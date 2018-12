Horóscopo del día 20 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te apetece desconectar de cualquier obligación mundana. Necesitas ver algo nuevo, empaparte de la cultura, tener tiempo para ocio y diversión. Te encanta divertirte a tu manera: yendo a conferencias, visitando una buena exposición o viendo la película del año. Tu lado intelectual nunca lo pierdes, siempre queda patente, reflejado en tus actos. Por lo tanto, disfruta de estos ratos libres para ir donde quieras a cultivar tu mente. Quieres tiempo libre para todo, para disfrutarlo; todo el mundo necesita su espacio, su jardín secreto, es algo natural. Cabe la posibilidad de que algo suceda con respecto a tu vida sentimental. Podrías ver fantasmas del pasado, recuerdos. Cabría la posibilidad de tener contacto directo con alguien que fue muy importante en tu vida. Podrías cruzártelo o tener algún tipo de conexión por las redes sociales.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, eres un ser excepcional y no solo te lo dices y repites cada día, una asociación de empresarios también ha decido nombrarte el empresario del año así que te sentirás rebosante de gozo, tu ego se habrá convertido en gigante y así estarás durante todas las fiestas. Estás a nivel personal pensando ideas sobre una actividad diferente. Quieres sorprender a tus amigos y crees que, si te pones a ello, lo conseguirás. Quieres pasar unas navidades diferentes. Y tus amigos lo son todo, los más importantes de tu vida y con ellos pasarás estas fechas señaladas. Tu trabajo marcha de maravilla, trabajando muy duro, sin parar. Te esfuerzas a diario por ser el mejor de todos, te lo tienes que demostrar a ti mismo cada día.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, lo tienes decidido y quieres presentar tu dimisión en el ámbito laboral, no quieres seguir haciendo nervios en ese trabajo porque realmente podrías terminar con una úlcera. No te dejes convencer por tus compañeros pues la decisión es firme y contundente además de necesaria. Harás muchísimos nervios. Es tiempo de Navidad y prefieres estar en el hogar o con tus amigos y familiares. Tomarás vacaciones. Vete de vacaciones, cambiarás de aires y dejarás atrás una temporada la cual decides borrar de tu mente. Es tiempo de abrir tu corazón, comienza a pensar en el amor, en los buenos ratos que podrías pasar y en las ganas que tienes de amar y ser amado. Ha llegado el tiempo de permitirte de nuevo abrir tu corazón.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la economía familiar podría estar necesitando algún empuje, una ayuda extra para estabilizarse y ser la que era antaño. Idea cosas porque, con un poco de imaginación, tu liquidez podría cambiar a mejor. El dinero es importante para vivir y poder gastar cuando uno quiere, gusta a todo el mundo. Te apetecería retomar algunas de tus actividades, hacer alguna cosa diferente y pasar un rato de entretenimiento. Te decantas por vivir la vida al máximo, ser una persona muy optimista y ser capaz de transmutar cualquier tristeza por una sonrisa. Tu capacidad de adaptación es muy grande y es una cualidad que posees muy importante. La tendrás que utilizar pronto, es muy probable, tenlo en cuenta. Es muy importante para ti.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, a veces, eres una persona algo insegura y podría quedar patente. En una entrevista de trabajo, dejarás ver todos tus miedos. Será algo muy extraño porque eres un gran seductor pero, algo te sucederá que te hará sentirte así. El puesto era tuyo, lo clavabas pues era justo tu perfil pero esas contestaciones, esa fragilidad y poca seguridad harán que no te elijan a ti como candidato. Te quedarás muy chafado. Tu expediente académico es perfecto. Eres un gran trabajador pero los nervios y poca confianza en ti mismo harán el resto. A partir de ahora, tendrás que trabajar seriamente la autoestima. Haz algún taller especial para ello. Te vendrá de maravilla. Te dará más confianza. Tómatelo en serio pues te podría volver a suceder.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, un pequeño resfriado no te amargará estos días. Si eres una de esas personas con gripe o con catarro, tómate días libres y estate de reposo en el sofá. En cuestión de un par de días, todo estará bien y podrás hacer vida normal. Abrígate bien y si te es posible, toma alimentos repletos de vitaminas o si tu médico te lo ha recomendado, toma algún complejo vitamínico. Por lo demás, la vida te sonríe y estás feliz con los derroteros que ha tomado tu vida en los últimos días. Las circunstancias adversas han desaparecido completamente y empiezas a ver un gran sol sobre tu cabeza. Disfruta de la vida porque los días pasan volando y el año termina. Ponte a finalizar cualquier tarea pendiente que sepas que has de acabar. Cuando unas puertas se