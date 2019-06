Horóscopo del día 11 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, se presenta un tiempo genial para ti, sorprendente. Aunque hoy estés un tanto desconcertado, despreocúpate. Intenta tomar las cosas como vengan, con deportividad. Si de esta forma lo haces, si pones una sonrisa en tu rostro ante cualquier imprevisible o percance, triunfará el amor. No lo olvides. Debes seguir tus corazonadas, tu intuición. No te desalientes nunca, inténtalo una y otra vez. Tu velocidad de acción te hará solventar inconvenientes con una mayor sencillez. Te encontrarás con un amigo o amiga que hace mucho que no ves. El trabajo de este te hará apreciar intentarlo, desearás proseguir sus pasos y probar suerte como autónomo, por tu cuenta y riesgo. Si así lo haces, si decidieras iniciar tu andadura siendo o trabajando por cuenta propia, te iría verdaderamente bien. Es una idea genial, Ariano. Lánzate a por ella, a conseguir tus sueños. Tu trabajo está muy bien auspiciado. Adelante, cosecharás muchos éxitos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy es un día ideal para dar un empujón a tu relación, sobre todo en lo referente a tu vida íntima. Falta pasión, esa chispa precisa para hacer que todo fluya, que tu relación despierte, que sea un éxito. El efluvio procedente del tránsito lunar, dará ese toque picante que tanto ansía tu relación. Precisas imaginación. El sexo es esencial. Esta noche, es tu momento para disfrutar; lo harás. Esta noche de vas a deber sorprender a tu pareja: una velada íntima, una cena perfecta, un decorado, el ambiente ideal. Colca tus velitas, flores, música y triunfarás. Será una noche digna de recuerdo. Este gesto resaltará tu belleza personal, tus cualidades y valores. No olvides nunca tomarte la vida con sentido del humor. Resulta necesario para poder continuarse. En el trabajo, requerirás tener mucha paciencia. Tus compañeros son un tanto desagradables y están el día entero gastando bromas pesadas. Únete al contrincante, te irá mejor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no te dejes manipular. Sabes que el amor, ese sentimiento universal no espera, no se anuncia, solo sucede: te enamoras, sin preguntas ni contestaciones, te sorprende, es de esta manera. Y te puede acontecer en cualquier lugar, de una manera absolutamente inesperado. Debes estar preparado pues hoy, , todo puede ocurrir. Lo infrecuente llega a tu vida presto a instalarse en ella. Hoy recibes de los astros una energía única y genial. Tu intuición, siempre y en toda circunstancia y en todo instante acertada, hoy se agudiza incluso más, aunque estás demasiado susceptible, cuida con esto. Te podría jugar una mala pasada. No permitas que te manipulen emocionalmente. Pon cada cosa en su lugar y a cada persona en su sitio. Utiliza tu gran flexibilidad mental y actúa acorde a ella. Con respecto a tu trabajo, cada vez vas mejorando tu puesto, tu situación de una forma natural, sin hacer nada al respecto. Hoy, , es un día ideal para probar tus talentos. Un viaje te espera.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, usa tu magnífica espontaneidad, da rienda suelta a tus conmuevas, no las dejes pasar. Hoy, tu aura emana alegría y dicha. Cautivas, estás rompedor, lleno de carisma. Este es el día ideal para declarar tu amor. Adelante, lánzate, si estás soltero y no estás comprometido, es el momento ideal. Declárate, di lo que sientes, deja fluir el amor en tu vida. No te limites pues la dicha te pertenece. En lo referente a temas de negocios y finanzas, ándate con mucho ojo por el hecho de que hoy precisamente podrías ser presa de estafadores y engaños. No firmes nada que te ofrezcan; actúa con recelo y de una forma cauteloso. Podrías perder dinero. Ten cuidado con todo lo que signifique dinero, desde poder perder o olvidar una tarjera de crédito, hasta el instante en que te pudieran robar. Actúa con mucha cautela en el día de hoy puesto que el dinero es tu punto débil. En lo que se refiere al resto, tu vida es perfecta ahora. No puedes pedir más al