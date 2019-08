Horóscopo del día 16 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, deja de ser tan vehemente. Tienes que saber encauzarlo por el hecho de que, a veces, atemorizas a la gente, sobre todo a tu pareja. Consigues tener unos inmensos cefaleas que de manera fácil podrías eludir. Por este motivo, no te compliques la existencia. Piensa un par de veces lo que vas a decir y de esta forma no tendrá que qué arrepentirse. Debes cuidar tus sentimientos, con las amistades, tu familia o bien tu pareja estable. Vas a regresar con alguien de tu pasado con quién ya tuviste una aventura o bien relación. La ocasión está llamándote a la puerta. Ábrele si de este modo lo decides. La prosperidad llega a tu vida a la par que el amor. Vienen de la mano. Es realmente posible que, si eres autónomo, te dediques al trabajo a distancia o bien negocios en línea o bien trabajes desde el hogar; si es de este modo, si la compañía está situada en tu casa, el día de hoy va a ser un día señalado. Vas a recibir encomios que, normalmente no acostumbras a percibir de los que te rodean. Te vas a sentir estimulado y con un trabajo reconocido y bien hecho. El día de hoy, te vas a sentir responsable y feliz.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás muy sensible, más de lo normal. Te sientes más responsable y fiel, está más arraigado en ti el sentimiento de la lealtad. Debes mudar, hacer planes para el fin de semana y romper con esta monotonía que te invade. Estás en el mes de agosto y es muy normal que desees salir, dejar tu entorno, el escenario de siempre y en toda circunstancia. Escápate a la playa, o bien al campo, aun a la montaña más cambia de escenario. Lo precisas. Te debe entregar el sol, debes estar en contacto con la naturaleza y respirar: te lo solicita tu cuerpo, debes desintoxicarte. Hazlo, es preciso en tu caso. Los inconvenientes laborales van a poder aguardar, tan solo es un fin de semana. Por su parte, está muy próxima la llegada de un enorme amigo o bien amiga tuya de otrora. Estás muy ilusionado a este respecto y seguramente, con su llegada, se te van a abrir nuevos mundos, nuevas posibilidades. Es viable que en el momento en que te cuente su aventura por el otro lado del planeta, la envidia sana te haga meditar y meditar que tal vez asimismo sea tu destino o bien tu ocasión.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu relación no cambia, no evoluciona. Tal vez deberías mirarte en un espéculo y examinarte. Estás muy negativo, apático y es realmente posible que tu ser amado se haya agotado de tu actitud. Esta persona desea que reacciones, andes, te muevas; en una palabra, que vuelvas a ser , con tu chispa y viveza, con tu locuacidad. Cambia tu actitud; cambiará tu vida entera. Va a ser algo automático, ya lo vas a ver. Tu Ego te manipula, te hace mucho daño, debes callarlo. Eres siendo consciente de que, solo aquel que te ama de veras, te herirá mas, va a ser por tu bien, a fin de que reacciones de una vez. Esta persona te va a hacer meditar sobre tus puntos flacos o bien enclenques, aquellos que deberías mudar. Haz un esmero. Puedes y debes. Tu intuición, como siempre y en toda circunstancia, está realmente bien direccionada. Jamás falla; por si fuera poco, tu agudeza mental asimismo te ayuda mucho. Vas a saber qué hacer en todo instante. La prosperidad va a llegar a tu vida y el dinero. Lo lograrás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás recorriendo por un ciclo bien interesante y también esencial. Requieres la habilidad de tener mucho tacto social. De esta manera, no lograrás destruir todo lo logrado hasta el momento. Abres los ojos y te quitas tu venda descubriendo que lo supuestamente bueno, no lo era tanto por último. Por esta razón lo dejas pasar y te liberas. Quizá las cosas no salgan como las quieres en un primer instante. Deberás aprender a amoldarte a las nuevas circunstancias. Sobre todo, no te desalientes por esta razón. No tiene demasiada importancia. En lo que se refiere al amor, vas a salvar una relación que estaba herida de gravedad. Al final ocurre lo impensable y vuestra relación, a última hora se arregla, no se rompe. Eso sí, debes tomar las bridas