Horóscopo del día 22 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, actúa. Hoy el universo está de tu parte así que si sabes que tienes que emprender acciones legales hazlo, aunque te dé pereza. Por lo tanto, si algo no te gusta de tu socio, si ves que algo extraño está ocurriendo en la empresa, denúncialo. Nadie te obliga a estar allí por lo tanto, sabes que hoy tienes el poder en tu mano. La energía del número maestro te ayudará a conseguir tus sueños por difíciles que éstos parezcan. Así que, plantea bien las cosas, toma las acciones legales pertinentes y sigue con tu vida. La vida es movimiento y lo sabes. No te importe estar hoy aquí y mañana allí, es algo normal. La vida se hace al andar. No te quedes de brazos cruzados ante una situación injusta. Tienes voz y voto. Utilízalo para tu propio beneficio. Es lo normal.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es un día especial. Por fin lograrás terminar con un problema familiar que te ha estado persiguiendo toda tu vida. Había papeles por el medio, todo vino a causa de una herencia, pero años después aún seguían las rencillas. Hoy, se ha puesto fin a todo ese calvario. Da gracias al universo por haberte permitido ser capaz de dar el paso. Todo ha salido bien, a tu favor. Ya no habrá más abogados ni juicios. Ya han fallado a tu favor. Cierra esa puerta y no permitas que nadie la abra nunca más. Ha sido muy doloroso. Entierra el hacha de guerra. Es veneno puro. A partir de ahora, vas a poder definir de nuevo tus lazos familiares. Sana todo lo que puedas. Tú eres el pilar del clan familiar y por ello todo el peso y preocupación han venido a parar a ti. No ha sido una casualidad pues las casualidades no existen.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy es un día perfecto para los negocios. La energía en el día de hoy está muy bien aspectada para que, de nuevo, lances ese negocio que tienes entre manos. Has de mover las cosas, darles una vuelta y enfocar toda tu energía en aquello que quieres conseguir. Hoy es tu día. Sabes que hoy es un día mágico en donde absolutamente todo se puede conseguir, todo tiene cabida. Por lo tanto, no lo dejes pasar. Ponte las pilas, anúnciate y lánzate de nuevo al ruedo. No pierdas fuerzas, al contrario, junta todas tus fuerzas porque esta vez el universo sí que atenderá todas tus plegarias. Por lo tanto, desde primera hora de la mañana céntrate en tus negocios y economía y verás cómo esta noche te sentirás muy cansado pero orgulloso de ti mismo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, poco a poco, te has ido labrando tu futuro y eso es encomiable. Decidiste arriesgarlo todo por tu pasión y ahora ésta es la que te da de comer. A veces en la vida hay que arriesgar, es necesario. Has sido muy valiente y has hecho las cosas bien. Ahora toca seguir por el mismo camino, el de ahora, pues estás yendo en la dirección idónea. Hoy aparecerá un problema, un obstáculo. Aunque a primera vista parezca insalvable, verás qué pronto lo solucionas. Te harás con la solución en un par de días o tres. No desesperes nunca porque cuando uno está donde debe de estar, ya no hay marcha atrás. En tu caso ya no hay así que, ante la adversidad, sigue luchando. Lo estás haciendo genial. Dentro de muy poco tus clientes se duplicarán. Eres muy bueno en lo tuyo, no te quites mérito porque realmente lo único que te falta es darte a conocer un poco más.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres un ser muy intuitivo. La percepción e intuición forman parte de tu esencia. Si realmente no te dedicas a la videncia, mediumnidad, sanación o haces algún trabajo de ayuda y orientación a los demás, deberías de hacerlo porque has nacido para ello. Serías un profesor perfecto y un trabajador social indescriptible. Vas más allá de lo que ves, sabes perfectamente cómo está la gente aunque no te hablen. Detectas la tristeza y sus angustias, te metes en su alma con una facilidad que asombra. Es decir, buceas en el ser humano descubriendo los bloqueos que no le dejan avanzar. Hoy tendrás muchas corazonadas, una tras otra. Apúntalas y llévalas a la práctica. No te extrañes de la cuantía. Al ser día 22, estás todavía más conectado a la energía universal.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy iniciarás una aventura sentimental que, con el tiempo, quizás se convierta en romance. Será un flechazo, amor a primera vista y será todo muy pasional. Pasarás una velada inolvidable, el amor reinará o el sexo. El caso es que hoy conocerás a una persona y mañana aun seguirás con ella en tu casa. No estaba previsto, no lo podías imaginar pero, ha surgido un flechazo y has aprovechado la coyuntura. Te gusta mucho físicamente y tienes ganas de disfrutar de una aventura sexual. Déjate llevar por tus instintos más primitivos: puedes y debes de sentir placer, gozar y pasarlo bien. El sexo por el sexo es diversión, placer, una manera más de desinhibirte, de dejarte llevar. Eres un ser muy inflexible. Suelta y libera todo lo que llevas dentro.