Universo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, actúa. Sabes que tus corazonadas siempre y en todo momento y en todo instante son atinadas en consecuencia, no puedes errar. Esta noche es ideal para una aventura o relación sentimental. Comiénzala si te encuentras solo. Además sería viable que, de estar en pareja, hoy dieras un paso más: tal vez matrimonio o irte a vivir con tu amor. Algún nudo más, un compromiso incluso mayor al que ya tienes ahora. En lo concerniente a tu trabajo y negocios, ya todo sigue acrecentando, tu éxito va creciendo y tus proyectos desarrollándose. Lograrás triunfar en ellos. Lleva tus deseos a la acción, decídete. No te arrepentirás. Probablemente, debido a la aparición de un viejo amigo o amiga, decidas mudar el rumbo de tu economía, que te sientas inspirado en invertir en un negocio, nuevo para ti, más bien interesante y rentable, prometedor. La resolución de un juicio pendiente, te aporta dinero a tu vida. Estate atento: no te dejes engañar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, intenta actuar de una forma mesurado. No te hace ninguna falta hacerlo por impulsos. Intenta inspeccionarte. De no hacerlo, podrías darle un enorme inquietud a tu pareja y eso no es lo que quieres o pretendes. No entres ni en discusiones ni en confrontaciones, sobre todo con personas un tanto violentas. Déjalo estar, olvídate del tema. Sé feliz. Sigue con tu vida del día tras día, te irá mucho mejor. Si quieres que hoy no se genere ningún equívoco, vas a deber actuar con mucha atención, deberás ser realmente sutil. Es bien simple que alguna charla o situación se complique y pudiera llegar a causar o crear un equívoco. Estate alarma para que no suceda. Te encontrarás muy inquieto, sobre todo en comparación con tema laboral. Ha sido allí, en el espacio de trabajo, donde tus compañeros han comenzado a extender cotilleos que te afectan. No sabes si va a haber cambios en tal terreno y eso te tiene con los nervios a flor de piel. Tranquilízate.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sigue tu intuición. Como siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia, acertarás si lo haces. Estás inspirado y lo sabes por esta razón, déjate llevar; acertarás. Acércate a ti y a el resto, no los intentes mudar. No trates de hacerlo. Debes respetar a cada humano, cada uno de ellos de ellos es como es y eso hace la riqueza del planeta. A veces, nos empeñamos en mudar a la gente que amamos para que incluso sea más afín pero, eso es un enorme fallo. Será en esa diferencia donde y el otro ser encontraréis la fuente de sabiduría, evolucionaréis como humanos. Ayuda y déjate ayudar; escucha algo diferente a ti, sal de tu zona de confort, ábrete y asimismo intenta comprender lo que piensa tu amor. Si lo haces, crecerá tu interior. Las personas se aman, se enseñan y complementan. De eso se trata. De intercambiar ideas y amor. Tus corazonadas pueden materializar de la misma manera que tus presentimientos. Recuperarás un dinero perdido. Para ello, actúa con determinación y charla de una manera contundente: te lo devolverán.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy puedes vivir una noche mágica y singular si de esta manera lo quieres. Tienes la posibilidad de que de esta manera sea puesto que, como siempre y en todo momento y en toda circunstancia, en tus manos está que de esta forma suceda. Transforma tu vida, alimenta tu relación. De nuevo, vuelves a estar en control absoluto de tu vida sentimental. Este fin de semana venidero, seguirás con tu eterna Luna de Miel. Tu relación va viento en popa, cada vez mejor y con más fuerza, más afianzada. Por si no fuera suficiente, los efluvios planetarios te asisten a ello, a conseguirlo. El amor está verdaderamente bien augurado. En lo referente a tu economía, en estos días, las fuerzas galácticas favorecerán que el dinero llegue a ti. Tendrás encuentros muy satisfactorios y afortunados con ejecutivos y hombres de negocios cuyos intereses son parejos a los tuyos. Tendrás la ocasión de mantener conversaciones fundamentales para tu porvenir laboral y financiero y por esta razón, cambiará tu perspectiva actual. Aprovecha las circunstancias.