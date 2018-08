Horóscopo del día 16 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, cuida la salud. Es probable que tantos nervios y preocupaciones hayan debilitado tu estómago. Quizás puedas tener problemas digestivos o incluso una úlcera. Trata de no forzarte tanto, de no ser tan exigente contigo mismo ni preocuparte por las cosas, ni las tuyas, ni las de los demás. Cuando tu cabeza va a explotar, además de poder producirte unas fuertes jaquecas, lo único que consigues son dolores de estómago o ganas de devolver. Permite a la vida que siga su ciclo. Tú puedes con todo, la vida no va a poder contigo; has de saber que todo lo que te mande el universo es una prueba y con todas ellas, hasta con la más dura puedes así que, no te preocupes por el mañana porque no será un problema para ti: lo afrontarás con valentía como siempre lo has hecho.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, deja de dudar y actúa, no es propio de ti. Parece que de repente necesites preguntar a todos sobre tus decisiones y tu vida privada, personal, cuando nunca lo has hecho. Nunca has necesitado a nadie para esos menesteres, jamás. Por lo tanto, compórtate como es habitual y deja de marear la perdiz. Es muy claro el camino. O respondes que sí o te vas hacia el otro lado. Tu acción generará repulsión o aceptación. Olvídate del resto. Te falta valor, emprender; antes no eras así. Siempre has sido un emprendedor nato en cualquier faceta de tu vida. Estás cambiando a peor y eso no puede ser así. Arréglalo, transmútalo. Eres libre de ser y actuar. Bajo todas las cosas, posees la voluntad de decisión. Tu Libre Albedrío es inviolable e intocable.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy toca limpieza general así que si estás en tu hogar de vacaciones ponte manos a la obra. Pensarás que es una tontería o pérdida de tiempo: nada más lejos de la realidad. Lo que has de hacer es muy importante para la energía del hogar. Cuando se mueven muebles o se dan o tiran cosas, esas energías enquistadas que tanto daño nos hacen desaparecen de tu campo energético. Si eres una persona con pesadillas o que duermes mal, empieza a mover todo de tu casa: tira, limpia, mueve y así saldrán esas entidades que hay bajo tu cama o detrás de la cómoda. Abre puertas y ventanas y friega el suelo de la casa. Pasa una varilla de incienso y traza cualquier símbolo que a ti te dé paz o tranquilidad. Igual que te bañas o duchas, has de limpiar tu hogar de energías nocivas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás contento y muy feliz porque una entrada de dinero extraordinaria ha tenido lugar. Ahora sabes que es factible ganar más dinero y te sientes extremadamente contento. Tu economía respira y tú con ella. Puedes irte de viaje, de vacaciones, más allá del sofá de tu casa. Estás pletórico porque realmente no te lo podías imaginar. Es posible que la suerte haya llegado a ti, al menos en cuanto a prosperidad económica se refiere. La abundancia es un estado como la felicidad pero parece ser que desde hace años ambas dos habían decidido abandonarte. De nuevo regresan a tu vida. Abre las puertas de par en par y no permitas que te vuelvan a dejar. Nunca hables en negativo y menos de asuntos de dinero. Te lo creas o no, ahora todo son bondades en tu vida. Utiliza las afirmaciones.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres un líder nato. Empieza a utilizar ese rol cuando de verdad sirva para algo. Te gusta ser el cabeza pensante en la familia, con tus amigos o grupos sociales pero un líder debe de serlo en su trabajo: dedícate a profesiones influyentes como la política, la enseñanza o algo similar. Lo tuyo es movilizar a las masas. Por lo tanto, si eres el director de una fábrica o de una escuela o instituto, sí que puedes hacer un buen uso del poder. Siempre toma esa fuerza con un buen fin, que haya siempre un buen aprendizaje. Tú tienes carencias afectivas pero jamás las deberías de equilibrar con este liderazgo. Si te consideras un líder, haz algo bueno por la sociedad, aporta tu granito de arena. Empatiza con la gente y ayúdales a salir a flote. Deja estela en esta vida.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy, si así lo quieres, llegará un nuevo amor a tu vida. Llevas tiempo soltero o tu anterior experiencia sexual fue demasiado traumática. Has tenido problemas importantes en el amor y ahora todo tu pasado afectivo te hace dudar del presente. No sabrás ni qué hacer. Te sientes perdido e inseguro. Tu bloqueo sexual es demasiado grande, estás repleto de miedos pero si quieres, puedes transmutarlos. Hoy, serás capaz de hacerlo. Aparecerá la persona idónea para ti, sincera, comprensiva, que te ayudará a salir de dónde estás. Puedes ir a un terapeuta sexual aunque probablemente tu problema es absolutamente mental y emocional. Es muy grande la apatía. Con tu esfuerzo y una ayuda extra, sea de un médico, sea del nuevo amor, vencerás cualquier problema sexual.