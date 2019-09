Horóscopo del día 18 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, debes ser maduro y debes aprender a reaccionar frente a la vida. Sabes que ésta está llena de acontecimientos inopinados que, tal como, ocurren sin más ni más, sin anterior aviso y ante eso, no te puedes quedar petrificado y también inmóvil por el hecho de que la vida prosigue y debes estar siempre y en toda circunstancia dispuesto para actuar o bien pelear si fuera preciso. El día de hoy,, vas a tener una fuerte discusión con una amiga próxima o bien próxima. Actúa con precaución, sin perder los modales y charla lo mínimo. Bien sabes que, siempre y en todo momento, lo mejor para no tener inconvenientes, es ser prudente. Tu situación sentimental actual está en el aire, en juego. En el trabajo, se aproximan cambios; más responsabilidades llegan a tus manos, a tus órdenes. Por este motivo, tienes que estar a la altura y debes saber aceptar determinados desafíos que se te propongan. Debes tener las cosas clarísimas a este respecto y ser capaz de ejecutar tu trabajo con perfección, sin posibles distraigas o bien fallos. Ten la actitud mental que te toca tener.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, a partir de este fin de semana, vas a iniciar a robustecer tu relación sentimental. Vas a decidir entregar un paso al frente conque, empieza el día de hoy,, a ensayar tu alegato. Sobre todo, afirmes lo que afirmes, plantees boda, ir a vivir juntos o bien cualquier clase de unión, hazlo con determinación y aplomo. No te olvides del romanticismo mas, lo esencial, es que estés segurísimo de ti, que actúes con resolución, que te lo creas. Lo vas a hacer realmente bien. No seas inmaduro ni te comportes como tal, todo lo opuesto, prueba lo mucho que vales. Tu pareja valorará en exceso dicho acto. Respecto a tu situación laboral, ahora podrías ser promocionado. Si te resulta interesante, haz hincapié en el tema puesto que, es el instante ideal para tratar el tema; no lo dejes pasar, es una muy buena ocasión. No juzgues ni critiques a la gente, prueba muy poco respeto por tu parte e inclusive indica mucha inmadurez hacerlo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, en estos instantes de tu vida, estás feliz, exultante. El día de hoy,, puedes aseverar que te sientes dueño de tu vida y de tus sentimientos. Por tal razón, te sientes totalmente dispuesto para vivir con tu ser amado. No pierdas tal ocasión, no te arrepentirás. No te quedes jamás con dudas, charla con tu pareja, vuestra confianza es plena y mutua. Si, con lo que fuere, algo te preocupara en exceso, háblalo. Hazlo, es la mejor forma de amar: entender a tu pareja, escucharle y tratar los temas con total normalidad. El amor todo lo puede, lo vence, cuando menos si es puro, de veras. No te intranquilices, en consecuencia, a raíz de tu vida sentimental. Todo va a ir sobre ruedas. Planea realmente bien tu futuro, tus opciones, actividades y cosas por hacer, por efectuar. Estudia y organiza tu tiempo y tus prioridades. Haz lo que te toca hacer ahora. El día de hoy,, tienes que hacer las cosas paso a paso, una a una. Si te aturdieras, dejarías todo a mitad, incompleto. Sé paciente y minucioso.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, a lo largo de este, trata, en lo posible, de no juntarte con personas complejas. De hacerlo, te arruinarían el día, tenlo por seguro. Por este motivo, goza y sé feliz. Vive y ríe y olvídate de las protestas y lamentos. No van contigo. No dejes por tanto que absolutamente nadie te amargue ni la vida ni este día, sean conocidos o bien ignotos. Actúa de una manera inteligente. Respecto a la parte financiera, el día de hoy tienes todo en tu poder para triunfar. Tienes en tus manos todos y cada uno de los elementos precisos para hacerlo. Aumentarás tus ingresos en exceso. Cambia tu rumbo respecto a tus finanzas y conseguirás la respuesta conveniente. Invierte tus ahorros de otro modo y el desenlace va a ser muy diferente: el aguardado y atinado. Cambia tus indicaciones puesto que ahí radica la llave de tu triunfo. Examina tu experiencia anterior; de esta forma verificarás los fallos efectuados y los logros, no los pierdas de vista. La experiencia es una enorme profesora. Déjate guiar por su parte por tu intuición.