cierran, bien sabes que aparecen otras nuevas. Aprovecha las oportunidades que te brinda la vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te encanta trabajar en equipo aunque siempre acabas siendo el líder indiscutible. Conoces muy bien cómo funciona la empresa y en ocasiones, pareces el propio jefe, pero no lo eres, tan sólo eres un empleado más aunque muy eficiente. Eres parte de un gran equipo. Tendrás para no variar unas ideas brillantes, perfectas, pero, como muy bien sabes, las has de compartir. Exprésaselas a tus compañeros pues, entre todos, de ahí crearéis una idea fabulosa. Le daréis forma y cristalizará. Nunca te calles, sabes que ha de primar la comunicación. Es cierto que eres tú el que más aporta y no quieres que los demás se sientan menos importantes pero como equipo, tú has de aportar todo lo que puedas y más. Eres un gran trabajador.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser con mucha fuerza de voluntad, con gran tesón y ha sido tal el esfuerzo, que los primeros frutos aparecen, se dejan ver. Nuevos ingresos llegan a ti para engrosar tu cuenta, será una primera tanda pero los frutos, la cosecha, la recogerás en diferentes ocasiones. Tu inteligencia no sólo la demostrarás en el ámbito laboral o empresarial, esa perspicacia tuya estará también presente en ciertos temas familiares. Gracias a ella, podrías resolver de la mejor forma posible un entramado familiar del cual no te habían hecho partícipe pero de hecho saldrás rápidamente. Tus relaciones familiares son buenas, correctas, incluso se podría decir que en ciertas ocasiones bastante cercanas pero a nadie le gusta que obren a sus espaldas. Te gusta la transparencia y poner las cartas sobre la mesa. Quieres que la verdad salga a la luz.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, una nueva vía de ingresos reaparece tras largo tiempo estancada. Todo comienza a fluir y el horizonte financiero resulta prometedor. Es alentador el panorama de un futuro próximo, pues, una vez que la rueda comience a girar, ya no se podrá parar. Si por cualquier circunstancia de la vida se había quedado estancado el potencial financiero y económico, ahora resurge con fuerza para comenzar a moverse y generar ingresos suficientes como para mantener estable tu economía. Los ciclos laborales también están en movimiento y podría surgir alguna situación diferente en la empresa. Esos movimientos y giros inesperados podrían asustarte pero no debieras de dejar que te afectaran pues nada tiene que ver contigo. Las empresas se restructuran.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es muy posible que lo sepas y que lo hayas comprobado en múltiples ocasiones: la intuición que posees es superior a la media. Sabes que cuando algo te viene a la cabeza es porque es así o podría suceder. Y a veces pasa, demasiadas, por ello, no rechaces ni margines esta capacidad tuya que tanta ayuda te puede mostrar y dar. Aplícala en tu vida diaria, en el trabajo, en cualquier aspecto de tu vida. Te dará tranquilidad, te aportará aplomo. Si alguien te ofrece un contrato muy apetecible, no hagas ni caso, considéralo una estafa que habría llegado a tus manos. No le des más importancia de la que realmente posee. En la vida, hay que sortear los obstáculos o problemas y seguro que puedes hacerlo a la perfección. Tienes una buena herramienta para ello.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, nadie tiene la culpa de nada en esta vida. No hay víctimas ni culpables. Ahora comienzas a darte cuenta de hechos pasados y tu situación actual y comprendes cómo ciertos actos te llevaron al lugar donde te encuentras ahora. Reflexionando, comprendes que eres el resultado de tus pensamientos y actos, de tu forma de ver la vida. A medida que comiences a transmutar las cosas, tu realidad cambiará dirigiéndose hacia un nuevo destino, el elegido por ti. Estás en plena metamorfosis, necesitas tu soledad para comprender la vida y el sentido que ésta tiene. Si estás solo, sin compañía, no sería el momento idóneo de buscar a nadie: necesitas encontrar tu camino solo, sin opiniones de nadie, siendo consciente de tus decisiones.

Piscis, podrás experimentar en tu vida íntima con tu pareja habitual o con algún romance casual, el universo te insta a salir de la monotonía y jugar al juego de la seducción, desinhibirte y liberarte en la intimidad con tu pareja. Unas vacaciones serían fantásticas para poder hacer uso del tiempo libre. Durante largas semanas no has podido optar a ello y tu cuerpo necesita un merecido descanso. Respecto a un posible contrato, si fuera de tu empresa, pregunta bien qué significa, podrían cambiar de puesto o la antigüedad laboral. Si, por ende, no estuvieras trabajando, haz mirar ese contrato antes de firmarlo porque, por muchas ganas que tuvieras, podría haber alguna cláusula fraudulenta. Tienes derecho a llevar un contrato a revisar, no has de firmar al momento.

