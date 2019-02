Horóscopo del día 16 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás desconocido, nunca habías estado tan seductor. Además lo estás viviendo y disfrutando, te encanta este nuevo protagonismo en el terreno sexual. Sabes que nunca has prestado tanta atención ni a la pareja, romances ni mucho menos a los escarceos amorosos pero es como si tu ego también se hubiera despertado en ese aspecto. El trabajo ha pasado a un segundo plano para ti. Te apetece pasarlo bien, conocer a chicas guapas y si es posible, pasar con alguna una buena noche. Ellas han despertado la pasión por el sexo otra vez. Hoy quedarás y ya estás pensando en todas las fantasías sexuales que tienes en la cabeza. Esta noche materializarán. Hace años que no disfrutabas tanto. Ahora dices lo que quieres en ese terreno y el universo te lo concede. Enhorabuena.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, contrólate. Hoy estarás un tanto alborotado y cualquier cosa impropia puede salir de tu boca. Has de intentar hablar con moderación, no de un modo impulsivo sin saber ni lo que dices ni lo que haces. Piensa dos veces las cosas antes de emprender una acción y respira varias veces antes de decir tu opinión sobre algo o alguien. Hoy estarás sembrado así que, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra en cualquier ocasión. Evítalo, en tus manos está ser comedido. Haz un gran esfuerzo hoy porque estás completamente descontrolado. Vuelve a tener el control de tu vida y sobre todo de tus palabras y actos. Te irá bastante mejor si lo haces. Para calmar tanto nerviosismo, trata de meditar aunque sea cinco minutos. Acalla tu mente.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy has decidido cuidarte y comenzar un régimen vigilado por un médico. Enhorabuena, por fin has decidido cuidarte y amarte un poco más. Te quieres demasiado poco y hasta que no lo hagas, no podrás seguir con tu vida. Quiérete, sabes que lo que hoy has hecho es un maravilloso acto de amor, no sólo vas a acabar con eso kilos de tu figura, significa que te respetas, te quieres ver bien, lleno de vida y saludable. Si además de la alimentación consigues cambiar tus hábitos nocivos, no sólo comida sino sedentarismo, dormir poco o estar encerrado, tu vida dará un cambio radical. Vas a ser inmensamente feliz. Dentro de unas semanas o meses te verás completamente saludable y estará integrada en tu día a día una alimentación sana y el deporte. Sigue así, lo estás haciendo de diez.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, cuando pensabas que estabas hundido y sin ganas de vivir, has recibido una llamada que te ha salvado literalmente la vida. Te agarras a un clavo hirviendo y todo porque tienes ganas de vivir, hay llamadas oportunas mandadas por los ángeles. Cuando alguien está tan ofuscado que es capaz de cometer una locura, algo ha de frenarlo. No era tu momento, esta vez te han salvado pero hay algo detrás de todo esto. Tú y solo tú puedes salvarte a ti mismo. Todo el poder y la sanación están dentro de ti, en tu interior y es imprescindible que seas participe de ello. Tú eres luz y sanación y el poder está dentro de ti. Deja de buscarlo fuera, no está en las personas, en terapias o en objetos o amuletos. Mira dentro de tu corazón. Lo encontraras intacto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás contento y feliz, no das crédito. Has recibido la llamada del ser al que más has amado en tu vida. Hace poco lo dejasteis y te quedaste con el corazón roto, destrozado así que, hablar con ella para ti es como que el destino te dé de nuevo la llave de la felicidad, recuperar el tiempo perdido, ser capaz de explicarte y decirle a esa mujer lo que realmente sientes por ella. Estás lleno de gozo, repleto de amor. La sonrisa ha vuelto a tu vida. Mañana quedarás con ella pero sólo el hecho de escuchar su voz ya ha comenzado a sanarte. Por lo tanto, estate tranquilo, duerme bien y piensa bien lo que le vas a decir. Trata de tranquilizarte un poco porque estás demasiado acelerado. Es tal el entusiasmo y pasión a la par que la impaciencia, que has de calmarte.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, eres un ser muy pasional. De repente, en días como hoy se te rompen los esquemas y te vuelves medio loco. No sabes cómo tratar a tu amante o compañera. Es una relación que te descoloca por completo, no sabes ni cómo hacerlo. Te encantaría estar todo el día junto a ella, darías todo por eso pero eres consciente de las reglas del juego y sabes que lo que no puede ser, no será. Nunca tires la toalla y lucha por aquello que deseas. Si lo quieres de corazón, lo lograrás, no tengas la menor duda. La vida funciona así: eres una persona muy poderosa, eres un alma vieja que sabe mucho así que conéctate con tu esencia divina, con tu esencia interior y te sorprenderá lo resolutivo que te vuelves. Aprende a poner al mal tiempo buena cara. Si te hundes, tan sólo consigues agravar la situación ya grave de por sí.