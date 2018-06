Horóscopo del día 13 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has de ser más ágil en todos los aspectos. Te eternizas trabajando en casa, en la oficina y todo te cuesta mucho. Es como si no te llegara la fuerza, te cuesta mucho comenzar y luego nunca terminas a tiempo. Pon de tu parte para lograr mayor rapidez en tus pasos o actividades. En el trabajo, a veces han de esperar por tu culpa. Recuerda que trabajas en equipo y cada cual debe de hacer su parte a tiempo. De no ser así, todo el trabajo se ralentiza y no se logra entregar a tiempo las tareas. Piensa que en ciertas ocasiones puede significar una penalización para la empresa. Tómatelo en serio porque tiene su importancia. Además, eso acompañará a tus ideas, a tu mente y te dotará de mayor rapidez. Será muy bueno para ti en todos los aspectos Ponte las pilas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la vida te sonríe. Has de dejar de lado tus pensamientos negativos y focalizarte sólo en lo bueno. Verás cómo, al cambiar tus pensamientos, cambia tu realidad. Es obvio que has de poner algo de tu parte, en la vida todo conlleva un esfuerzo pero la recompensa será perfecta, mucho mejor de lo que podrías esperar. Deseas encontrar el amor: ve a por él, búscalo. El amor llamará a tu puerta en el momento en el que estés preparado para una nueva relación. Has de quererla, estar seguro de ella. Abre tu corazón de par en par y muy pronto estarás haciendo vida en pareja. Es muy recomendable que salgas, pasees y te dejes ver. Queda con tus amigos y amigas. Socializa. Nadie va a llamar a tu puerta, tienes que salir de tu escondite, abrirte al mundo, a la realidad de la vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy tu familia te dará una sorpresa. Alguien de tu clan familiar está de nuevo embarazada y eso es una gran noticia. Traerá dicha a toda la familia. Por ello, hay que celebrar esa buena nueva. Reúnete con tus familiares, llámalos si no puedes verlos hoy. Estaría bien que lo hicieras porque es un motivo de alegría y eso, además, hace que te sientas parte de algo, enraizado. Eres un ser muy libre y sin ataduras y a veces reniegas hasta de tu propia familia. Hoy, puedes demostrar la importancia que ésta tiene para ti. No hace falta que lo digas con tus palabras, los hechos valen más que mil palabras. Acércate y dales un abrazo. Verás cómo te sientes muchísimo mejor. Hazlo, quieres hacerlo aunque tu misma timidez no te lo permite. Aprende a exteriorizar tus sentimientos, te sentirás liberado de una carga muy pesada.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, si no quieres que nada te quite el sueño, presta más atención a tus finanzas. Es muy posible que si eres empresario, tengas a alguien ayudándote en tus cuentas: Recuerda que, ante lo buen o la adversidad eres tú el último y único responsable, es decir, que si algo falla, serás tú quien pierda ese capital. Estás arriesgando demasiado, jugando de un modo muy agresivo y en cualquier momento puede ocurrir un drama: no juegues de esa manera con los ahorros de toda una vida. Podrías perderlo todo. Sé cauto, es mejor vivir holgadamente. Si por querer mantener un nivel superior de vida, arruinas tu vida y la de los tuyos, no tendría sentido alguno seguir por ese camino. Sigue trabajando, llevando el dinero a casa y no le pidas más a la vida. Fluye y verás lo que pasa. De seguir arriesgando, podría suceder algo imprevisible.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes demasiados trabajos a la par: socios, colegas y amigos que demandan tus colaboraciones y, ante tal caos, ya no sabes ni qué hacer ni cuándo. Has de tener muy claras tus prioridades. Si haces muchas cosas, recuerda que es muy factible que las termines pronto y mal o no les dediques el tiempo que requieren. Céntrate en dos o tres actividades o proyectos y aparca o rechaza los otros. Al final, querrás hacerlo todo y no harás nada. Por lo tanto, ordénate y comienza la semana bien. Habla con tus socios capitalistas y concreta los detalles de lo que hablasteis, de vuestro acuerdo. Al final, todo quedó en el aire y ahora nadie hace nada. Tú quieres hacer tu parte, no la de los otros. Deja las cosas claras como el agua, será lo mejor si no quieres tener problemas a la larga.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, has comenzado una nueva relación sentimental pero parece ser que no les gusta mucho a tus padres o a tu familia en general. Ayer, en el transcurso de una comida, no fue muy bien aceptada. Hoy te encuentras triste e incómodo. No entiendes la razón por la cual han hecho sentir mal a tu pareja y, por ende, a ti. Quizás son celos de pensar que te pierden o que no te van a ver si estás con tu pareja. Podría ser un apego mal entendido, enfermizo pero, sea lo que sea, hoy te encuentras triste y cabizbajo. No quieres echar más leña al fuego y prefieres no herir más a tu pareja pero tampoco estás en la tesitura de dejar de hablar a toda tu familia. Estas entre dos tierras y te sientes fatal. El ser humano se complica la existencia