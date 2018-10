Horóscopo del día 15 de octubre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de octubre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy , tienes la posibilidad de reparar un tema de tu vida que peligraba. Presta mucha atención y subsánalo antes que sea demasiado tarde. Aprovecha la energía planetaria que te circunda, es muy potente y te llena de vida y de energía vital. Debes dejarte orientar por tus corazonadas, por tu Yo interior. Debes prestar mayor atención a los tuyos, sean estos familiares o bien amigos: no estás solo en el planeta y se preocupan por ti. Devuélveles una sonrisa o bien una palabra afable. Ten más en cuenta a tu ser amado, se esfuerza por ti y lo tienes apartado prácticamente a un segundo plano. Esto es, deja apartado tu Ego y piensa más en el resto, simpatiza con ellos, te va a ir mejor en la vida. Cultiva por ende este campo del amor y amistades, es preciso que lo riegues día a día, es indispensable ahora de tu vida. Si lo dejas secar, te va a ser realmente difícil regresar a plantar. Tu economía avanza, prospera. Va a haber una enorme mejora, enhorabuena.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás tierno, sensible y sensual. Tienes por su parte mucha vitalidad y entusiasmo. Estás lleno de dicha y dicha. El día de hoy, , vas a poder probar tu amor siendo que amas. Esta noche, vas a poder hacerle participante de ello. Separa la tristeza de tu vida, no permitas que ese sentimiento te estropee tu fantástico día. Posiblemente un viaje de negocios que ibas a efectuar, al final se postergue. Deja de preocuparte, lo vas a hacer y va a ser incluso mejor de lo que imaginabas. Considera que cuando las cosas cambian o bien se retrasan, es por algo puesto que nada es casual en esta vida. Tu intuición está al alza. Tu vida va a probar un cambio en muchos sentidos. Va a ser para mejor. Con respecto a tus negocios y finanzas, ahora vas a tener los recursos precisos y el dinero para emprender un negocio que tantas noches has tenido presente en tu psique. Cristaliza, se hace realidad merced a tu gran esmero. Déjate la piel, pon tu energía, da lo mejor de ti. Triunfarás.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hay bastante gente negativa a tu alrededor. A ti, eso no te agrada puesto que, está lejísimos de tu onda vibrátil. No compartes nada con ellos y de ahí que prefieres separarte. Procura meditar siempre y en todo momento en positivo, rechaza la negatividad, tanto de las personas que te rodean, como de tu psique. Olvídate de la tristeza y el fatalismo y cámbialo por la alegría de vivir. La vida pasa rapidísimo y debes gozarla. El día de hoy , te sientes inspirado. Aprovéchalo y charla con tu ser amado; tenéis pendiente una charla. Ten coraje, la vida te premiará por esta razón. Di lo que debas decir puesto que las cosas habladas desde el corazón no hieren, solo favorecen la relación. Deja ver tu amor, tus sentimientos y tus tristezas. Confía en tu ser amado puesto que es tu escogido o bien escogida. El día de hoy, se presagian buenas situaciones conque, estate atento a lo que suceda. Tu horizonte laboral te trae un nuevo trabajo o bien proyecto. Vas a deber entregar lo mejor de ti, poner tu ánima y todo va a salir de manera perfecta.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, , te va a tocar solucionar múltiples inconvenientes en el campo sentimental. Esta noche promete si de esta forma lo quieres. Va a ser una velada de reconciliación, prepárate para esto puesto que va a haber sorpresas. Sácale el máximo partido a la situación. Eres un enorme enamorado de la vida y del amor, por esta razón, nunca vas a perder la ilusión de volverte a enamorar o bien, sencillamente, de pensar en el amor. El amor es el motor que mueve el mundo: todo lo puede, todo lo sana; es el sentimiento más grande que existe y por este motivo mueve montañas. No todo el planeta es igual y, si bien padezcas una decepción o bien engaño, no todas y cada una de las relaciones son iguales. Hay siempre y en toda circunstancia que entregar una ocasión. Cada persona es un planeta con sus circunstancias y su ambiente. En el caso de no tener pareja, de estar solo, pronto hallarás a tu media naranja o bien a quien te corresponda. La vida te sonríe en este aspecto con lo que, si bien existan ciertas pequeñeces, el terreno del amor está bien auspiciado.