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has de transmutar tu energía, limpiar tu aura, equilibrar tus chakras. Es necesario que no lo dejes pasar más. Hay que poner a punto la energía vital del mismo modo que comemos o bebemos. Ve chakra por chakra armonizándolos; si tú no entiendes de técnicas energéticas ve a una sesión de Reiki, sanación por imposición de manos y comprobarás el carácter de sanación que tiene. Has de tratar de armonizarte al máximo. No lo vas a lograr en un día ni en dos pues estás muy bloqueado y en desarmonía. Tu lado más material está exacerbado pero la espiritualidad es casi inexistente. Has de abrirte a la espiritualidad. Comprobarás al hacerlo cómo se transmuta tu vida de un modo automático. La Llama Violeta te ayudará a sanar al igual que cualquier decreto de Yo Soy. Busca información del Arcángel Zadquiel, es vital para ti.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser sexual y muy pasional. Te recreas con el sexo, lo amas por encima de todas las cosas. Para ti el sexo es casi una adicción, no sabes vivir sin él; si no es una, sería otra desconocida aunque te da más morbo tener un enganche emocional, bien por tu parte, bien por la otra: te gusta mucho controlar a la persona sexualmente o emocionalmente, ser víctima en ocasiones aunque en otras seas verdugo, ser manipulado o vapuleado. En ti el sexo saca la sumisión, arrastrarse hasta límites insospechados. Parece que disfrutes sufriendo. No es normal tu comportamiento. Tus relaciones sexuales son humillantes y vejatorias y allí pierdes toda tu fuerza y aguijón para convertirte en el pelele de la historia. Espabila o nunca cambiará tu historia.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te encanta este día. Eres un 22, número maestro, Maestro de Maestros. Estás aquí para guiar a los demás, para enseñarles tu sabiduría. Es posible que aún no sepas que perteneces a la familia de almas de los sanadores pero, así es. Tu rayo es el verde. El Arcángel Rafael se encarga de las sanciones en el mundo, siempre hay que invocarle a él. Posiblemente te dediques a ayudar a los demás o trabajes con gente, cara al público. Pero es posible que aun no conozcas en profundidad lo que es energía o sanación o los Médicos del Cielo. Investiga sobre ello porque tú podrías ser uno de ellos. Los Médicos del Cielo te sanan mientras duermes, sanan tu energía la cual está enferma o enquistada. Descubre más sobre ti mismo, tu misión en este lado del velo, los números maestros y la sanación. Tienes mucho que aprender, una inmensidad. Empieza ya.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te encanta el día de hoy, te fascina. Hoy asistirás a una conferencia de metafísica que te dejará boquiabierto. Cada vez estás más adentro de estos temas. En la ciencia y espiritualidad, entiendes la relación de ambos extremos y cómo estamos y vivimos. En la charla habrá caras conocidas y desconocidas. Entre éstas, una persona se te presentará. Sí que te conoce y comenzaréis a hablar. Acabaréis yendo a cenar. Analizaréis el mundo y todo será de lo más interesante. De repente comprobarás que puedes estar con una mujer y puedes tener la conversación más profunda e interesante del mundo sin que haya sexo ni atracción física. Te sentirás dichoso de estar cambiando estos conceptos machistas que solías tener. Sabes que todo es por algo. Seguro que hay más conferencias y más encuentros casuales. Tus amistades están a punto de aparecer.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, decides irte de vacaciones con tus padres. Necesitas desconectar de la vida y de todos los problemas que te rodean. Buscas refugio con los tuyos, en la casa de verano de tus padres porque realmente necesitas que alguien te escuche antes de volverte loco. Eres consciente de que no lo estás haciendo bien. Tu vida es como un barco a la deriva, te hundes. Lo estás viendo venir pero crees que no lo vas a poder evitar. Has de estar tranquilo en un ambiente relajado y ordenado, entonces tus ideas se ordenarán y todo irá bien. Estás revolucionado y con muchos ataques de ansiedad. Necesitas que alguien te comprenda, te escuche y te diga algo cuerdo, lo que sea pero con lógica. Quieres sentirte amado y respetado y solo tus padres pueden conseguir eso.

Piscis, la energía de hoy es fascinante. Si quieres, pon una vela de miel para endulzar el aspecto de tu vida que más lo necesite. Estás muy triste, te falta alegría en tu vida. De hecho, en este momento y mirando en la profundidad de tus ojos, te falta la alegría de vivir, hay mucha tristeza encerrada allí. Debes de hacer algo para paliarla porque, cuanta más generes, más te hundes y te quedas encerrado en tu agonía. Has de desechar de tu vida la melancolía y los momentos nostálgicos. Recuerda que hasta que no te olvides de tu pasado, hasta que no lo entierres y sanes, jamás serás capaz de ser feliz. Esos fantasmas te perseguirán de por vida. Corta con el pasado, pon de tu parte, es tu deber hacerlo. Tienes toda una vida por delante.

Fuente: Astrocanal