escape de las manos. No pongas en riesgo tus ahorros. Asesórate realmente bien ya antes de entregar el paso.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has pasado días malos, agobiantes y agotadores. Esas situaciones te han llevado al máximo de tus fuerzas, te han estresado en extremo y te han creado grandes cargas, tanto laborales como económicas. Al fin, terminas de pasar esa etapa, ha quedado atrás, ya superada la enorme prueba y empiezas a respirar. La vida te da un respiro, muy justo por otra parte, y poquito a poco, consigues levantar la cabeza, superar dicho averno, esa etapa tan dura y compleja que por un buen tiempo no vas a olvidar. El control absoluto vuelve nuevamente a tu vida: , tu control mental, tu situación laboral. Consigues regresar a hacerte con todo cuanto te circunda. Tú mandas. Debes charlar con tu pareja. Debes saber qué desea y qué piensa de vuestra relación. Es muy posible que no estéis en sintonía. Debéis charlar. Os espera una larga charla. Referente a tu economía, sabes realmente bien que no debes entremezclar tus sentimientos personales con tus negocios. No casan bien.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy estás muy inspirado. Es hora de dejarte llevar por tus sentimientos, por el amor. Da brida suelta a lo que llevas dentro. Te liberarás y te vas a sentir pleno. Por si fuera poco, tu pareja se alegrará en exceso. Va a ser algo realmente agradable para los dos. La cuestión es que rompáis la rutina en vuestra relación, bien creando en vuestra amedrentad, con juegos que os motiven, bien haciendo cosas muy, muy diferentes a lo que habituáis. Un de verano da mucho de sí, demasiado. Deberíais aprovecharlo. Sobre todo, sé confiado en este terreno y todo fluirá mejor. Entrégate a la vida y a tu amor. Respecto a tu economía, se aproximan ciertos inconvenientes de liquidez. Quizá existan imprevisibles notables que mengüen tu cuenta bancaria. Sé siempre y en toda circunstancia cauto y ten unos ahorros libres para esos menesteres. Por su parte, procura pasar el día de hoy un rato con tu familia. Progenitores, pareja, hijos o bien nietos precisan de ti. No lo olvides, comparte tu amor. Demuéstraselo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás preocupadísimo y también inquieto. Esa inestabilidad se hace patente y el resto se percatan de ella. No puedes decir todo cuanto se te pasa por tu psique pues podrías herir a los que te rodean, especialmente si no son oraciones agradables de percibir o bien palabras bonitas. No actúes de este modo. No es propio de ti esa faceta tan negativa o bien impertinente. La alegría debe regresar a ti y tu entusiasmo por lo precioso y por gustar a el resto. Es indispensable que de esta forma sea. Poquito a poco, tienes que ir madurando como corresponde; procesa las cosas y concédeles su tiempo y espacio. En lo que se refiere al amor, tal vez estés viviendo una etapa bien difícil o bien complicada con tu ser amado. Si bien no sepas qué hacer, no decidas ahora. Deja pasar un tiempo, que las cosas transcurran y se asienten por sí mismas. En ocasiones, las cosas se arreglan prácticamente sin hacer nada o bien con tan solo entregar un pequeño paso. A veces, una sutileza puede generar un huracán. Se solventará el malentendido, no te apures.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, deja la melancolía a un lado, apártala de tu vida y te va a ir mucho mejor. No dejes que los recuerdos te aten a un pasado. Lo mejor que puedes y debes hacer es pasar página, empezar una nueva relación y buscar la dicha en otra parte. El que busca, halla, no lo vaciles. Expresa lo que sientes, te vas a quedar relajado y te va a hacer sentir realmente bien. Sabes que estás en tu derecho a querer y a ser amado. Sé sincero y charla y siente desde lo más profundo de tu corazón. Fluye con la vida, confía en el Cosmos y todo lo bueno va a venir a ti. Vas a ver de qué forma se instala la dicha en tu día tras día. Empieza a gozar de la vida en este bello . Admira todo cuanto tienes a tu alrededor y sé agradecido. Día a día te vas a sentir más dichoso y lleno de vida. En lo que se refiere a tus temas financieros y laborales, no des un paso ahora: no cambies ni de gestores, ni abogados ni de puesto laboral. Todo debe seguir como está, en exactamente la misma línea.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás un tanto preocupado por el hecho de que tu proyecto o bien negocio semeja sin vida, atascado. Todo se mueve, lo creas o bien no puesto que la tierra se mueve cada segundo y nosotros con . Debes darle tiempo al mismo tiempo. Cada proyecto precisa su tiempo para poder germinar, no procures recoger la cosecha ya antes de tiempo pues errarás, no servirán sus frutos. Materializará, no te quepa la menor duda y empezará a caminar cuando sea su hora y esté listo. El Cosmos tiene todo programado y no somos absolutamente nadie para mudarlo. Confía en éste y te va a ir mejor todo. El negocio florecerá, ya lo vas a ver. Desde este momento, la rueda empieza a moverse y cuando tenga el impulso preciso, virará por sí misma. Tan solo debe arrancar, solamente. Respecto al amor, es hora de apoyar a tu ser amado. Te precisa puesto que, asimismo desea cumplir sus sueños. Tú eres parte de ellos con lo que, implícate, simpatiza y te vas a sentir bien. Sé solidario. No actúes por impulsos, sé prudente.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy vas a tener un encuentro sentimental que va a marcar el resto de tu vida. Tenlo en consideración y no lo olvides ni lo dejes pasar. La vida te va a dar la posibilidad de conocer el amor auténtico. Tú vas a decidir qué hacer. Y vas a hacer lo adecuado. Todo empieza a virar de la mejor de las formas. Tu planeta interior se abre, se amplía. Evolucionas y medras. No te dejes manipular por aspectos externos ni por personas que no te merecen. Tú eres el dueño absoluto de tu vida y de tus actos. No te adelantes a los hechos y no hagas caso a terceros. Te harían confundirte respecto a la persona amada. Sé paciente y cauteloso. No hagas conjeturas ni te creas los cotilleos que escuches. De hacerlo, estropearías tu relación. Sé maduro y toma las resoluciones desde determinado punto de vista serio. Sé prudente en todo instante y no hagas estupideces, no te dejes llevar por los celos. Actúa con prudencia por su parte en tu trabajo. Alguna información equivocada te podría hacer actuar de una manera incorrecto.

Fuente: Astrocanal