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la vida es demasiado dura, a veces muy compleja así que, déjate de broncas y discusiones. Prefieres no discutir aunque, cuando lo haces, no paras. Tu vuelta de las vacaciones va a ser sonada. Ya el primer día vas a tener ciertos problemas. Si eres empresario individual, aparecerá un problema con terceros, bien una filial, distribuidor, o empresa intermediaria. Un pedido no habrá sido entregado a tiempo lo cual supondrá miles de euros para ti. De no arreglarse, tendrías que pagar tú todo. Menos mal que hay un contrato y una compañía aseguradora que velan por todo pero, aun así, los papeleos, abogados y peritos estarán presentes a lo largo de toda la semana. Esos asuntos no se solucionan en un día. Además, es muy probable que pierdas esa cuenta de cliente la cual te daba de comer, era vital para ti.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ten mucho cuidado con lo que firmes hoy. Podrías tener un disgusto con el contrato. Puede haber cláusulas fraudulentas que, a la larga, te podrían traer graves problemas. Los contratos no son una tontería como bien sabes. Hay que revisarlos muy bien para que no te la jueguen. Por lo tanto, hazlo revisar por tu gestor habitual. Mira bien si hay alguna anomalía. Toda precaución es poca cuando se trata de temas financieros: hay varios miles de euros y el dinero no te sobra. Todo está en juego y podría haber inconvenientes. Allí están tus ahorros de los últimos tiempos así que no quieres que nada salga mal. De todos modos, sé cauto y no arriesgues un dinero que no tienes o que lo necesitas. Cuando alguien invierte o hace algún tipo de negocios, es porque realmente se lo puede permitir.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, siempre estás de mal humor y eso tiene una explicación. La vida no te ha dado aquello que tú querías, lo que le habías pedido y por eso te sientes enfadado, contrariado. Has de poner remedio. Si sabes que el poder está dentro de ti, si eres consciente de que es posible hacer algo que te guste en tu vida, tan sólo te queda hacerlo. No hay nada malo en ello. Ve hacia tu destino. Déjate fluir y sigue las señales que el cosmos te envía. Ya verás cómo muy pronto, en semanas o meses, ya ves la vida de otra manera. Recuerda que la energía no entiende de espacio y tiempo así que no estés preocupado por ello. Cambia tu vida, da un giro a tu destino y verás qué feliz te sientes. Tu verdadera vocación está delante de ti, tan sólo tienes que verla. Aprende a mirar con los ojos del corazón.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no puedes seguir así. En el trabajo hay mucha tensión, demasiada, se palpa en el ambiente. No puedes trabajar así, es muy desagradable. Tú ya no sabes quién es el culpable de eso. Tú intentas no reñir, ni siquiera hablar porque no quieres crear conflicto alguno pero son muchas horas y es muy difícil estar ocho horas en silencio. Resulta insoportable pero sabes que, cada vez que haces o dices algo, alguien salta. Parece ser que todos quieren que te vayas de allí. Hay algo que no les gusta de ti pero no se atreven a decírtelo a la cara. No sabes si es porque echaron a un compañero y entraste tú en ese puesto o qué hay en esas caras largas. No lo puedes llegar a entender pero crees que preguntar todavía sería más contraproducente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, por fin vas a disfrutar de tu hijo, como cada año. Es la mejor temporada de tu vida, poder ver días seguidos a tu hijo, tenerlo en casa y verlo crecer. Anhelas todo el año que llegue este momento y sus abuelos también. Es lo que tiene estar separado. Por eso estos días, desde hoy, los aprovecharás hasta el último segundo. Nunca te cansas de verlo crecer, le miras a los ojos y te ves en pequeñito, reflejado. Intentas recuperar todo el tiempo perdido aunque es imposible. Solo en verano se crea esa esfera mágica, esa atmósfera propicia para conoceros más, esa complicidad que luego se pierde durante el año con tanto colegio y actividades. Ahora todo es relax, bañarse, pasear o ir en bicicleta. Haces cientos de fotos para que queden recuerdos inolvidables tanto para él como para ti.

Piscis, ser madre te dio la felicidad. Tras toda una vida de psiquiatras nunca pensaste que ser madre te volviera tan cuerda. Ahora eres inmensamente feliz, con tus hijos y tu marido, con una vida casi perfecta y sin enfermedades. Nunca entenderás toda tu adolescencia porque además, la has borrado de tu mente. El primer nacimiento dejó en negro todos los recuerdos de vidas anteriores. Empezaste a vivir tras el parto. Ese día con el primer nacimiento recuperaste tu alma divina. Eres un ser de luz lleno de dones: telepatía, medianidad, registros akáshicos y mucho más. Ahora que los bebés son adultos, podrás empezar a desarrollar todos tus dones. Haz un curso de dones, será lo mejor que puedas hacer en tu vida. Has de sanar a los demás. Te han de enseñar.

Fuente: Astrocanal