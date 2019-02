Horóscopo del día 15 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, deja de ser una persona hermética y exprésate. Expresa lo que sientes y piensas, tus sentimientos. Es que tu mujer anda completamente perdida, estás preocupada por ti, por su embarazo y por el resto de la familia. Ahora mismo estás siendo una carga gigante para ella. Deberías de comprender que es muy importante en la vida sentirse respaldado en todo momento, sobre todo en momentos difíciles. Es un embarazo de riesgo y lo sabes, por ello necesita todo vuestro amor, de todos. Eres su marido, deja de distanciarte o acabará yéndose a casa de sus padres y sería demasiado triste que te perdieras el embarazo de tu bebé. Dile cómo te sientes. Estás hecho un lío, lleno de miedos. Piensas que serás un mal padre y que no estaréis a la atura, eso es lo que realmente te sucede. Háblale o la perderás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, atraes a la gente. Parece ser que es tu hora de conocer a personas de todos los lugares del mundo y profesiones. Tienes que abrirte a los demás. Gente nueva sigue viniendo a tu vida aunque es cierto que muchos otros ya no existen, se han evaporado. Con tanto movimiento no habías reflexionado al respecto. De todas ellas, habrá alguna persona que marcará tu destino. Ya lo descubrirás, aparecerá entre todos. Posiblemente haga de guía espiritual para ti, te será adjudicado. La vida te pone delante un curso que has de hacer: te aparecerá el dinero de la nada y lo harás. A partir de ahí, habrás comenzado el reencuentro con tu alma, aparecerán preguntas y respuestas, sabrás finalmente quién eres. Te cambiará la vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy empezarás un romance si así lo deseas, la oportunidad aparecerá delante de tus ojos. Así que, podrás comprobar que tu corazón sigue latiendo fuerte, que te mereces amar y ser amado y que de nuevo pueden invadir las mariposas tu estómago. Has de estar muy orgulloso de ti. Has pasado una época muy traumática que has sabido superar con creces. Así que, hoy es tu día para reencontrarte de nuevo con el amor. Sucederá de un modo casual, en una exposición o algún lugar con mucha gente, quizás una conferencia. Alguien estará a tu lado y te cautivará su mirada. Y ahí comenzará todo. Será un flechazo en toda regla. Por lo tanto, aprovecha esta gran oportunidad que te pone el destino en bandeja de oro. No la pierdas. Es para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, acabas de ser abuelo y te ha hecho una ilusión loca. Es la primera vez que te hacen y no pensabas que te iba a hacer tantísima ilusión, estás entusiasmado. Al nacer lloraste de emoción, no recordabas lo que era el amor. Ahora sufres porque no puedes ver a tu nieto cada día, hay muchos kilómetros por el medio y eso te hace sufrir, te encantaría vivir allí, en esa ciudad y poder verle cada día, además ayudarlas a los padres que estarán volcados en el trabajo. Todo no se puede tener en la vida pero, aunque sea a distancia, este bebé te ha hecho abrirte de nuevo al amor, estaba oxidado tu corazón, te veías incapaz de amar. Ahora vuelves a creer en el amor, quién te dice que un buen día lo vuelvas a encontrar. Este bebé te ha hecho creer en la familia, en los ancestros y en las generaciones futuras.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, apártate de los bajos astrales, de la gentuza que te rodea, de las energías negativas. Estás rodeado de vampiros energéticos que te roban la energía y te destrozan la vida. Has de aprender a plantarte, a plantarles cara y mandarles a algún lejano lugar. No los frecuentes. Si los reconoces, aléjate de ellos al máximo. Son tan dañinos que sólo mirarte o tocarte ya te podrían destrozar. Sabes que están de moda las magias, el mal de ojo y la gente lo utiliza sin miramientos. No saben lo que hacen pero ciertas acciones pueden suponer problemas a su vida. Todo vuelve, se llama karma y es mejor actuar en el bien que no ser un esclavo del mal. Eres una buena presa para ellos, muy fácil y manejable, maleable pese a tu gran carisma y faceta empresarial. Las emociones te vencen y desbordan y ellos utilizan tal fragilidad para entrar en ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, no lo estás haciendo bien. Tú no eres así y jamás te dejas vencer por nada, mucho menos por un trabajo. Por eso, puedes dar las gracias porque realmente la situación va a finalizar. Tú tienes mucha fuerza interior, siempre tienes ganas de trabajar y no importa ni el volumen ni nada más porque, aunque ahora mismo la situación esté pudiendo contigo y te desborde, dentro de unas horas o mañana habrás cogido la sartén por el mango, todo volverá a la normalidad. Por lo tanto, tranquilidad. Trata de calmarte y relajarte, así aunque ahora los nervios te devoren, mañana todo estará en su sitio y tú volverás a ser el de