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás desconocido. En lo concerniente a tu relación se refiere, has decido arriesgar, innovar: desde este momento, harás cosas muy atrevidas en tu atemorizad. Es tu resolución y ten por seguro que a tu pareja le va a encantar. No aseveres cosas inoportunas que puedan enfurecer a tu pareja, no estropees una relación brillante. Debes tener verdaderamente bien plantados tus pies sobre la tierra. Ahora, eres capaz de hacer cosas atrevidas que antes no hubieras ni siquiera imaginado. Estás desconocido, diferente, sin preocuparte tanto por el resto, por el qué aseverarán. En lo concerniente a tu trabajo, en estos momentos te sientes bastante incómodo, inseguro ante ellos. Te resulta prácticamente desagradable la estancia con ellos. Vas a deber aguantarte y, no solo eso, sino más bien vas a deber mostrarles lo contrario: no permitas que descubran tu malestar, no les pruebes lo incómodo que estás. Verás de qué forma todo va mejor de esta forma. De hacerlo, serías su blanco perfecto. Evítalo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás muy entusiasta, sensiblemente más de lo que eres en el cada día. Hoy, debido a ese sentimiento, serás capaz de sobreponerte a todo lo que suceda. Aflorarán situaciones tensas, inesperadas, incluso alguna confrontación. Pero las arreglarás, deja de preocuparte por tal razón. Podrás con todo. Hoy, deberías llamar esencial para ti. Debes arreglar un tema pendiente con alguien esencial para ti. Hoy es el día, llámale. Te reconciliarás. Verás de qué forma los inconvenientes dejan de serlo. Hoy , es el día ideal para probar suerte en los juegos de azar. Hay un dinero para ti. Inténtalo. Por su lado, con respecto a tu economía, hoy deberías unir nudos, trazar contactos, bien vía mail, redes sociales, teléfono o de una manera presencial: debes ampliar tus contactos fuere como fuese. Seguro que encuentras a muchas personas capaces de colaborar contigo. Serán unas magníficas cooperaciones en diferentes proyectos, no las dejes escapar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás lleno de vitalidad, estás alegre, hoy . Has amanecido lleno de vida. Con lo que hoy debes dar el paso. Rompe de una vez por todas con esa situación que tanto daño te ha hecho. Tienes la voluntad, tienes la determinación precisa para hacerlo. Solo te queda actuar. Hoy tienes contigo la llave del amor. Aunque te entre un cierto tono de melancolía o la tristeza se quiera apoderar de ti, solo será un rato. Despreocúpate por tal razón. No te deprimas sin motivo ni alimentes esos sentimientos perjudiciales que tanto daño te han hecho y te siguen generando el día de hoy. Los recuerdos déjalos bien guardados y con llave en el baúl de los recuerdos. No los saques a pasear. En lo referente a tu situación laboral, debes mantener imperativamente el trabajo que ahora tienes. No debes dejarlo, sería una insensatez, una gran equivocación. En el caso de encontrarte en el paro, en desempleo, aparece en tu horizonte un trabajo ideal para ti. Enhorabuena.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, estás muy creativo. Debes utilizarla a favor tuyo. Te envuelve un halo de fantasía, belleza y asimismo imaginación. Estás inspirado y eso se aprecia en todos y cada poro de tu piel, lo transmites. Aunque alguien intente hacerte infeliz, no lo dejes, obvia sus comentarios, ignórale. Te mereces ser feliz y lo vas a ser. Nadie va a conseguir que no lo seas. Cualquier comentario negativo sobre tu ser amado o vuestra relación, bórralo de tu mente. No te intentes inconvenientes donde no los hay, evítalos pues está en tus manos hacerlo. Aparta la confrontación de tu vida, no lleva a nada bueno. La llave de tu triunfo en el día de hoy es la ecuanimidad. Respecto a tu trabajo, haz las cosas bien, sin precipitarte. No vale de nada dar trabajos sin terminar o sin dedicarles el tiempo necesario: haz las cosas bien o volverás a repetirlas. No juegues con tu imagen, el trabajo es tu reflejo y la opinión que el resto tengan sobre ti, es de suma importancia.

Fuente: Astrocanal