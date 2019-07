Horóscopo del día 21 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, una carta te va a alegrar el día y la existencia. Verás que a lo largo del verano, multitud de hechos infrecuentes sucederán en tu vida. Tu imaginación aún va a estar más activa, más creativa si cabe. Sabes que si esperas con los brazos cruzados, sin actuar, jamás te ocurrirá nada. Por tal razón, sal, muévete. Tu actitud será clave en todo ello. De verdad, será el motor que impulse todo, que favorezca los cambios pertinentes y precisos. Precisas cargarte de energía pura y limpia. En lo concerniente a tu actividad laboral, debes diversificar tus actividades. Tal vez te aburra un tanto tu trabajo, por tal razón, debes repartir el tiempo y mudar tus tareas. Así se te hará más entretenido. Alegra tu ambiente, pon velas, música de relajación o algún objeto personal; calmarás las energías negativas reinantes pues, son grandes. Intenta contrarrestarlas o por lo menos, resguárdate. Hay muchas formas de hacerlo. Sé positivo y mantén tu buen sentido del humor en todo momento.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ten cuidado con tus hechos o tus dichos por el hecho de que, todo es relevante en esta vida. Es la Ley de Causa y Efecto. Cualquier cosa que hagas, tendrá su repercusión, sobre todo en el campo sentimental. Ten mucho cuidado al respecto si no quieres provocar contiendas. Piensa bien tus actos antes de dar el paso terminante pero si piensas en terminar una relación, no lo retrases más, adelante. Hagas cuanto hagas, no vaciles ni te arrepientas de ello. Sigue siempre y en todo momento y en todo instante cara adelante, mirando al frente. No vuelvas atrás, comienza a caminar por el nuevo camino. La vida te depara muchas cosas buenas. Tu intuición está en auge y sacarás tus temas con sencillez y poco esfuerzo. En lo referente a tu economía, los pagos se van a apoderar de ti. No te preocupes; aunque en estos días los gastos sean más elevados que de costumbre, ciertamente por la época del año en la que nos encontramos, podrás enfrentarlos todos. Contarás con los ingresos precisos.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, es temporada de sacrificios personales. Alguien muy cercano a ti lo pasa mal y en tus manos está asistirle. Tu claridad mental en estos momentos es absoluta. Atravesaréis juntos dicho periodo, disiparás tus dudas y te pondrás en el camino conveniente, encontrando solución a cualquier inconveniente que se te presente. No te inquietes con lo que escuches, no merece la pena. No gastes tu tiempo en eso. Geminiano, no exageres las situaciones, tiendes a hacerlo y es completamente contraproducente para ti. Intenta inspeccionar tus conmuevas. Hoy en el campo laboral, si te encontraras sin trabajo, es verdaderamente posible que brotase alguna oferta interesante o entrevista. Debes empezar a trabajar a la mayor brevedad, no lo olvides, es imprescindible para ti que regules y ordenes tu vida. Tu vida comienza a moverse, la rueda a girar y todo cambios positivos van a comenzar a desarrollarse rápidamente. No olvides acomodarte a las circunstancias. Si te esfuerzas, llegarás muy lejos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, debes terminar con aquellas cosas de tu vida que no te complacen o incordian. Hazte una lista y tacha y evade todo lo que ya no quieres. Retíralo, apártalo de tu vida. Debes hacerlo. Te desatas, rompes nudos existentes con aquellas situaciones que te hacen daño, hieren o no te dejan avanzar. Cortas el hilo, te separas de una forma absoluto y radical. En el instante en que lo hagas, que lo consigas, podrás hacer frente a tu vida y desarrollarte con totalidad, como humano libre que eres. Deja de frenarte, de ponerte trabas a tu vida feliz y única. Cualquier circunstancia limitante, debe desaparecer. Tu vida debe trascurrir en armonía. Tu imaginación se va a dejar llevar por un objeto. Este capturará tu fantasía. Referente a tu economía, no hagas tonterías, no adquieras cosas que no puedas abonar, gastos a los que no puedas hacerles frente. Vas a tomar la resolución recomendable, con resolución y paso firme. No adquieras, por tal razón, objetos innecesarios. Evita deudas nuevas, no te hacen falta alguna.