y la iniciativa a fin de que esto ocurra. En lo que se refiere a tu economía, las ocasiones que se presentan son fabulosas para ti. Seguramente, alguien de tu pasado con quien ya tuviste negocios, aparecerá nuevamente en tu vida, en tu ambiente. Te va a hacer una proposición que no vas a poder rehusar. Adelante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy vas a tener la desgracia de localizarte con gente muy maleducada. Probarán tu educación y tus modales. No hagas caso de sus impertinencias. Vas a efectuar tus sueños, no tengas dudas sobre ello. Para lograrlos, superarás cualquier obstáculo que aparezca en tu paseo. No deberías sobresaltarte por algún chequeo médico o bien prueba que debas hacer. No va a ser nada esencial. Estás rodeado de gente exagerada y tremendista; guarda la compostura y no les hagas caso omiso puesto que no llevan razón alguna. En lo que se refiere a tu dinero, no juegues con él. No lo expongas en negocios irresponsables. Te arrepentirías de hacerlo. Tampoco adquieras a lo ido, de una manera impetuoso, serías un irresponsable. Tu prosperidad está en paseo. No derroches tus ahorros. Incurrirías en pérdidas y deudas y pondrías todo obstáculos en el paseo para llegar a lograr tu propósito. No hagas estupideces, vas por el buen paseo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, vas a sacar tus proyectos sin complejidad alguna. Esto va a ser debido a las combinaciones planetarias actuales que envuelven tu signo. Todo fluirá mejor, más de forma fácil y con menos esmero por tu parte. Por este motivo, las complicaciones se diluirán como por arte de birlibirloque. Todo se torna en tu favor, las circunstancias cambian y los frutos aparecen. La confusión desaparece de tu vida y te renuevas. En lo que se refiere al campo laboral, tienes clarísimo en tu psique que quieres ser autónomo. Prosigue meditando a este respecto, madurando esta idea puesto que es buenísima. Va a ser idóneo para ti. Comienza a preparar tus papeles y todo el negocio normalmente. Hoy tiene buenísima vibración para cualquier tema laboral a tratar. Las perspectivas son perfectas, muy prometedoras y no se van a hacer aguardar. En el caso de estar desempleado, esta última quincena veraniega promete ser realmente movida. Múltiples ofertas laborales aparecerán en tu paseo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, este va a ser bien interesante para ti a la par que apasionante. Primeramente, consigues solucionar a favor tuyo un inconveniente que te intranquilizaba mucho. Con él, estás de nuevo en pleno control de tus sentimientos más profundos. No seas exagerado y también procura medir tus palabras. Ten siempre y en todo momento tacto, jamás pierdas ese don tuyo pues de este modo lograrás con facilidad ampliar tu círculo tanto social como personal o bien sensible. Actúa siempre y en todo momento con mucha suavidad en las relaciones. Un hecho totalmente casual va a mudar tu realidad sensible. Vas a entrar en otra activa totalmente diferente. En lo que se refiere a tu economía, vas a ganar un tema legal, lo van a fallar a favor tuyo, por lo que te dará ingresos extra. Por otra parte, el dinero va a llegar pronto si bien todavía deberás aguardar. No te intranquilices ni precipites. Actúa siempre y en todo momento con moderación para eludir cualquier clase de complicaciones. Todo va a salir de una manera adecuado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tienes que expresar tu amor, sobre todo a tus seres queridos. Estos te demandan tu tiempo, tus caricias y abrazos, te precisan tanto como tu pareja. Tienes que abrirte a ellos y dejarte ver puesto que, te echan en falta. El contacto físico es fundamental para las dos partes. El día de hoy, , es idóneo para estar con ellos, en familia, gozando. No hagas de intermediario, evita enfrentamientos familiares extraños a ti. Cada quien debe reparar sus temas con quien corresponda. No te metas en medio, no es de tu incumbencia. En cualquier caso y si de este modo te lo solicitan, expresa tu opinión y da un consejo personal. No te transformes en una parte del inconveniente, orienta desde fuera. Esto es, no te impliques más de la cuenta; no son tus temas. El dinero va a llegar a tu vida por diferentes vías. Lo va a hacer prontísimo. Tu intuición está muy refinada. Siempre y en toda circunstancia has tenido un olfato singular para los negocios. Prosigue tus inspiraciones y corazonadas. Te va a ir realmente bien.