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, debes bajar la guarda. Estás muy guerrero, en modo defensivo y de esta manera es realmente difícil convivir contigo. Tienes que ser más tolerante, tener un tanto más de entendimiento y paciencia con el resto. Aprende y habitúate a practicar la empatía. En el amor, es hora de entregar un paso más, consolidar tu relación. Comprométete, avanza. Tu unión es inminente. Al fin consigues ver con claridad tu relación sentimental. Es lo que siempre y en todo momento has deseado; ya has dejado de dudar. De ahí que, ya nada te impide avanzar y entregar ese paso tan deseado hasta el altar. Hallarás en tu paseo manipuladores que te quieran liar y ocupar tu cabeza de ideas falsas y estupideces. No les hagas caso. Vive tu vida y haz que te respeten. Mereces vivir en paz al lado de tu ser amado. Respecto al área laboral, ahora debes empaparte de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías o bien programas. Estudia, aprende nuevos conceptos para poderlos aplicar en tu puesto. Vas a mejorar tu situación.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, te haces más maduro, evolucionas, dejando por el paseo viejas costumbres o bien patrones mentales que tanto daño te han hecho anteriormente. Al fin consigues separarte de esas actitudes, las abandonas con el objetivo de remplazarlas por otras nuevas considerablemente más prácticas y saludables para ti. El primer agradecido o bien agradecida va a ser tu pareja. Esta se favorecerá de tu evolución siendo considerablemente más simple y soportable tu relación sentimental. En la vida hay que facilitar y prosperar. Ahora te sientes libre, presto a vivir una relación fresca. Desaparecen las ataduras, los celos, los controles y cualquier actitud dañina que en alguna relación precedente pudieses haber tenido. Estás en pleno desarrollo interior. Te aguardan tiempos increíbles. Respecto al área laboral, si eres autónomo o bien trabajas por cuenta propia, tu actividad está realmente bien auspiciada en hoy, . Ten en consideración las redes sociales y cualquier negocio gestionado desde internet. Vas a ganar una suma esencial de dinero.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es hora de mudar de vida, de rumbo. Deja atrás tu pasado, tu pesada mochila sensible, tus inquietudes y tristezas y todo va a ir mucho mejor. La añoranza no es buena compañera, retrasa la vida y no te deja avanzar. Tienes que disfrutar y gozar de la vida y de tu realidad. Vive acá y ahora y olvídate de lo demás. Vas a hacer un viaje inopinado si de esta manera lo decides. Si lo efectúas, va a ser un enorme descubrimiento para ti. Vas a conocer la dicha. Debes darle una ocasión al amor; distancia de ti tal integridad mental, sé flexible y equilibrado y da una ocasión cuando la debas entregar. Con el tiempo, en un futuro, lo agradecerás. Es hora de gozar del amor, de una relación sentimental. Deja de dudar y actúa. Cuando dudas, pierdes tu energía por el Cosmos, la desaprovechas para no llegar a ningún lugar. Sé claro con lo que deseas, enfócate y ve a por esta razón. La vida pone frente a ti nuevas experiencias y no solo en el amor. En el trabajo, tus jefes desean mudarte de puesto, ascenderte, darte mayor prestigio.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy , deberías tener mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca. Tu pareja podría tergiversar tus palabras y podrías tener una fuerte discusión. Procura eludir tan desapacible acontencimiento. Sé prudente y moderado tanto en tus actos como en lo que afirmas. No te expongas sin necesidad, sobre todo en el terreno cariñoso puesto que, carecería de toda lógica. Eres una persona muy atractiva, Escorpio y el día de hoy vas a dejar ver tal potencial. Conseguirás conquistar el corazón que te plantees y lograrás cualquier propósito que tengas en tu psique si de esta manera lo sientes. Ve a por tus sueños puesto que estos van a materializarse. Si empiezas una relación, esta prometerá; va a ser larga y estable en el tiempo. El día de hoy, empezarán múltiples cosas en tu vida. Déjate llevar, haz que sucedan. Es hora de dejarse llevar por la vida, de entregar permiso al Cosmos a fin de que sucedan. No te resistas, fluye. Tu horizonte laboral viene cargado de buenas opciones. Muchas puertas se van a abrir a tu paso, no lo olvides.