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, te van a suceder situaciones que no puedes prever, ni siquiera imaginar. Por este motivo, no te alarmes ni intranquilices. Solo mantén la calma en todo instante. Va a ser lo más atinado. No te precipites en lo más mínimo pues sería la mejor forma de errar. Sosiégate. En lo que se refiere a tu situación sentimental, no solo vas a tener una alternativa delante de tus ojos sino más bien múltiples. Sé por tanto prudente en el momento de seleccionar. Ve paso a paso, poquito a poco, examinando todo cuanto suceda a tu alrededor. Ve a lo seguro, sin correr peligros si deseas que funcione. Deseas una situación estable: escoge apropiadamente y lo va a ser. Respecto a tu trabajo, en hoy, brotarán situaciones totalmente incomprensibles. Deberás poner todos tus sentidos puesto que, requerirán tu atención total. De nuevo, procura estar sereno, sin ponerte inquieto y, empleando tu experiencia y conocimientos adquiridos. De esta manera, solventarás cualquier inconveniente que se presente por grave que éste pueda ser.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy, te van a dar un premio o bien reconocimiento a tu trayectoria profesional o bien a algún trabajo o bien proyecto que te lleves entre manos en nuestros días. Tal vez una firma adquirida, inversión, proyecto o bien memoria. Sea lo que fuere, estás de enhorabuena y de esta forma te lo hacen ver tus colegas del planeta laboral. Esta situación te genera una satisfacción enorme elevando tu autoestima de una forma automática. Te alegrarás en el plano personal, social y laboral como es lógico. Sé franco y di lo que tu corazón te dicte. Goza el instante puesto que, es único. La vida está compuesta de instantes singulares los que son espléndidas pinceladas de dicha. En el terreno cariñoso, deja ver lo que sientes, abre tu corazón a la persona interesada. Sabes que las ocasiones pasan volando y no hay que desaprovecharlas conque, date brío para no perder ese tren que se distancia. Un amigo tuyo va a ser clave en tu entramado financiero y económico. Un viaje va a ser muy productivo en este terreno.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu vida da un giro inusual, empieza a moverse. Este, comienzan a tomar forma ciertas cuestiones que estaban en el aire. Tus dudas se aclaran sobre la marcha, la bruma desaparece quedando delante de ti un futuro limpio y radiante. En el trabajo, empezará un ciclo de entrevistas. Te van a ofrecer ciertas cosas para hacer; vas a poder seleccionar entre múltiples posibilidades y todo ello va a ser muy provechoso. El dinero empezará a aparecer en tu vida. Te vas a sentir realmente bien contigo por todos y cada uno de los triunfos logrados. Cada lágrima y esmero en esta vida tienen siempre y en toda circunstancia su premio. Escucha los consejos de la gente que te quiere y aprecia y haz caso de sus recomendaciones. En lo que se refiere al amor, conoces tu experiencia mas la vida te va a asombrar agradablemente. Déjate apreciar, es el instante ideal para ser amado. Te marchas a enriquecer en todos y cada uno de los aspectos de tu vida: cualquier área será reconfortada. Mira la vida con nuevos ojos pues todo cuanto te espera es refulgente.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, debes actuar, ha llegado el instante de hacerlo. Por tanto, separa la duda de tu vida. No te lleva a nada, solo a desperdiciar energía en lugar de avanzar y actuar. Debes marcarte un propósito en la vida y proseguirlo sin desviarte. Si haces caso a este consejo, vas a llegar prontísimo a lograr tu objetivo trazado. Charla lo que debas charlar mas siempre y en todo momento teniendo presente la prudencia y en los pies en el suelo. No hagas daño gratis. Se puede ser franco sin herir al prójimo. Tú vas a saber siempre y en toda circunstancia dónde se encuentra el límite entre lo que se puede contar y lo que tienes que enmudecer. En el tema sentimental, quieres ardientemente estar a solas con tu pareja, precisas tener relaciones íntimas con ella. Si no te resulta posible en hoy,, evita una inquietud o bien nervios totalmente superfluos, esto es, procura a toda costa prevenir la ansiedad. Evítala. Las cosas brotan