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás muy negativo. No es propio de ti los pensamientos que te rondan la cabeza. Eres una persona entusiasta, llena de vida y de ilusión y, prácticamente, eres lo opuesto a la negatividad. Eres un reflejo de la vida. Por este motivo, deshazte de este fatalismo indigno y transmútalo por positividad. Al mal tiempo, buena cara. Debes sonreír y el Cosmos te va a devolver ampliada por 100 dicha sonrisa. No lo vaciles. Te va a llegar a tus oídos una nueva sobre un amigo que no está contigo que te alegrará en exceso. Respecto al amor, tienes a alguien que te ronda noche y día. Ahora, conseguirás ver meridianamente sus pretensiones. Las energías galácticas te asistirán a descubrir lo que esta persona siente por ti. Haz lo que estimes. Esta última quincena de agosto, va a ser para ti clave en tus negocios. Vas a tener la psique y las ideas clarísimas y vas a saber dónde invertir. Acertarás, no tengas la menor duda. La prosperidad llega a tu vida.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, vas a percibir cosas que, efectivamente, no te van a agradar nada. Precisamente por eso, óbvialas, no les hagas caso alguno. Te deberían entregar igual. Es muy posible que termines de empezar una nueva relación sentimental. En un caso así, ni se te ocurra hacer caso a nada de lo que oigas, distorsionarían tu realidad y seguramente romperías tu relación. No hagas caso. Considera que la mayor parte de las cosas que escuches no van a estar contrastadas, van a ser falsas. Tus finanzas y economía empiezan a despuntar. Los inconvenientes relacionados con el tema, se resuelven poquito a poco. Sabes que todo lleva un proceso conque, no procures apresurar los tiempos. No lo lograrás. De todas maneras, conseguirás terminar con tus inconvenientes más urgentes. Por su parte, si de esta manera lo sientes y tienes la ocasión, sería un instante ideal para fundar o bien establecer una pequeña empresa familiar, bien con familiares o bien familiares más próximos. Sería una buena opción.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en el campo laboral, brotará un viaje inopinado que te va a llevar con rumbo a un país extranjero. Va a ser todo sobre la marcha, no vas a tener tiempo de prepararlo. Los desenlaces van a ser positivísimos para la administración empresarial y para ti a nivel laboral. Referente al amor, estás despistado. Buscas donde no debes y de ahí que no hallas el amor. Está más cerca de ti de lo que verdaderamente crees. En tu ambiente hay mucho aspirante y aspirante. Abre bien tus ojos. Haz caso a tu intuición, no acostumbra a fallarte jamás. En lo que se refiere a tu trabajo, se aproximan cambios notables. Estate dispuesto para ello. Posiblemente termines en un trabajo opuesto al que efectúas el día de hoy en día; ten presente que tu giro va a ser brutal. En un caso así, la explicación más congruente sería meditar que, tras un despido, empiezas a buscar el trabajo que más se adecúa a tus planes, tu modo de vida y naturalmente, tus habilidades. Probablemente cambies de ámbito.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el amor te trae sorpresas que no puedes ni siquiera imaginar. Todo se marcha a reparar en tu favor mas, debes saber que, a fin de que esto ocurra, tu participación debe ser esencial. Sé siendo consciente de que todo acarrea un esmero y, a mayor esmero, mayor recompensa. Sé adulto y madura. Sabes que si has cometido una equivocación, tan solo es tu culpa y de absolutamente nadie más. Por este motivo, no culpes a absolutamente nadie por el hecho de que sabes de memoria quién es el encargado de eso. No evadas las respuestas, búscalas. Si bien llevaras la razón, respira y prosigue cara delante, con paso firme y determinación. El día de hoy en tu espacio laboral, te sientes muy respetado, inclusive admirado. Si bien no estés habituado a ello, aprovéchate de la situación y solicita, con mucha clase y educación un incremento salarial. Es realmente posible que lo tengan en consideración y lo logres. Enhorabuena por tu esmero. Va a llegar éxito a tu vida.