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy , tienes la claridad mental que no has tenido ningún otro día. Tu vida cariñosa se vuelve transparente, empiezas a comprenderlo todo. Las piezas encajan a la perfección y dejas de dudar y vacilar. Haz caso a tu intuición, está realmente bien auspiciada. Tus resoluciones van a ser insuperables. Respecto a tus amistades y contactos, vas a acrecentar en los días venideros tu círculo social. Se hará más grande y poderoso, con mayor repercusión en tu día tras día. Estas nuevas amistades, van a tocar muchos hilos, van a ser muy influyentes en la sociedad y, por tanto, en tus proyectos o bien negocios. Te asistirán a sacarlos adelante. En el amor, vas a vivir instantes muy bellos en hoy. Aprovéchalos al límite. Los temas económicos y financieros están realmente bien auspiciados. Vas a poder, por su parte, pedir préstamos o bien créditos y sin inconveniente alguno, te van a ser concedidos. Administra bien tanto tus ganancias como este dinero recibido. Debes gastarlo con cabeza.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el pasado vuelve a tu vida. Una situación de otrora resurge en hoy. Un ex- asoma para quedarse; deberás decidir qué hacer con tu vida o bien a este respecto de esta situación. Las cosas imposibles se tornan el día de hoy posibles. Vas a estar sumamente confundido por tal aparición. Por su parte, el día de hoy, , sería mejor que no tomases ninguna resolución respecto a tu coyuntura económica. Estás muy confundido y errarías de pleno. Déjalo estar. El día de hoy no es buen día ni para hacer negocios, ni para firmar contratos. El amor se lleva todo tu tiempo, te ha bloqueado y colapsado. Hasta el momento en que no decidas qué hacer a este respecto, no liberarás tu psique. Cálmate y decide. Medita si es preciso mas, aquieta tu psique. Cuando te sosiegues, vas a ver las cosas con mayor claridad, seguramente tus dudas se disiparán. Si decides regresar, pon unas pautas. Desde entonces, debes procurar ser mejor pareja que ya antes y no regresar a caer en exactamente los mismos fallos. Subsánalos. Solo de este modo conseguirás gozar de la relación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el amor se gasta y se pierde si la comunicación cesa. Procura sostener la llama del amor encendida; es precisa a fin de que la relación fluya adecuadamente. No dejes escapar esta relación; en tus manos está que todo sea de nuevo como anteriormente. Tienes que afianzar tus bases, tus puntos de vista. Tienes que saber qué le solicitas a la vida, qué deseas y qué eres capaz de ofrecer a este respecto. Sé específico y, sabiendo lo que deseas, vas a poder centrar tu energía vital en lograrlo. Conseguirás tus objetivos, no dudes. Respecto a tu pareja, probablemente una riña haya tenido sitio últimamente. No compliques más las cosas, al revés, quita hierro al tema. Las recriminaciones no sirven de nada en esta vida. Tus planes laborales superarán tus esperanzas. Van a ser espléndidos, ya lo verificarás por ti. Un proyecto económico puede brindarte mucho dinero. No lo dejes escapar, aprovecha las ocasiones que te da la vida. Es una ocasión de oro.

Piscis, persigue tus sueños. En tus manos está lograrlos. Sabes que eres dueño incontrovertible de tu vida y de tus actos. Tú creas tu realidad. Tus pensamientos y conmuevas producen tu futuro. Sabes que nada ni absolutamente nadie te va a impedir ser feliz. Si de veras lo quieres, alcanzarás tan ansiada dicha. Es cuestión de quererlo y proponérselo. La vibración planetaria existente, puede hacerte el día de hoy actuar por impulsos sin poder reaccionar de otra manera. Quizá decidas comprometerte o bien casarte de una manera repentino o bien aun poner punto y final a una situación o bien relación existente. El día de hoy, , todo puede pasar. No lo olvides, tenlo muy presente. Asimismo vas a poder arreglar un fallo cometido durante estos días precedentes. Te vas a quedar satisfecho al hacerlo. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, se atisba próximamente un negocio bien interesante. El dinero está por venir si bien incluso se retrase un tanto más. Todo va a llegar en el instante apropiado y oportuno. Mantén la calma.