siempre. El trabajo no puede dirigir tu vida y lo sabes. Así que, calma, trata de respirar varias veces y deja descansar tu mente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es hora de dejar por el camino aquellas situaciones, objetos o personas que ya no pintan nada en tu vida, que no están en tu misma vibración y que ya no te aportan nada, es más, son una auténtica molestia para ti. Por lo tanto, empieza a hacer un listado real de todo lo que has de hacer desaparecer de tu vida. Son muchas cosas, no creas que sólo son unas cuantas. Has comenzado una nueva faceta y ahora es el momento de cambiar. Ahora o nunca, tú eliges el cambio que quieres hacer. Por lo demás, todo va transformándose, tu vida está adquiriendo nuevos derroteros. Así que, adáptate a las circunstancias, asimila tus cambios y déjate querer por los que te quieren. El resto debe de desaparecer. Verás cómo todo es mucho mejor ahora, no lo dudes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no estás acostumbrado a tener tal volumen de trabajo y te empiezas a agobiar. Eres muy consciente de que hace años que no habías trabajado de un modo tan duro, continuo e inflexible. No te atreves a quejarte a ningún compañero porque te sentirías arrepentido: hace años que no resistías turnos tan largos y además nocturnos. No sabías dónde te estabas metiendo. Ahora, aún no lo quieres descubrir. Te sientes engañado y estafado porque jamás pensaste que un trabajo de fábrica pudiera ser tan duro. Has probado esta vez y será la última. Tu cuerpo no resiste tanta agresión externa. Físicamente estás agotado. Ya no puedes más. Hay que saber dónde se mete uno a trabajar. Ya sabes que a veces te cuesta más el collar que el perro. No permitas que te pase esto a ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, un nuevo negocio aparece en tu horizonte laboral. Es algo muy interesante que no deberías de dejarlo pasar. Tu único problema es que ahora no dispones de liquidez y no sabrías cómo hacerlo. Un crédito te será denegado pero quizás si tiras de algún familiar cercano, se apiaden de ti. Por probar no pierdes nada, como bien sabes: el no ya lo tienes. En la vida hay que apostar sin parar, a veces se gana y otras se pierde. Es una pena que estés perdiendo tantas veces seguidas pero, a veces hay factores y circunstancias externas que juegan en nuestra contra. No tires la toalla antes de mirarlo. Revisa bien el proyecto y si algo te dice que es para ti, lo harás, encontrarás al socio capitalista que ponga su dinero. Confía en ti, tienes buen ojo para los negocios.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, crees en los milagros pero nunca te suceden a ti. Sigues soñando despierto y después te enfadas con el universo porque tu situación no varía. Es que el cosmos es espectador de tus actos, de tu Libre Albedrío y si tú no mueves ficha, el universo no lo hará por ti por lo tanto, empieza a tomar las riendas de tu vida. No estaría mal que te volvieras un ser responsable con los pies en la tierra. Esperas un milagro: que te toque la lotería pero bien sabes tú que en esta vida no te corresponde. Te lo has de ganar con el sudor de tu frente, es uno de los hándicaps de esta vida. Has de ser humilde, dejar tu ego, hacerlo pequeño y convertirte en una gran persona; estás a kilómetros luz de ello. Te queda mucho trabajo por hacer y es algo completamente personal.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás muy preocupado por tu hijo. Has encontrado algo en su cuarto y no se lo quieres decir. Al hacerlo, no volverá a confiar en ti pero tampoco te puedes quedar de brazos cruzados, has de avisarle. Hablarle de tu experiencia y de las consecuencias que conlleva. Sabes que la información es poder y muchas veces no controlan ni lo que toman. Es necesario que se lo digas pronto aunque se te reirá: eres su padre, más bien te insultará; cotilla será lo más fino que te oigas. Habrás violado su intimidad. Sabes que su cuarto es su zona inviolable e intocable. No le hará mucha gracia pero en este caso te tendrás que plantar: es tu casa y si tú sospechas algo, por su propio bien, puedes hacer lo que te dé la gana. Hazle entender quién manda.

Piscis, tus hijos están enfermos y tú tienes que ir a trabajar, además no puedes caer tú también. Estás más que apurado, has llamado a tus padres pero no te pueden ayudar. No sabes a quién llamar. Te da miedo llamar a un desconocido porque el mundo está demasiado loco y no te fías de nadie ni siquiera de agencias de contratación. Has empezado a preguntar a los vecinos y hay un chaval que está en casa todo el rato estudiando. Si le pagas, podría pasar a la tuya con los libros hasta que vineras de trabajar. Así los niños están vigilados pero en sus camas y la otra persona puede seguir estudiando la oposición. Piensa en una pronta solución porque hoy podrás salir del paso pero otro día, igual no lo haces. Espabílate, la cosa está muy complicada.

Fuente: Astrocanal