de una forma inverosímil y te sientes enfadado por ello. No es justa esa conducta, te da mucha rabia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy, en el trabajo, sentirás algo que no sabrías definir, nunca te había pasado con esa persona pero, hoy has sentido algo diferente. No sabes si te estás encaprichando con una compañera, quizás haya un tonteo por su parte y tú estés sucumbiendo a sus encantos. No es tu intención pero, a veces, al pasar tantas horas con alguien, se crean unos lazos que no se tienen en el hogar. Es posible que estés casado y aún te sientas más culpable. No es culpa tuya que tus horarios sean tan extensos y viváis tantas cosas en común. En la vida, a veces las circunstancias son propicias para algo aunque, obviamente, cada ser y su ética o sus intenciones pueden hacer el resto. Hay profesiones como todas las de la comunicación, salud, docencia que, debido a toda la carga que conllevan, a veces, pueden conseguir esa complicidad.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu relación va sobre ruedas. Hasta ahora tenías dudas pero, tras el fin de semana, has dejado de hacerlo. Ahora has decidido quitarte esos miedos y pensar en positivo. Una experiencia traumática del pasado no debe de marcarte las venideras así que, has decidido vivir con la incertidumbre del día a día y lo que tenga que pasar, será porque es lo mejor para los dos. Además, todo casa perfectamente. Os complementáis muy bien, os entendéis de maravilla y vuestras vidas son absolutamente compatibles por lo tanto, deja de pensar y disfruta de cada momento. Hoy has vuelto a quedar. De seguir así, muy pronto uno llevará las maletas a casa del otro, es el siguiente paso a dar. Está bastante cerca, tenéis muchas ganas de hacer vida en común y poder ver cómo funciona la cosa.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás siendo muy injusto con tus padres, te vas a ir con ellos de vacaciones, gratis, con todo pagado y aun así todo son impertinencias. Eres muy intransigente, no pasas ni una cuando ellos se están amoldando a ti. No actúas bien con tus progenitores, los explotas. Generalmente tiendes a exprimir a todo el mundo, a sacar de un modo gratuito lo mejor de cada uno pero la situación con tus padres resulta inverosímil. Te dan todo, te pagan todo, te mantienen y te invitan a ir de vacaciones. Y lo único que se te ocurre es poner normas, negociar y sacar toda tu chulería que llevas dentro. Tus padres te aman demasiado porque cualquier otro te habría puesto en tu sitio. Deja de comportarte como el niño caprichoso que eres; crece y madura y tus padres se liberarán de una gran carga: la tuya.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sé eficiente, eso es lo que tu jefe quiere ver en ti: eficiencia. Sabes que aún no has podido demostrar en este trabajo todo lo que sabes hacer. Eres nuevo en el puesto pero, cuanto más te esmeres y demuestres tu dedicación, mejor te irá. Sabes que lo has de hacer mejor que bien, perfecto, pero tienes la lección aprendida y en los trabajos no existe la perfección. No puedes pegarte hasta las mil haciendo las cosas porque, entonces, te eternizas y el trabajo no sale y tus jefes te riñen y te despiden. Sé rápido, perspicaz y saca las cosas a tiempo, lo mejor que puedas. No te descuides de los objetivos pues hay que cumplirlos. Sé educado y cumple con tus tareas, no quieras hacer algo que no te corresponde. Sobre todo, haz tu parte de una manera ágil y bien terminada.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres incapaz de comprometerte a nada. Pasas de todo, no empatizas. Hoy podías haber hecho algo lógico y que hubiera sido muy saludable para ti: comprometerte a dar un ciclo de charlas sobre el arte y la expresión artística, sobre el modo de expresar los sentimientos a través de las pinceladas. Te habría venido como anillo al dedo, habría reforzado tu autoestima y habrías conseguido mucho aunque el trueque monetario fuera cero. Pero has cerrado esa puerta, te la has negado y has sido tú, tú has sido el causante de tal agravio. Podías haber hecho un esfuerzo mínimo por cambiar tu vida, abrirte puertas y ayudar en cierto modo a los demás y a ti mismo. Si las puertas se te abren y no las cruzas, ya no se abren más.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, comienza a reorganizar tu día a día. Hay cosas que no pueden seguir así. Pon unas normas en la casa a seguir, normas básicas de convivencia, plantea unas pautas a tu pareja e incluso márcate límites con tus padres. Empieza a poner las cosas en orden para que se respeten unos mínimos de convivencia. Los cambios se producen en todos los niveles. Sabes que una acción conlleva una reacción, por lo tanto, observarás las reacciones de cada uno a tus palabras. Tú quieres tu espacio vital y poder vivir tu vida. No quieres que nadie te invada pues así te sientes en ocasiones. Con estas normas, esperas haber sanado un poco la conducta de los que te rodean. Quizás es egoísta por tu parte pero, aunque vives en pareja con tus padres, quieres tu parcela de intimidad, tus momentos de soledad. No quieres vivir en comuna.

Fuente: Astrocanal