de una forma natural, no precipites sucesos. Deja que las cosas se asienten por sí mismas. El dinero llega a tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sal de tu casa, diviértete con tu pareja, no la ocultes. Te deberían entregar igual los comentarios de la gente; estáis bien y no debéis ocultaros de absolutamente nadie. Amplía tus círculos sociales, tus lugares de ocio y diversión. Mézclate con gente más tolerante y permisiva. Siéntete libre con tu pareja, no te sientas apocado con lo que te circunda. Un amigo te va a dar el día de hoy un consejo muy sabio. Guárdatelo para ti y no lo olvides jamás. En verdad, sus palabras van a ser como un soplo de aire limpio. Te van a traer paz y calma. Debes separar siempre y en todo momento un tiempo para ti y tu pareja y el resto, para los demás: trabajo, familia, amigos. Tus cosas son esenciales, todo el planeta debe tener una parcela propia, su jardín secreto. Es indispensable para el buen funcionamiento de la pareja; es saludable. Tu economía aumentará: un dinero inopinado va a penetrar en tu vida en las próximas semanas. Piensa realmente bien de qué forma gastarlo o bien invertirlo. Ahorra si fuera preciso. Tu futuro se presenta refulgente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, olvídate de los chismorreos y las patrañas. Haz oídos suecos, sabes que siempre y en todo momento sucede lo mismo con que, no les hagas caso omiso. No te enojes por todo cuanto llegue hasta tus oídos; sería mejor que esta vez te lo tomaras con deportividad y te rieses con esto. Va a ser la única forma de que no te afecte mucho. Empiezas a hallar las respuestas precisas a tus misterios. Lo imposible se torna absolutamente posible, viable. Las soluciones concretas aparecen delante de tus ojos. Todo viene rodado, solo. Bien sabes que la causalidad no existe, nada sucede pues sí. Cada hecho pasa en un espacio tiempo indicado para esto, ni ya antes ni después. El amor llama a tu puerta. Esta vez te toca a ti dejarle entrar. Procura no separar demasiado de tu día tras día a tus familiares más próximos y amigos pues, te lo echarían en cara. Verían que ahora solo tienes ojos para tu ser amado. No les des la razón.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ha llegado el momento de declararte siendo que amas. Dile lo mucho que le echas de menos, que le precisas. Repíteselo hasta el momento en que se le grave. Hasta el momento, tu táctica ha sido malísima. Estabas sin estar, no le afirmabas lo que verdaderamente sentía tu corazón. No te engañes más y déjale ver la verdad. Va a ser todo considerablemente más simple. No pierdas una enorme ocasión de ser feliz. Ten fuerza y lánzate. No lo retrases más, el día de hoy puede ser el primero de los días de tu nueva vida. No dejes por este motivo que te invada ni un ápice de tristeza. Retírala para toda la vida, ya no la precisas más. Tu economía debe ser revisada; decídete a reordenar tu presupuesto. No gastes lo que no tienes, debes ahorrar. Debes poder abonar tus facturas a fin de mes. Aprende a supervisar tus gastos y a producir dinero; es más simple de lo que piensas. Estate atento a todo cuanto sucede, en el aspecto que sea. Sé muy cauteloso, te va a ir mucho mejor actualmente.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, siempre y en todo momento han existido los cotilleos conque, no les des más relevancia de la que verdaderamente tienen puesto que, no la merecen. Separa de tu vida a esas personas malintencionadas que solo pretenden hacerte daño. Retíralas de tu psique. Para distinguirlas, si bien meridianamente ya vas a saber quiénes son, usa tu gran intuición. Jamás te falla con lo que, haz buen empleo de ella. Vas a saber quiénes deambulan para extraer información sobre otros, los que desean implicarte en chismes de otros o bien cosas afines. Estate atentísimo a sus jugadas, son incesantes. Por tanto, como norma del día de hoy: charla lo menos posible. Va a ser la forma de no caer en trampas. Respecto a tus finanzas, cuida asimismo de negocios que semejan lo que no son. Bastante gente engaña; sé más sagaz, veloz de psique. El día de hoy, no adquieras por impulsos. Te gastarías una cantidad desorbitante. En consecuencia, evita cualquier tentación que se te presente. Va a ser lo mejor.

Fuente: Astrocanal