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy es un día donde todo puede ocurrir. Tu vida podría mudar de una manera radical. Es realmente posible que escuches cotilleos infundados. No les hagas caso. Sabes de antemano que no son ciertos por tanto, óbvialos. Las personas envidiosas hacen todo lo que resulta posible por molestar a otros, destruirles la vida si se jacta o incordiarles, esto es, en frente de la envidia no existe nada que hacer, protegerse pues, es la enfermedad del siglo XXI. A la mentira se le adivina pronto más un envidioso es más duro de inspeccionar. Su mente puede llegar a dañarte de forma inverosímil. Con respecto a tu trabajo, tu vida laboral, hoy recibe un buen efluvio planetario. En el caso de estar en busca activa de empleo, hoy encontrarás ofertas bien interesantes para ti, para tu perfil. Aprovéchalas. Sobre todo, sabes que la vida es una carrera de fondo con lo que, no intentes firmar un contrato el primer día, es decir, sigue y persigue tus sueños. Nunca pierdas la esperanza pues un trabajo lleva tu nombre y saldrá.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tienes que ser paciente y prudente y en ningún momento adelantar acontencimientos. Mantén la calma, sé sensiblemente más receptivo y sobre todo, no crees equívocos. Todo debe fluir bien. Tú debes dejarte llevar, fluir con la vida. Llevas un buen tiempo buscando el amor genuino y finalmente llega a ti, a tu universo para quererte y fortalecerte interiormente. La suerte está contigo. Estás rodeado de una energía estupenda, inusual. Por fin, tomas el control de tu vida y, por tanto, de tu destino. Las transformaciones están a puntito de comenzar. Todo se va a tornar positivo de súbito. La rueda empieza a girar. No hagas tonterías en el campo laboral. Nadie en su juicio deja un trabajo estable y bien pagado sin tener otro o, en su defecto, la idea aproximada de lo que uno busca, una referencia. No te dejes llevar por la imaginación: juega muy, muy malas pasadas. Por tal razón, no expongas ni tu presente ni tu porvenir próximo. Estate seguro de tus pasos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, en esta semana que comienza hoy, vas a deber hacer mayor hincapié en mantener el control absoluto de tu economía y de tus gastos. Van a ser días en los que la gente se retrasará en sus pagos y no tendrás liquidez. Por su lado, vas a deber efectuar los tuyos así que, intenta aplazar cualquier pago por tu parte. Sobre todo, intenta no contar con un dinero que tú aún no tienes, que incluso no está en tus manos. Por tal razón sé sumamente prudente, equilibrado y trata en todo momento de pensar de una manera ocurrente y asimismo inteligente. Piensa mucho las cosas antes de decirlas. Sobre todo en el tema del amor. Mantén en la asustad más absoluta tu vida íntima, sexual. Te irá genial; es lo que te hace falta. En lo referente a la economía y tus finanzas, vas a deber reiniciar el tema de ciertas conversaciones inconclusas. Ahora te planteas unirte a un nuevo asociado y realizar una nueva actividad económica. Por su lado, estudias el mercado descubriendo nuevas posibilidades de ganancias desde el hogar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, sabes que en la vida las cosas pasan sin más y, podríamos decir que por si no fuera suficiente con lo anterior, esto ocurre en el sentido textual de la palabra. Por esta razón, como la vida está en incesante movimiento, no debes desesperar si una promesa se rompe. Tendrá una persona sus razones o, de este modo deberá ser. Todo es temporal por tal razón, quita hierro al tema pues todos somos humanos y nos comportamos como semejantes, con nuestras cosas positivas y negativas. Por su lado, hoy te darán algún plantón, bien un amigo con el que hayas quedado o tu novia o algún familiar. Aunque así sea, aunque no lleguen, no desesperes. Cualquier imprevisible de última hora habrá ocurrido. Es realmente posible que, en el terreno económico, afloren imprevisibles de gran envergadura: quizá un viaje o la posibilidad de mudarte de domicilio. Aunque, de primeras te dé mucha haraganería y te preguntes el porqué, muy pronto tendrás la contestación. Aprovecha en el trabajo tu