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, quítate de tu cabeza ese miedo infundado a la pareja. En el fondo, es un miedo al compromiso lo que tú tienes, a estar toda la vida junto a alguien que te pueda fallar o abandonar. Pero sabes muy bien que si alguien te ama de verdad, nunca te dejará. Así que, deja de ver fantasmas donde no los hay porque sólo los ves tú, nadie más. A veces, esa desconfianza la dejas ver y la traspasas al mundo real y haces que esa persona que te ama se sienta fatal porque ve y sabe que no confías en ella. Acaba con tus fantasmas o perderás a tu amor. No se puede tener ciertas dudas en la vida, son demasiado graves. Si no la amas, díselo, pero si decides apostar por ella, olvídate de esas tonterías: ella confía su vida en ti, haz tú lo mismo. Empieza a hacer tú lo mismo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tienes tus años, ya no eres un chaval pero tu vida sexual podría ser la de alguien de veinte. Te comportas de la misma manera cuando eres un hombre curtido, hecho y derecho. Es muy posible que alguna chica jovencita se ría de ti: ni eres atractivo, no pegas con sus amigos y, desde luego, si algo no tienes es dinero, es decir, no están contigo por el tópico del dinero. Están un par de noches para tener sexo y allí termina la historia. Plantéate tu vida, tu edad, tu posición social y personal, tu familia e hijos. Te acuestas con mujeres más jóvenes que tus propias hijas. Todo ello lo mantienes en el anonimato. Sigue haciéndolo porque verdaderamente el día que salga a la luz o que tu madre e hijas se enteren, es muy posible que te retiren la palabra. No lograrán entenderlo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, piensa en lo que estás haciendo. Tienes una esposa pero sales con tu alumna. No es muy normal lo que haces. Además, tendrás un disgusto si te pillan con ella. Los padres se te lanzarán al cuello. Está claro que te encanta complicarte la vida. No debieras de actuar así. Teniendo una familia como tienes, es ridícula tu situación, sobre todo cuando esa chica es menor de edad. Te gusta jugar con fuego, lo que no sabes bien es que un buen día te puedes quemar de lo lindo. Y el día está al caer. Hoy lo pasarás mal. Por un momento pensarás que te han descubierto. Algo sucederá en casa de la alumna. Ve con pies de plomo o deja esta ridícula situación. Tienes tu edad aunque te comportes como un perfecto inmaduro. Cambia o tendrás un disgusto. Evoluciona.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, ve directo a un abogado y no firmes nada. Tu capital peligra. Has de tener mucho cuidado con lo que haces. A veces, se pueden firmar contratos pensando que son una tontería pero las consecuencias pueden ser pésimas. Ahora mismo, lo peor que podrías hacer es meter la pata. Ese contrato, aunque sea de obra, tiene una cláusula fraudulenta. No se te ocurra seguir por ahí. Esas personas están intentando timarte y tú no tienes dinero pero, incluso tus actos podrían incurrir en delito. Paga a un abogado, pide dinero a tu familia para ello y resuelve este enredo cuanto antes. La broma te podría salir muy cara. Has de ser más despierto de mente. A veces lo más transparente o mundano se escapa a tu vista. Aprende a leer entre líneas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, cuida tu alimentación, cada vez comes peor. Últimamente estás muy dejado: tomas varias cervezas al día, comes mucho pan y fritos y comida basura. Has decidido pasar de todo. Has cortado con tu novia la cual era una histérica de los regímenes y ahora que no te ve estás haciendo todo lo que ella te ha prohibido durante meses. No haces ejercicio, ni vas en bici o al parque a correr: ves películas en el ordenador y tomas patatas fritas y todo lo que engorda. Y ya se te está notando, ya has cambiado una talla. Puede ser un problema porque, además de dañarte y engordar, lo peor es el odio que sientes hacia tu ex, le amas también, no has superado la ruptura y te estás haciendo daño con la moneda de cambio: los alimentos prohibidos. Esto tiene que acabar porque, de seguir así, terminará mal. Cambia.

Piscis, no tienes un duro y estás muy nervioso. Harás lo de siempre: pedirle dinero a tu padre. Pero esta situación tiene que acabar, está siendo muy larga en el tiempo y te da apuro. No encuentras trabajo en tu ciudad, al menos de lo que buscas y has estudiado. No tienes planes de marcharte, ni ahorros para hacerlo y te ves atrapado y sin dinero entre cuatro paredes pasando frío. No es muy alentador, preferirías hacer cualquier otra cosa. Te planteas buscar trabajo de lo que sea pero, por experiencias propias, has terminado más de una vez en el psicólogo: no has aguantado la presión de ciertos lugares en los que has estado. De hecho, has estado a punto de enfermar. No es normal pero es que tu energía es tan sutil y delicada que siempre absorbes todo lo malo de la gente.