creatividad, es sorprendente. No desaproveches tu tiempo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te toca frenar los pies a un amigo, reñirle cordialmente pero, debes hacerlo. Lleva fatal su vida y precisa que se lo aseveres. No reaccionará de forma negativa. Aunque la gente te juzgue o critique, no te sientas decepcionado por tal razón. Tómatelo como parte del aprendizaje de la vida. Asimílalo. Desde hoy, verás un sueño transformado verdaderamente. Tu intuición está a flor de piel, se palpa en el entrecierro. En el amor, es tu momento. Acertarás si te declaras a quien te complace pues es mutuo vuestro amor. No pierdas más tiempo, el tiempo es oro. Pasa volando. En comparación con trabajo, las cosas han perturbado y uno ya no puede vivir de glorias pasadas. Vas a deber ponerte al día y volver a ganarte por méritos propios tu rango o estatus. Recíclate, adáptate a los tiempos modernos, evoluciona. Ponte al día y, cuando lo hagas, desempeña tu trabajo como se merece. Aplica por su lado tu experiencia. Triunfarás.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy es hora de sincerarse, de abrir tu corazón absolutamente y confesar tu amor siendo amado. En el instante en que lo hagas, te liberarás de semejante peso y, sobre todo, podrás disfrutar del tiempo libre con tu amor. Será una relación muy próspera. En lo referente al campo laboral, habrá inconvenientes en este. Aun así, ya está cerca una cuestión de tipo legal que está en marcha. Todo comienza a verse más claro, en tu favor y, aunque ahora lo vaciles, se acercan soluciones sorprendentes para ti. No debes, bajo término alguno perder la esperanza. Las gestiones actuales te llevarán a buen puerto. Las perspectivas son inmejorables. Tu vida financiera y tu economía en general, crecen cada días un tanto más. Y de esta manera debe seguir. Para ello, sé prudente en tus temas monetarios, mantenlos en silencio y resérvate para ti aquellas acciones o transacciones financieras. Si dejas ver tus cartas, el contrincante te quitará la jugada y te ganará. Sé inteligente. En esta vida, hay siempre y en todo momento y en toda circunstancia que ir un paso por delante del resto.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, todo a tu alrededor está en plena evolución. Observa bien y descubrirás los cambios. Te llenas de vida, de alegría, esto será en parte a un allegado tuyo. Te contará algo que le ha sucedido hoy y eso te dará vida y energía renovada. Te hará sentir vivo el ser capaz de reaccionar de este modo ante su dicha. Te revitalizarás sobremanera. Sabes que esta vida son momentos pues todo fluye y nada sigue. Estamos en incesante movimiento por esta razón, todo lo que sucede a tu alrededor es imprevisible. El verano transcurre reposadamente y te ofrece a nivel laboral variadas posibilidades. Podrás aprovecharlas si de este modo lo quieres. Muy buenas perspectivas se auguran para ti en tu horizonte económico. Aunque hoy estés un tanto confuso al respecto o todo te parezca complejo, el tiempo te va a probar lo opuesto. En un lapso corto de tiempo, tu capital comenzará a rendir. Por su lado, descubrirás nuevas vías para generar dinero, ingresos.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy habrás de estar muy atento a los temas sentimentales. Sabes que tu corazón manda sobre tu razón y que nadie puede negar un amor cuando así lo siente. Tu horizonte financiero tiene muy, muy buenas perspectivas puestas en un nuevo negocio. Tendrás que estar muy atento a todo y no dejarte llevar solo por las promesas futuras. Aprovéchalo bien, actúa con la inteligencia que se requiere. Como buen Piscis, tu intuición es tu mejor arma, siempre y en toda circunstancia y en todo instante es atinada. Empléala en tu favor de igual forma que todos los sueños premonitorios. Verás de qué forma, si los sigues, llegas a cumplir tus metas. Vas a deber aprender a interpretarlos adecuadamente. Sabrás hacerlo; por si no fuera suficiente con lo anterior, no dejes de aplicar en todo momento la lógica, en los pies en el suelo y tu experiencia precedente. Eso no tiene costo. Ha llegado el momento más esperado por ti: vas a poderte adquirir una vivienda y, aparte de esto, vas a ir a vivir a ella. Tu sueño se hace realidad.

Fuente: Astrocanal